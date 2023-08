N Forest 0 – 1 Burnley

Le but de Zeki Amdouni à la dernière minute a permis à Burnley de s’imposer 1-0 à Nottingham Forest et d’envoyer son équipe au troisième tour de la Coupe Carabao.

L’attaquant suisse, signé à Bâle en juillet, a quitté le banc à la fin de la seconde période et a marqué de volée à six mètres pour régler une égalité largement oubliée entre deux rivaux de Premier League en faveur des Clarets.

Il y a eu une minute d’applaudissements avant le coup d’envoi pour le sergent de police Graham Saville, l’oncle du défenseur de Forest Joe Worrall, décédé après avoir été heurté par un train jeudi dernier alors qu’il tentait de sauver un homme en détresse sur la voie ferrée.

Worrall a été suspendu après son limogeage lors de la défaite 3-2 en Premier League samedi contre Manchester United, tandis que le patron de Forest, Steve Cooper, a effectué sept changements.

L’Argentin Gonzalo Montiel, vainqueur de la Coupe du Monde, prêté par Séville, et l’adolescent brésilien Andrey Santos ont fait leurs débuts complets et Anthony Elanga a fait sa première titularisation pour le club.

Le patron de Burnley, Vincent Kompany, a effectué 10 changements depuis la défaite 3-1 en championnat à domicile contre Aston Villa dimanche, Aaron Ramsey et Jacob Bruun Larsen faisant leurs premiers départs.

Aucune des deux équipes ne s’est créée une occasion digne de mention jusqu’à la 36e minute, lorsque le milieu de terrain de Forest Cheikhou Kouyaté s’est enflammé après que Chris Wood ait intercepté une passe en retrait capricieuse.

Burnley, qui avait déjà perdu le Brésilien Vitinho sur blessure au cours d’une première mi-temps tiède, a été contraint de remplacer Ramsey et Hjalmar Ekdal au début de la seconde.

Le défenseur suédois Ekdal est tombé lors d’une mêlée dans le but et a eu besoin d’un long traitement avant d’être expulsé du terrain et remplacé par Josh Cullen.

Forest et Burnley ont tenté d’injecter une certaine urgence dans leur jeu, mais le tir de Nathan Redmond a dévié vers le drapeau de coin et Willy Bolly a produit un tir aérien avec sa chance de tir.

Le skipper forestier Ryan Yates a soulevé la foule locale lorsqu’il a dirigé le centre d’Elanga de quelques centimètres de large.

Mais Amdouni, remplaçant Jay Rodriguez à la 78e minute, a marqué de volée un coup de tête de Josh Brownhill pour sceller la victoire des visiteurs.

Son compatriote Wilson Odobert a eu une chance en or de mettre un terme à l’égalité quelques instants plus tard lorsqu’il a marqué au but et bien que le gardien Matt Turner ait bloqué son effort, Forest n’a pas réussi à égaliser.

Burnley compte le coût de sa victoire en Coupe

Kompany a estimé que son équipe avait payé le prix de sa victoire après que Hjalmar Ekdal se soit gravement blessé au genou.

Vitinho, Aaron Ramsey et Ekdal ont tous été contraints de quitter le terrain en raison d’une blessure, ce dernier étant emporté sur une civière à la suite d’une mêlée dans la bouche du but en seconde période.

Interrogé sur les blessures de ses joueurs, Kompany a déclaré : « Je pense que celle-ci sera grave. Cela y ressemblait. Je prendrai tout ce qui est positif à ce sujet bien sûr.

« En ce qui concerne Viti (Vitinho), nous espérons qu’il n’est pas trop mauvais. Certes, cela nous a coûté un peu ce match.

« D’après ce que j’ai vu et en regardant les images, cela ressemble à un genou pour les deux (Vinho et Ekdal). Il y a différents degrés, cela pourrait juste être une tension, mais pour Ekdal – nous espérons que ce n’est pas trop grave. Il était dans beaucoup de douleur.

« J’espère vraiment qu’il n’est pas trop mauvais, mais ce match a certainement eu un coût. »

Cooper : les spéculations sur Johnson ne nous affectent pas

Le patron de Nottingham Forest, Steve Cooper, a déclaré que c’était « le statu quo » au milieu de l’intérêt continu pour l’ailier Brennan Johnson.

L’introduction de Johnson et Morgan Gibbs-White au milieu de la seconde mi-temps n’a pas réussi à redonner vie à Forest.

Johnson a été fortement lié à un transfert à Tottenham, mais Cooper a insisté sur le fait que ce n’était pas la raison pour laquelle l’attaquant gallois avait débuté sur le banc.

« Je sais qu’il y a beaucoup de spéculations à son sujet, mais cela ne nous affecte pas vraiment pour le moment et jusqu’à ce qu’on nous dise le contraire, nous nous en occuperons et tout se passera comme d’habitude », a-t-il ajouté.