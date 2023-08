N Forest 2 – 1 Sheff Utd

Chris Wood est sorti du banc pour remporter le match à la 89e minute pour Nottingham Forest alors qu’ils battaient Sheffield United 2-1 au City Ground.

Taiwo Awoniyi avait dirigé Forest devant en trois minutes alors que les hôtes commençaient brillamment, mais les Blades sont revenus et ont marqué l’égalisation au début de la seconde période grâce à l’effort brillamment enroulé de Hamer dans le coin supérieur du filet de Matt Turner.

Avec le match en jeu, Steve Cooper a envoyé Wood et sa superbe tête d’un autre centre de Serge Aurier a redonné l’avantage aux locaux en fin de match. Il ne devait pas y avoir de retour cette fois, l’équipe de Paul Heckingbottom battue à nouveau.

Notes des joueurs Forêt de Nottingham : Turner (8), Boly (6), Worrall (5), McKenna (5), Aurier (8), Danilo (6), Mangala (6), Williams (6), Gibbs-White (7), Johnson (7 ), Awoniyi (8). Sous-titres : Yates (7), Elanga (7), Wood (8), Niakhate (6), Kouyate (6). Sheffield United : Foderingham (6), Ahmedhodzic (7), Egan (6), Robinson (6), Osborn (6), Norwood (7), Souza (6), Lowe (5), Hamer (8), Osula (6), Traoré (7). Sous-titres : Larouci (7), Basham (6), Brooks (6), Hackford (6). Joueur du match : Serge Aurier

Les deux premiers matches de Sheffield United semblaient un peu invitants par rapport à ce qui les attend, mais ils n’ont pas réussi à réclamer un point lors des matchs contre Crystal Palace et Forest. Les deux prochains matches avant la trêve internationale sont contre Manchester City et Everton.

Ils verront sûrement cela comme une chance manquée étant donné que Turner a dû réaliser un bel arrêt pour empêcher Benie Traoré de les mettre devant lorsque la confusion entre Scott McKenna et Joe Worrall lui a permis de passer. Au lieu de cela, c’est Forest qui est à côté de la plaque pour la campagne.

Image:

Les joueurs observent une minute d’applaudissements à la mémoire des anciens joueurs de Nottingham Forest Trevor Francis et Chris Bart-Williams avant le match





Comment Forest l’a gagné – tôt et tard

Au début, la soirée avait semblé être simple pour Forest. La tête d’Awoniyi sur le centre invitant d’Aurier a semblé routinière – et c’est ainsi que marquer des buts est devenu pour l’attaquant nigérian après s’être adapté à la Premier League à la fin de la saison dernière.

C’était la sixième apparition consécutive au cours de laquelle Awoniyi a trouvé le filet pour son équipe, marquant huit buts dans cette séquence de matchs à cheval cette saison et la dernière. Ce faisant, il a égalé le record de Stan Collymore pour le club dans la compétition.

Image:

Taiwo Awoniyi dirige la forêt de Nottingham en tête au début du match





Forest a joué avec verve lors de ces premières étapes, conservant cet esprit du City Ground qui les a aidés à rester dans la première division la saison dernière et qui a été une telle caractéristique sous Cooper. Ce qui préoccupera le boss de la forêt, c’est la façon dont le tempo a été autorisé à baisser.

Nouvelles de l’équipe Taiwo Awoniyi est entré dans l’équipe de Nottingham Forest après avoir quitté le banc pour marquer à Arsenal. Neco Williams a également été ajouté à la formation de départ, avec Ola Aina manquante et Ryan Yates tombant sur le banc.

Sheffield United a effectué deux changements par rapport à l’équipe qui a perdu à domicile contre Crystal Palace le week-end dernier, Gus Hamer faisant ses débuts après son arrivée de Coventry. Vinicius Souza est entré pour son premier départ. George Baldock et Chris Basham ont abandonné.

Les Blades sont entrés dans la compétition au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, bien qu’à la fin des 45 premières minutes, l’équipe de Paul Heckingbottom n’avait encore réussi qu’un seul des 10 tirs du match – l’effort enroulé de Vinicius Souza confortablement sauvé par Turner.

La seconde mi-temps était une autre histoire car ils se sont rapprochés avant même la superbe frappe de Hamer. Un corner a trouvé son chemin vers la nouvelle signature de Coventry et il a orienté le tir dans le coin le plus éloigné du filet pour déclencher des célébrations sauvages parmi le soutien à l’extérieur.

Image:

Gustavo Hamer célèbre le but de ses débuts à Sheffield United





Les visiteurs ont ensuite dominé pendant une période au début de la seconde période, bien que cela ait brièvement permis à Forest de jouer leur jeu de contre-attaque préféré. Awoniyi pensait qu’il avait son deuxième du match après une finition accomplie mais était clairement hors-jeu.

Pourtant, le dernier quart-temps a été marqué par deux occasions, l’une franche, l’autre plus maladroite. Traoré n’a pas pu saisir son opportunité après avoir couru au but. Wood a réussi à contorsionner son énorme cadre pour détourner le ballon dans le filet. Beau but. Marges fines.

Statistiques FPL: Nott’m Forest 2-1 Sheff Utd Objectifs Awoniyi, Hamer, Bois Aides Aurier (2) Points bonus Aurier (3), Bois (2), Awoniyi (1)

Joueur du match : Serge Aurier

Nottingham Forest s’appuie généralement sur la vitesse de contre-attaque de Brennan Johnson ou sur le jeu mignon entre les lignes de Morgan Gibbs-White. Alors qu’il y avait des aperçus des deux vendredi soir, ils ont remporté le match grâce à deux centres de leurs attaquants.

Image:

Les deux buts de Nottingham Forest contre Sheffield United sont venus du flanc droit





Tous deux ont été fournis par Serge Aurier. L’ailier de 30 ans a profité de la liberté du flanc droit et a lancé une série de balles taquines dans la surface et aurait pu en faire un trio de passes décisives si Awoniyi avait converti une bonne chance pour sa deuxième de la nuit.

Depuis l’été 2017, le seul joueur à marquer plus de buts de la tête en Premier League que Chris Wood est Harry Kane. Avec une menace aérienne comme celle-là sur le terrain, Sheffield United a dû couper les centres mieux qu’ils n’ont pu le faire au City Ground.

Image:

Serge Aurier a eu beaucoup trop d’espace pour envoyer la croix pour le vainqueur de Forest





Cooper: Nous étions de loin supérieurs – mais nous n’aurions peut-être pas gagné ce match la saison dernière

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Nottingham Forest, Steve Cooper, a fait l’éloge de son équipe après leur victoire 2-1 contre Sheffield United en Premier League et pense que c’était le type de match qu’ils n’auraient peut-être pas gagné la saison dernière.



Le patron de Nottingham Forest, Steve Cooper : « Les 30 dernières minutes de jeu, je pensais que nous étions de loin les meilleurs

équipe, a joué haut sur le terrain, a joué un bon football et a créé de vrais moments dangereux dans le match.

« Nous avons pris le match pour essayer de le gagner. Bien sûr, nous étions de loin la meilleure équipe, bien sûr, nous méritions de gagner, mais j’ai vraiment aimé l’attitude de l’équipe pour franchir la ligne et marquer le but en retard.

« Je ne suis pas sûr que nous gagnions parfois ce match l’année dernière, surtout en début de saison. Cela m’a un peu rappelé (les défaites 3-2 à domicile contre) Fulham et Bournemouth, alors j’espère que c’est un peu croissance dans la mentalité des

équipe.

« J’ai vraiment aimé la façon dont nous nous sommes tenus à la tâche, il n’y avait qu’une seule équipe qui méritait de gagner ce soir. Nous avons levé le pied et donné une chance à Sheffield United dans le match. Je suis vraiment content que nous nous soyons regroupés et que nous ayons fait ce que nous avons fait dans les 30 derniers

minutes. »

Heckingbottom sur la difficulté de perdre des joueurs clés et d’en signer de nouveaux tard dans la fenêtre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant après leur défaite 2-1 contre Nottingham Forest, le manager de Sheffield United, Paul Heckingbottom, a admis qu’il devait améliorer la qualité de son équipe en amenant de nouveaux joueurs au club.



Le patron de Sheffield United, Paul Heckingbottom : « Je ressens juste un peu pour les joueurs parce qu’ils méritaient plus que cela.

« Si vous signez des joueurs en juin ou juillet, vous avez deux ou trois mois avec eux d’ici la fin août. Si vous les signez en août, vous envisagez septembre, octobre à novembre avant d’être vraiment heureux. C’est quelque chose que j’ai Je souhaite que nous ne le fassions pas en Premier League, mais cela ne peut pas nous effrayer, cela ne peut pas être une excuse.

« Il y a un engagement à faire entrer les joueurs, nous les ferons entrer, mais c’est difficile.

« C’est difficile de recruter, nous pourrions aller en chercher un demain, mais ce ne serait pas celui que je veux. Je joue mon rôle là-dedans, une partie de mon mandat est de développer les joueurs et de gagner de l’argent pour le club également. Je Il faut croire en un joueur et il doit être capable de venir et d’ajouter. Nous les aurons, je souhaite juste que nous les ayons.

« Mais ce n’est pas la faute d’une seule faute, nous ne pouvons pas contrôler le moment où les clubs viennent prendre nos joueurs. Les circonstances nous ont rendus vulnérables. »

Victoire de Forest en statistiques

Le vainqueur de Nottingham Forest était leur dernier but gagnant en Premier League depuis qu’Alf Inge Haaland a également marqué après 89 minutes contre Arsenal en décembre 1996.

Taiwo Awoniyi est devenu le deuxième joueur de Nottingham Forest à marquer lors de six matches consécutifs en Premier League, après Stan Collymore lors de la saison 1994-95.

Sheffield United a maintenant perdu chacun de ses 16 derniers matchs à l’extérieur en Premier League en concédant le premier but, leur pire course de tous les temps dans la compétition.

Nottingham Forest a concédé 17 buts hors des sentiers battus en Premier League depuis le début de la saison dernière, le plus de toutes les équipes encore en compétition.

Avant le vainqueur de Chris Wood, Taiwo Awoniyi avait marqué chacun des six derniers buts de Nottingham Forest en Premier League.

Gustavo Hamer est devenu le sixième joueur à marquer lors de ses débuts en Premier League pour Sheffield United, et le premier depuis Jayden Bogle contre Brighton en 2020.

Serge Aurier a aidé deux buts en un seul match dans l’une des ligues majeures européennes pour la deuxième fois seulement de sa carrière – l’exemple précédent était également contre Sheffield United.

