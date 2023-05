N Forest 4 – 3 So’ton

Nottingham Forest a quitté la zone de relégation et a laissé Southampton au bord du gouffre avec une victoire palpitante 4-3 au City Ground.

Sous pression après la victoire choc d’Everton, Taiwo Awoniyi a marqué deux fois en première mi-temps et bien que Carlos Alcaraz en ait retiré un, Morgan Gibbs-White semblait avoir mis fin à tout espoir de retour lorsque son penalty a rétabli l’avance de deux buts de Forest.

Au lieu de cela, le drame s’est poursuivi en seconde période lorsque la tête du remplaçant Lyanco en a retiré un. Mais avec Southampton poussant pour un égaliseur, Danilo s’est converti après un délicieux film de Gibbs-White. Le penalty de James Ward-Prowse était trop petit, trop tard.

Le résultat place l’équipe de Steve Cooper au-dessus d’Everton, Leicester et Leeds en 16e position avec 33 points, trois points au-dessus de la zone de largage. Southampton de Ruben Selles est maintenant à huit points de la sécurité avec seulement trois matchs à jouer, leur sort est pratiquement scellé.

Notes des joueurs Forêt de Nottingham : Navas (6), Aurier (7), Niakhate (7), Felipe (8), Lodi (7), Mangala (7), Danilo (8), Yates (7), Gibbs-White (8), Johnson (8 ), Awoniyi (8). Sous-titres : Worrall (6), Kouyate (6), Surridge (5), Toffolo (6), Boly (6). Southampton : McCarthy (5), Walker-Peters (6), Bednarek (5), Bella-Kotchap (4), Maitland-Niles (4), Ward-Prowse (7), Lavia (7), S Armstrong (6), Alcaraz (6), Adams (5), Walcott (5). Sous-titres : Lyanco (7), Sulemana (7), A Armstrong (6), Onuachu (6), Edozie (6). Joueur du match : Morgan Gibbs-White.

Comment Forest a remporté un match crucial

Ce fut un début nerveux de Nottingham Forest qui avait besoin d’un beau bloc de Felipe pour empêcher Che Adams d’entrer, mais le jeu a changé avec le premier but, une contre-attaque rapide comme l’éclair qui a profité du rythme effréné de Brennan Johnson.

L’attaquant a couru sur la passe de Danilo et a placé le ballon au carré pour qu’Awoniyi termine pour la première fois devant le gardien Alex McCarthy. C’était le premier but de l’international nigérian pour le club depuis janvier, mais il en a inscrit un deuxième en quelques minutes alors que Southampton semblait prêt à imploser.

Nouvelles de l’équipe Steve Cooper a fait un changement par rapport à la défaite à Brentford avec Ryan Yates de retour en pleine forme après avoir raté six matchs de Premier League en raison d’une blessure à l’épaule. Il a remplacé Joe Worrall. Southampton a effectué trois changements depuis sa défaite à Newcastle, réintroduisant Theo Walcott, Ainsley Maitland-Niles et Che Adams dans une formation beaucoup plus offensive.

Danilo a de nouveau été impliqué, forçant le ballon à passer alors qu’il apparaissait bien pour qu’Awoniyi rentre à la maison au tournant. Le City Ground basculait à ce moment-là avec toute tension à l’intérieur du stade disparue, mais un rappel de leur fragilité quelques instants plus tard l’a remis dans l’équilibre.

Une passe lâche de Gibbs-White, par ailleurs magnifique, a été saisie et Stuart Armstrong a centré le ballon pour qu’Alcaraz se glisse dans le filet. Alors que les Saints cherchaient désespérément la victoire, ils étaient prêts à tout jeter sur Forest. Un match nul ne servait à rien.

Malheureusement pour eux, ils ne pouvaient pas garder la porte arrière fermée. Johnson a continué à profiter de l’espace derrière et a remporté un penalty quand Ainsley Maitland-Niles l’a rattrapé alors qu’il tentait de dégager. Gibbs-White a mis le penalty au milieu et la foule s’est réjouie.

Image:

James Ward-Prowse réagit lors de la défaite de Southampton à Nottingham Forest





Si les fans de Forest espéraient une deuxième mi-temps sans nerfs, ces rêves ont été anéantis lorsque le défenseur brésilien Lyanco s’est dirigé dans le coin de James Ward-Prowse. Mais la touche intelligente de Gibbs-White à l’autre bout a donné le ballon à Danilo et a semblé régler le match.

Pas ce match. Felipe s’est vu refuser un but pour hors-jeu. Sam Surridge a coupé Romeo Lavia à l’intérieur de la surface et Ward-Prowse a réduit le déficit à un but une fois de plus dans le temps d’arrêt. Forest s’accrochait au-delà de la barre des 100 minutes, mais ils l’ont fait.

Le match résumait la saison de Southampton – beaucoup de promesses, des signes encourageants – mais cette Premier League peut être cruelle et leur vulnérabilité défensive a été exposée. Forest avait plus d’acier et plus de subtilité dans les moments clés. Cela pourrait encore les maintenir.

Statistiques FPL : Nottingham Forest 4-3 Southampton Buts Awoniyi (2), Alcaraz, Gibbs-White, Lyanco, Danilo, Ward-Prowse Aides Johnson (2), S.Armstrong, Danilo, Ward-Prowse, Gibbs-White, Lavia Points bonus Ward-Prowse (3), Awoniyi (2), Gibbs-White (1)

Cooper sur le jeu des « montagnes russes »

« La chose la plus importante était la victoire », a déclaré Cooper Sports du ciel.

« Les montagnes russes d’un match. Pas vraiment le temps d’en retirer les os. J’ai juste senti que nous avons montré de très bons moments offensifs, en particulier les buts que nous avons marqués, nos pauses rapides, nous avons montré une certaine qualité.

« Nous avons également récupéré des erreurs. C’était une nuit où je sentais qu’il y aurait des erreurs dans le jeu et nous ne nous sommes certainement pas couverts de gloire avec les buts que nous avons concédés. Mais nous sommes restés très soudés et c’est ce qui s’est passé nous sur la ligne. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Steve Cooper dit que la victoire de son équipe contre Southampton était la nuit dont ils avaient besoin



Forest compte désormais trois points d’avance sur la zone de relégation. Ils ont peut-être déjà assez de points. Alternativement, même une autre victoire pourrait ne pas suffire. Cooper préfère se concentrer sur sa propre équipe avec trois matchs à jouer.

« Cela pourrait être un, deux ou trois points de plus. Mais concentrons-nous uniquement sur nous-mêmes. Nous ne pouvons influencer que ce que nous pouvons influencer et c’est-à-dire nos performances et nos résultats. Tout le reste prendra soin de lui-même. Je pense qu’à la fin, vous finirez là où vous le méritez. »

Selles sur une défaite « douloureuse »

« Nous sommes venus ici avec un plan clair et solide sur la façon de le faire et je pensais que nous avions dominé la première partie du match », a déclaré Selles. Sports du ciel.

« En trois minutes, nous avons donné deux buts à l’extérieur. C’est difficile de revenir dans le match mais les garçons ont tout donné avec le but puis le deuxième. Nous étions sur le point de revenir. Ce n’était tout simplement pas suffisant aujourd’hui.

« Nous étions prêts à venir, prêts à jouer, mais pour une raison ou une autre, certains détails sont allés contre nous, des détails de nous-mêmes. C’est douloureux car en corrigeant simplement ces choses, nous pourrions être dans une bien meilleure position. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ruben Selles dit que son équipe a tout donné dans la défaite contre Nottingham Forest



Selles en est désormais à 10 sans victoire à la tête de cette jeune équipe de Southampton après avoir remporté deux de ses trois premiers matches. Il a pris la relève dans des circonstances difficiles mais n’était pas disposé à trouver des excuses, la relégation semblant maintenant imminente.

« Le défi était là pour nous. Je pense que nous avons eu suffisamment de matchs pour changer la situation et obtenir plus de points pour sortir de la relégation, alors ne faisons pas d’excuses. Je pensais que je pourrais gagner plus de matchs pour Southampton. «

Et après?

La mission de survie de Nottingham Forest se rendra à Chelsea le samedi 13 mai. Coup d’envoi à 15h. Ils accueillent ensuite Arsenal avant de terminer à Crystal Palace.

Southampton affrontera Fulham à domicile samedi à 15 heures avant de terminer sa saison par un déplacement à Brighton puis une visite de Liverpool.

Les matchs restants de Nottingham Forest

Mai 13: Chelsea (A) – Premier League, coup d’envoi 15h

20 mai : Arsenal (H) – Premier League, coup d’envoi 17h30

28 mai : Palais de cristal (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30

Les matchs restants de Southampton

Mai 13: Fulham (H) – Premier League, coup d’envoi 15h

Le 21 mai: Brighton (A) – Premier League, coup d’envoi 14h

28 mai : Liverpool (H) – Premier League, coup d’envoi 16h30

Statistiques de Forest 4-3 Saints – Opta