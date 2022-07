N.Macédoine : La police retrouve 86 migrants et arrête un chauffeur de camion

SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) – La police de Macédoine du Nord a trouvé 86 migrants, dont des mineurs, entassés dans un camion avec une remorque attachée dans le sud du pays et a arrêté le chauffeur du camion.

Les migrants du Pakistan, de Syrie et d’Inde ont été découverts samedi soir lors d’une inspection de routine près de la ville frontalière de Gevgelija, a annoncé dimanche la police. Ils n’ont donné aucun autre détail sur les migrants.

La police a déclaré qu’un chauffeur de camion de 44 ans, identifié uniquement par ses initiales de DM, avait été arrêté.

On pense que les migrants sont entrés illégalement depuis la Grèce et se dirigeaient vers la Serbie et vers des pays européens plus riches. Ils ont été transférés dans un centre d’accueil à Gevgelija, en attendant leur expulsion vers la Grèce.

S’il est reconnu coupable de contrebande, le chauffeur du camion encourt jusqu’à cinq ans de prison.

L’assouplissement des restrictions imposées lors de la pandémie de COVID-19 a conduit davantage de migrants à tenter d’emprunter la route des Balkans vers l’Europe.

