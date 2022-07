N. Carolina AG ne cherchera pas à renouveler l’interdiction d’avortement de 20 semaines

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Le procureur général démocrate de Caroline du Nord a refusé jeudi de répondre à la demande des dirigeants législatifs républicains de demander à un tribunal fédéral de lever une injonction sur une loi de l’État interdisant presque tous les avortements après 20 semaines de grossesse.

“Le ministère de la Justice ne prendra aucune mesure qui limiterait la capacité des femmes à prendre leurs propres décisions en matière de santé reproductive”, a déclaré le procureur général Josh Stein. “Protéger cette capacité est plus important que jamais, car les États du pays interdisent l’avortement dans tous les cas, y compris le viol et l’inceste.”

Le chef du Sénat Phil Berger et le président de la Chambre Tim Moore, le jour de la décision de la Cour suprême qui a annulé les protections nationales contre l’avortement, ont demandé à Stein de “prendre toutes les mesures juridiques nécessaires” pour rétablir l’interdiction de 20 semaines, avertissant que son inaction les amènerait à prendre action en justice qui leur est propre.

Une décision du tribunal fédéral de 2019, confirmée l’année dernière par la Cour d’appel du 4e circuit des États-Unis, a interdit l’exécution de l’interdiction de 20 semaines sur la base des précédents établis dans Roe v. Wade et d’une décision associée de 1992, toutes deux annulées le 24 juin. La décision a prolongé le droit à l’avortement en Caroline du Nord jusqu’à la viabilité fœtale, qui se situe généralement entre 24 et 28 semaines de grossesse.

Berger et Moore soutiennent que la décision de la Cour suprême du 24 juin a invalidé le fondement juridique de cette décision et leur a ouvert la porte pour rétablir l’interdiction.

Bien que les républicains détiennent la majorité dans les deux chambres de l’Assemblée générale, les législateurs n’ont adopté aucune restriction supplémentaire sur l’avortement lors de la session législative qui s’est terminée le 1er juillet. mais son droit de veto pourrait bientôt être annulé si les républicains remportaient quelques sièges supplémentaires en novembre.

Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à twitter.com/H_Schoenbaum.

Hannah Schoenbaum, Associated Press