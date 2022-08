N Macédoine : Un camion rempli de migrants se renverse ; 35 blessés

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Un communiqué de la police a indiqué que 49 personnes se trouvaient dans le véhicule lourd lors de l’accident mercredi soir près du village méridional de Marvinci. Ils ont déclaré que l’un des migrants blessés était dans un état grave. La cause de l’accident n’était pas claire.

Les 35 migrants blessés ont été emmenés pour être soignés dans des hôpitaux des villes méridionales de Strumica et Gevgelija. Les autres ont été conduits dans un centre de détention à Gevgelija en attendant leur expulsion vers la Grèce.

La police a déclaré que les migrants se dirigeraient vers le nord vers la Serbie voisine, dans le but de continuer de là vers des pays européens plus riches.

L’assouplissement des restrictions de voyage imposées pendant la pandémie de COVID-19 a entraîné un plus grand nombre de migrants tentant d’utiliser la route des Balkans vers l’Europe, passant par la Turquie et la Grèce vers la Macédoine du Nord et la Serbie.