N Macédoine : Un camion rempli de migrants se renverse ; 35 blessés

SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) – Un camion transportant des migrants syriens qui seraient entrés depuis la Grèce voisine s’est renversé sur une route de Macédoine du Nord, blessant 35 personnes, a annoncé jeudi la police.

Un communiqué de la police a indiqué que 49 personnes se trouvaient dans le véhicule lourd lors de l’accident mercredi soir près du village méridional de Marvinci. Ils ont déclaré que l’un des migrants blessés était dans un état grave. La cause de l’accident n’était pas claire.

Les 35 migrants blessés ont été emmenés pour être soignés dans des hôpitaux des villes méridionales de Strumica et Gevgelija. Les autres ont été conduits dans un centre de détention à Gevgelija en attendant leur expulsion vers la Grèce.

Le chauffeur du camion, qui, selon la police, appartient à un réseau de passeurs de migrants, s’est échappé à pied.

La police a déclaré que les migrants se dirigeraient vers le nord vers la Serbie voisine, dans le but de continuer de là vers des pays européens plus riches.

L’assouplissement des restrictions de voyage imposées pendant la pandémie de COVID-19 a entraîné un plus grand nombre de migrants tentant d’utiliser la route des Balkans vers l’Europe, passant par la Turquie et la Grèce vers la Macédoine du Nord et la Serbie.

La porte-parole de la police, Suzana Pranikj, a déclaré à l’Associated Press que jusqu’à présent cette année, la police a empêché plus de 11 500 personnes d’entrer illégalement dans le pays, dont 88 % de Grèce.

Au cours de la même période, la police a arrêté 62 passeurs présumés de migrants, dont 15 ressortissants étrangers.

Selon Pranikj, le nombre de migrants arrivant a doublé par rapport à la même période l’année dernière. Ils sont principalement originaires du Pakistan, de Syrie et d’Inde.

The Associated Press