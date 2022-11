N Forest 2 – 2 Brentford

Le buteur de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, a déclaré qu’ils avaient été “escroqués des trois points” après le dernier match nul 2-2 de samedi contre Brentford au City Ground.

Forest, le dernier de la ligue, se dirigeait vers la défaite après que Yoane Wissa ait lancé Dean Henderson pour porter le score à 2-1 à 15 minutes de la fin, jusqu’à ce que le but chaotique contre son camp de Mathias Jorgensen (90+6) sauve un point pour les hôtes dans la dernière minute. du temps d’arrêt.

La frappe déviée de Gibbs-White (20) avait ouvert le score pour Forest, avant que Bryan Mbeumo ne se convertisse du point de penalty (45+3) – après que l’arbitre Andre Marriner ait changé sa décision sur le terrain grâce à l’intervention du VAR – avec Henderson réputé avoir coupé Wissa.

“Je pense que nous avons été trompés sur les trois points”, a déclaré Gibbs-White, tandis que son entraîneur-chef, Steve Cooper, a ajouté : “Nous nous sentons malmenés, c’est assez évident.”

Brentford s’est vu arracher sa première victoire en championnat à l’extérieur de la saison à la mort, mais remonte au 10e tandis que Forest reste enraciné au bas du tableau, à deux points de la sécurité.

Notes des joueurs Forêt de Nottingham : Henderson (5), Williams (6), Cook (6), McKenna (6), Aurier (6), Freuler (6), Yates (6), Kouyaté (7), Gibbs-White (8), Johnson (7 ), Denis (6). Sous-titres : Awoniyi (6), Lingard (6), O’Brien (6), Surridge (6). Brentford : Raya (6), Roerslev (6), Mee (6), Pinnock (6), Henry (7), Jensen (7), Janelt (6), Dasilva (6), Mbuemo (7), Lewis-Potter (5 ), Wissa (8). Sous-titres : Canos (N/A), Jorgensen (N/A), Ghoddos (N/A), Onyeka (6), Damsgaard (6). Joueur du match : Morgan Gibbs-White.

Comment Forest a sauvé un point

Forest a entrepris de blesser Brentford lors de la contre-attaque et a causé des problèmes majeurs aux visiteurs pendant la majeure partie de la première mi-temps. Gibbs-White était l’orchestrateur des hôtes et sa performance a été récompensée par une nuance de chance alors que son tir a dévié Ben Mee après 20 minutes pour sortir de l’impasse.

Brentford a reçu un chemin de retour dans le match lorsque l’arbitre Marriner leur a accordé un penalty pour le défi de Henderson sur Wissa alors que l’attaquant était au but. Les joueurs de Forest étaient furieux et ont envahi l’officiel, après avoir vu plusieurs appels de pénalité déjà eux-mêmes rejetés.

Nouvelles de l’équipe Nottingham Forest a effectué trois changements de leur côté pour la visite de Brentford.

Emmanuel Dennis, Brennan Johnson et Neco Williams ont remplacé Taiwo Awoniyi, Jesse Lingard et Renan Lodi.

Ivan Toney a été suspendu pour Brentford avec Keane Lewis-Potter à la place de l’attaquant anglais.

Le tireur de penalty habituel Ivan Toney étant suspendu, Mbeumo a assumé les fonctions de coup de pied et s’est converti facilement, envoyant Henderson dans le mauvais sens pour maintenir le record de 100% de Brentford depuis la place en Premier League. Aucune équipe n’a marqué autant de buts sur penalty dans l’élite sans rater.

L’arbitre Marriner a été hué à la mi-temps par les fans de Forest alors que la colère montait au City Ground. L’après-midi des hôtes a pris une autre tournure pour le pire lorsque Wissa a parfaitement chronométré sa course pour rencontrer le ballon ébréché de Mathias Jensen avant de repérer Henderson hors de sa ligne et de donner à Brentford la tête avec 15 minutes à jouer.

Forest a poussé fort pour égaliser, ayant été la meilleure équipe pendant une grande partie du match, et a finalement obtenu la percée à la sixième minute du temps d’arrêt lorsque le tir de Gibbs-White a ricoché sur Jorgensen et dans le filet – malgré les meilleurs efforts de Moi sur la ligne.

Brentford est toujours à la recherche d’une victoire à l’extérieur en Premier League cette saison et est maintenant sur une série de quatre matchs sans victoire. Les Bees ont particulièrement lutté sur la route depuis la perte de Christian Eriksen face à Manchester United. Le dernier match de championnat qu’ils ont remporté lors de leurs voyages sans le Danois a eu lieu contre West Ham le 3 octobre 2021.

Gibbs-White: Nous avons été trompés sur trois points

Le milieu de terrain de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White :

“C’était vraiment frustrant. Je pensais que nous avions le contrôle total du match pendant 90 minutes et je pense que les statistiques le prouveront.

“Je pense que nous avons été trompés sur les trois points. Nous méritions trois points. Les garçons ont joué de manière incroyable et ce ne sont que deux erreurs qui nous ont coûté.”

Cooper: Difficile de mordre ma langue sur les pénalités

L’entraîneur-chef de Nottingham Forest, Steve Cooper, a déclaré que le penalty de Brentford n’aurait pas dû être maintenu, mais comme il a été donné, son équipe méritait elle-même trois coups de pied.

Emmanuel Dennis, Ryan Yates et Gibbs-White ont tous vu les appels de pénalité rejetés, le VAR refusant d’intervenir dans aucun de leurs cas comme il l’a fait avec Wissa en première mi-temps.

“Nous avons très bien joué au cours des 35 premières minutes et je pense que nous étions bons pour prendre la tête”, a déclaré Cooper. “Je pensais que si quoi que ce soit, nous aurions dû être plus [goals up].

“Je n’ai pas aimé les 10 dernières minutes de la première mi-temps, nous avons commis des fautes directes qui ont donné à Brentford des positions décentes, qui se sont auto-infligées.

“Vous allez me poser des questions sur les décisions de pénalité. Mon sentiment est que s’il en donne un, il doit en donner quatre. Nous pensons que celui sur Emmanuel Dennis en première mi-temps est pire, nous pensons que celui contre Ryan Yates en première mi-temps est pire que celle qui a été donnée contre nous puis sur Morgan Gibbs-White en seconde mi-temps.

“Nous nous sentons malmenés, c’est assez évident. Le système a laissé tomber l’arbitre, plus qu’un peu. La chance est allée contre nous en termes d’arbitrage.

“Mais je regarde aussi les 10 dernières minutes de la première mi-temps et les buts que nous avons concédés. Le premier est malchanceux, mais nous ne devrions pas les laisser entrer dans cette position. Le second est une mauvaise défense.

“C’est bien de montrer son cœur et son âme à la fin du match et de continuer et de tirer quelque chose du jeu. Mais j’ai des sentiments mitigés sur la façon dont le match s’est déroulé aujourd’hui et j’ai du mal à mordre la langue.”

Frank : But difficile à encaisser dans les arrêts de jeu

L’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank :

“C’est difficile à encaisser lorsque vous êtes en tête avec six minutes de temps d’arrêt et que vous n’obtenez pas la victoire.

“Je suis très fier de l’équipe, nous étions un peu au plus bas. Trois de nos quatre capitaines – Norgaard, Pontus et Ivan – étaient absents.

“Kristoffer Ajer et Aaron Hickey étaient également absents, Vitaly Janelt nous avons dû décoller à la mi-temps, Jensen ne s’est pas entraîné de toute la semaine. D’autres joueurs sont donc intervenus sur un terrain difficile.

“C’est très bruyant ici. Nous avons perdu 1-0, Liverpool l’a fait il y a deux semaines et n’a pas pu revenir. La façon dont nous avons abordé la seconde mi-temps m’a rendu très fier et heureux.”

Frank affirme que l’entraîneur a été blessé lors d’une altercation d’avant-match

Frank a déclaré que son entraîneur des gardiens de but avait été blessé après une altercation d’avant-match avec un jardinier de Nottingham Forest.

Il a affirmé que Manu Sotelo avait des marques sur lui après une dispute avec un membre du personnel de terrain avant le coup d’envoi du match nul 2-2 et a accusé Forest d’avoir perturbé leur échauffement d’avant-match.

Frank a déclaré: “Cela m’a un peu surpris, non pas que je sois un manager expérimenté et expérimenté de la Premier League, mais de tout mon temps dans le football et surtout de tout mon temps en Premier League, je n’ai jamais, jamais, jamais vu un jardinier marcher au milieu de notre échauffement à faire des choses.

“Je ne sais pas si c’est une coïncidence, mais cela m’a beaucoup surpris. Je n’ai jamais vu ça. J’espère qu’ils le feront à chaque fois, contre Liverpool et West Ham.

“Il a une note. Je ne sais pas quoi, quelque chose lui a donné une note et j’ai même une photo. J’ai un peu de tempérament donc je ne suis pas un ange tout le temps et j’essaie d’être le meilleur version mais mon entraîneur des gardiens de but est le gars le plus terre-à-terre, il doit y avoir quelque chose de vraiment gênant pour lui.

“J’espère juste que tout le monde regarde dedans. Il doit y avoir des caméras. Je ne sais pas si vous l’avez déjà vu ou si c’est quelque chose de courant.”

Le patron de Forest, Steve Cooper, a déclaré qu’il était au courant de l’incident mais qu’il ne souhaitait pas faire de commentaire.

Et après?

Forêt de Nottingham héberger Tottenham au troisième tour de la Coupe Carabao ce mercredi. Le coup d’envoi est à 19h45. Du côté de Steve Cooper alors bienvenue Palais de cristal en Premier League le samedi 12 novembre à 15h.

Brentford sera visité par le club de Ligue 2 Gillingham dans la Coupe Carabao mardi avec le coup d’envoi à 19h45. Les Bees terminent leur rotation avant la Coupe du monde de Premier League avec un voyage chez les champions Manchester City le 12 novembre en match du midi à 12h30.