N Biren Singh de Manipur "A presque arrêté"Lettre de démission déchirée émerge

Le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, critiqué pour sa gestion de la violence ethnique dans l’État pendant près de deux mois, était sur le point de démissionner aujourd’hui mais a changé d’avis sous la pression publique, a déclaré un ministre de premier plan. Biren Singh a commencé pour la maison du gouverneur mais a fait demi-tour après une énorme manifestation de soutien devant sa résidence d’Imphal, a déclaré le ministre.

Des centaines de femmes se sont rassemblées près de la résidence de M. Singh et ont formé une chaîne humaine, disant qu’elles ne voulaient pas qu’il démissionne.

L’ancien chef du Congrès Rahul Gandhi, qui se trouve également dans l’État du nord-est pour une visite de deux jours, rencontrera aujourd’hui des chefs de parti « partageant les mêmes idées », des dirigeants du United Naga Council (UNC) et des membres d’organisations de la société civile dans son hôtel d’Imphal, Le président du Congrès de Manipur, Keisham Meghachandra, a été cité par l’agence de presse ANI.

Interrogé sur le silence du Premier ministre Narendra Modi sur Manipur par des journalistes, Rahul Gandhi a déclaré qu’il ne commenterait pas les questions politiques ici.

« Je ne suis pas venu ici pour faire un commentaire politique. Je ne commenterai pas ici ces questions. Je veux seulement que la paix revienne ici au plus tôt », a-t-il déclaré.

M. Gandhi a déclaré qu’il avait eu le cœur brisé lorsqu’il avait rencontré des personnes touchées par la violence au Manipur.

Dans sa dernière publication sur Instagram, l’ancien député du Congrès a déclaré : « C’est déchirant de voir et d’écouter le sort de ceux qui ont perdu des êtres chers et des maisons à cause de la violence à Manipur. Il y a un appel à l’aide devant chaque frère. , sœur et enfant que je rencontre. »

Appelant à la paix dans cet État touché par le conflit, Rahul Gandhi a ajouté : « La chose la plus importante dont Manipur a besoin maintenant est la paix – pour assurer la vie et les moyens de subsistance de notre peuple. Tous nos efforts doivent s’unir pour atteindre cet objectif.

Trois personnes, dont un agent de police, ont été tuées à Manipur au cours des deux derniers jours après que de nouvelles violences ont éclaté dans l’État.

L’armée indienne avait signalé un affrontement dans le district tendu de Kangpokpi à Manipur, affirmant que des émeutiers armés avaient ouvert le feu dans le village de Haraothel. En réponse, l’armée a déclaré avoir mobilisé des troupes stationnées à proximité pour empêcher la situation de s’aggraver.

Selon un communiqué de l’armée, « des informations non confirmées » ont fait état de quelques victimes après l’affrontement, dont le chef de police Lenglam Dimngel, qui a été abattu lorsque la foule armée a attaqué.

Selon la police du Manipur, 17 armes, 12 munitions et 10 bombes ont été récupérées dans diverses parties de l’État au cours des dernières 24 heures. Mercredi, huit armes, deux munitions et deux bombes ont été récupérées dans le district de Kakching par l’équipe conjointe.