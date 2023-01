N Forest 0 – 3 Man Utd

Manchester United a pris le contrôle total de sa demi-finale de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest avec une victoire 3-0 au match aller au City Ground.

Le superbe but en solo de Marcus Rashford a ouvert le score avant que le premier but de Wout Weghorst sous un maillot United suivi du troisième but de Bruno Fernandes ne place l’équipe d’Erik ten Hag dans une position dominante avant le match retour à Old Trafford.

Forest a concouru tout au long d’une nuit bruyante par le Trent et pensait qu’ils avaient égalisé en première mi-temps uniquement pour la tentative de Sam Surridge d’être exclu pour hors-jeu. Mais ce sont les supporters de United qui chantaient Wembley et rêvaient de mettre fin à leur attente de six ans pour un trophée.

Notes des joueurs Forêt de Nottingham : Hennessey (5), Aurier (6), Worrall (5), McKenna (6), Lodi (5), Freuler (5), Scarpa (6), Danilo (7), Gibbs-White (7), Johnson (6 ), Surridge (6). Sous-titres : Colback (6), Lingard (6), Dennis (5), O’Brien (6), Williams (6). Manchester United : De Gea (6), Wan-Bissaka (6), Lindelof (7), Martinez (8), Malacia (6), Casemiro (7), Eriksen (7), Fernandes (7), Antony (7), Rashford ( 8), Weghorst (8). Sous-titres : Garnacho (6), Fred (6), Pellistri (6). Joueur du match : Lisandro Martínez.

Comment United a gagné la nuit

Les deux ensembles de supporters ont créé une atmosphère bruyante, le reniflement de l’argenterie suffisant pour exciter tout le monde après des années de domination de Manchester City et de Liverpool sur cette compétition. Mais il n’a pas fallu longtemps à United pour s’affirmer grâce au Rashford en forme.

Il avait déjà eu quelques premières occasions de courir à la défense de Forest, mais il a gardé son travail le plus spectaculaire pour la préparation du premier but, glissant au-delà de Remo Freuler et Joe Worrall depuis les profondeurs, chevauchant les ricochets et terminant avec sa gauche. le pied.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Marcus Rashford a mis Manchester United en tête dès le début après une brillante course en solo



C’est maintenant 10 buts en 10 matchs pour Rashford et même la décision de se présenter à la défense avec un tel but en dit long sur la confiance de l’attaquant anglais en ce moment. Forest a dû se regrouper et la nuit aurait peut-être été différente si le prochain gros appel avait été passé.

La passe lâche de Rashford a permis à Morgan Gibbs-White de se briser et il semblait que sa passe à Surridge avait été chronométrée de manière experte pour que l’attaquant caresse le ballon dans le coin le plus éloigné du filet de David de Gea. Les rediffusions ont montré que Surridge était juste hors-jeu.

La poussée de Forest pour égaliser a fait monter la foule, la volée méchante de Gustavo Scarpa forçant un arrêt intelligent et Brennan Johnson semblant dangereux dans le canal droit. Mais le but de Weghorst juste avant la mi-temps a mis à l’épreuve même les plus fervents supporters de Forest.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wout Weghorst a battu Manchester United 2-0 contre Nottingham Forest



Wayne Hennessey, remplaçant Dean Henderson, a sauvé la première tentative d’Antony mais n’a pu que pousser le ballon dans la trajectoire de Weghorst qui a bien fait de garder le ballon en battant le gardien de but. Le Néerlandais le méritait pour sa performance intelligente.

Son jeu de hold-up était superbe, rendant ceux qui l’entouraient meilleurs en les encourageant à suivre leurs passes en sachant qu’il les trouverait. Le troisième arrivait, Christian Eriksen frappant le cadre du but, mais c’est Fernandes qui le trouvait.

Sa frappe basse juste à l’intérieur de la surface en fin de match donne à Forest une certaine clarté. Leurs pensées se tourneront bientôt vers le fait de rester en Premier League. Pour United, la perspective d’une finale contre Newcastle ou Southampton offre la chance de mettre fin à cette sécheresse de trophées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le faible entraînement de Bruno Fernandes a porté le score à 3-0 à Manchester United



Joueur du match : Lisandro Martínez

“Il est fier de sa défense”, a déclaré Roy Keane Sports du ciel. “Vous avez vu son caractère et son désir. Il veut défendre. C’est le genre de personne avec qui vous voulez être dans les tranchées. Du point de vue d’un défenseur, ils seront ravis d’une feuille blanche.”

“Très confortable pour United”

“C’était très confortable pour United”, a déclaré Keane. “Ils seront ravis de cela. Une feuille blanche et trois buts. Forest manquait de qualité. Ils étaient trop ouverts et ont donné des buts comme de si mauvais moments. Les fans de Manchester United peuvent commencer à se préparer pour Wembley.”

Keane: “Rashford atteint son apogée”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Roy Keane analyse la forme récente de Marcus Rashford pour Manchester United et pense que l’attaquant est dans la meilleure forme de toute sa carrière.



“Parfois, c’est une question de confiance. C’est là qu’il atteint son apogée maintenant. Il a joué beaucoup de matchs pour United et de grands matchs pour l’Angleterre ces dernières années.

“Parfois, le sou baisse pour un joueur en termes de prise de décision et de mise du ballon au fond des filets. Et ils ont eu besoin de lui.

“Le point d’interrogation que j’ai eu sur Marcus au cours des dernières années est, a-t-il cette personnalité pour prendre le relais ?

“United a eu de grands attaquants au fil des ans, et je pense qu’ils ont besoin de quelqu’un comme ça. Marcus doit dire qu’il veut que cette responsabilité soit l’homme principal. Les meilleurs joueurs se présentent semaine après semaine. On dirait qu’il est jouissant maintenant de cette responsabilité, ce qui est formidable à voir.”

Ten Hag attribue l’impact de Weghorst

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Erik ten Hag se dit satisfait de la performance de Manchester United lors de sa victoire 3-0



“Pour les attaquants, c’est toujours important”, a déclaré Ten Hag à propos du premier but de Weghorst pour le club.

“Je pense qu’il a fait un excellent travail contre Crystal Palace et Arsenal avec le pressing et [being a] cible, ses mouvements.

“Je pense que le but de Bruno à Crystal Palace, il en faisait partie parce qu’il fait le bon mouvement vers le premier poteau. Le but de Rashford contre Arsenal, il en faisait partie. Il a fait de l’espace pour Rashford en faisant glisser le centre -à moitié.

“Mais les attaquants sont là pour marquer des buts et quand ils ne marquent pas de buts, ils ne sont pas contents. C’était important pour sa confiance. C’était l’une des façons dont il pouvait marquer des buts, en étant dans la surface et en étant présent.”

Cooper ne peut cacher sa déception

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Steve Cooper se dit déçu de la façon dont son équipe a encaissé les buts



“C’est un score vraiment décevant”, a déclaré le patron de Forest. “Avec l’affaire à deux jambes, la dernière chose que vous voulez faire est d’aller au match retour à Old Trafford avec une défaite 3-0. Juste la manière des buts, leur timing et comment ils se sont produits.

“Rashford est l’un des joueurs les plus en forme du pays, donc pour nous, lui permettre de faire ce qu’il a fait est décevant. Le deuxième but que nous avons sorti du plan de match.

“Même le troisième. J’aurais encore dit beaucoup de choses, mais concéder tardivement et peut-être ne pas le reconnaître pour ce qu’il est et penser que vous pouvez vous fixer des objectifs clairs pour le match retour…

“Je sais que nous avons joué du bon football en première mi-temps et qu’un but marginal a été refusé, mais nous ne devrions pas être hors-jeu car nous avons eu le temps et l’espace pour bien faire les choses.

“La naïveté du timing des buts est quelque chose qui a rendu les choses incroyablement difficiles pour le match retour. C’était notre propre faute. Les buts, nous devons faire mieux.”

Victoire de United dans les statistiques

Manchester United est la première équipe à remporter huit rencontres consécutives avec Nottingham Forest toutes compétitions confondues.

Nottingham Forest a perdu une demi-finale de Coupe de la Ligue pour la toute première fois, lors de leur 13e match à ce stade de la compétition.

Nottingham Forest a subi sa première défaite au City Ground depuis septembre, mettant fin à une série de huit matchs à domicile sans défaite dans toutes les compétitions.

Marcus Rashford a marqué 10 buts en 10 matchs pour Manchester United dans toutes les compétitions depuis la fin de la Coupe du monde 2022, le plus de tous les joueurs des clubs des cinq grandes ligues européennes à cette époque.

Rashford a marqué 18 buts dans toutes les compétitions de clubs cette saison ; seul Erling Haaland (31 ans) a marqué plus pour un club de Premier League.

Wout Weghorst a été le premier joueur à marquer son premier but en compétition pour Manchester United en Coupe de la Ligue depuis Andreas Pereira contre Ipswich en septembre 2015.

Bruno Fernandes a inscrit son 100e but pour Manchester United toutes compétitions confondues, marquant 56 buts et 44 passes décisives.

Et après?

Forêt de Nottingham sont déjà hors de la FA Cup, alors profitez d’un week-end libre. En conséquence, leur prochain match est le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao à Manchester United mercredi, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 20h.

Forêt puis hôte Leeds en Premier League le dimanche 5 février, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 14h.

dimanche 5 février 13h00



Coup d’envoi 14h00





Manchester United sont les prochains en action samedi lorsqu’ils accueilleront Lecture en FA Cup; coup d’envoi 20h.

L’équipe d’Erik ten Hag accueillera ensuite Forest à Old Trafford mercredi, avec une place en finale de la Coupe Carabao en jeu.