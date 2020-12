N ° 6 Cincinnati (9-0, American Athletic Conference) vs N ° 11 Géorgie (7-2, Southeastern Conference), 1er janvier, 12 h 30 HE

LIEU: Atlanta

TOP JOUEURS

Cincinnati: RB Gerrid Doaks et QB Desmond Ridder combinés pour 19 touchés au sol et près de 1 300 verges. Ridder a réussi 2090 verges avec 17 touchés et six interceptions, dont 269 verges avec un touché dans le match pour le titre AAC, et a été nommé joueur offensif de l’année par l’AAC. LB Jarell White, une sélection de la première équipe entièrement AAC, a mené les Bearcats avec 74 plaqués et a réussi deux interceptions et deux sacs.

Géorgie: Le WR George Pickens a réussi 29 attrapés pour 378 verges et cinq touchés en tête de l’équipe en seulement sept matchs. RB Zamir White a mené les Bulldogs avec 740 verges au sol et 10 touchés. Le quart JT Daniels a lancé pour 839 verges avec neuf touchés et une interception en trois matchs. Le LB Azeez Ojulari avait 5,5 sacs. LB Nakobe Dean a dirigé l’équipe avec 64 plaqués.

NOTABLE

Cincinnati: Les Bearcats ont remporté trois victoires sur les 25 meilleures équipes cette saison et ont rejoint Clemson en tant que nations, seules deux équipes à être classées parmi les 20 meilleures équipes en matière de notation et de défense. Malgré les victoires du Top 25, cependant, la force du calendrier de Cincinnatis n’a été classée que 77e et cela a nui aux efforts de lobbying pour que les Bearcats deviennent la première équipe non Power 5 à atteindre les éliminatoires de football universitaire. Les Bearcats ont battu le numéro 22 Tulsa 27-24 pour remporter le match de championnat de l’AAC. Cincinnati était n ° 8 du classement CFP dimanche.

Géorgie: Les Bulldogs n’ont disputé que trois matchs à domicile après l’annulation de leur dernier match de saison régulière contre Vanderbilt en raison des Commodores COVID-19[feminine limitations de la liste. Les seniors de Géorgie ont une fiche de 43-9 avec un championnat SEC et trois titres de la Division Est de la SEC. Les Bulldogs ont en moyenne 41,9 points et 498 verges en trois matchs, toutes victoires, avec Daniels au poste de quart. La Géorgie était n ° 9 du classement CFP dimanche, une place derrière les Bearcats.

DERNIÈRE FOIS

La Géorgie mène la série 2-0, y compris une victoire de 31-17 au stade de Sanford le 30 octobre 1976.

HISTOIRE DU BOL

Cincinnati: Les Bearcats ont une fiche de 10-9 dans le bol, dont une victoire de 38-6 sur le Boston College au cours des dernières années au Birmingham Bowl et une victoire de 35-31 sur Virginia Tech au Military Bowl 2018. Les affrontements les plus récents de Cincinnatis contre les équipes de la SEC comprenaient une victoire sur Vanderbilt au Liberty Bowl 2011 et une défaite contre la Floride au Sugar Bowl 2009.

Géorgie: Les Bulldogs ont une fiche de 32-21-3 en 56 matchs de bowling, dont une victoire de 26-14 contre Baylor lors de la dernière saison de Sugar Bowl. La Géorgie a une fiche de 3-2 dans les matchs de bowling avec l’entraîneur Kirby Smart. La Géorgie a une fiche de 3-2 dans le Peach Bowl, y compris une victoire de 31-24 sur Virginia Tech en 2006 lors de sa dernière apparition. La Géorgie est classée dans le top 10 de chaque classement CFP depuis sa première sortie en 2017.

