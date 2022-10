N ° 5 Michigan, n ° 10 Penn St rencontrent Big Ten, enjeux CFP

Penn State n ° 10 (5-0, 2-0 Big Ten) au Michigan n ° 5 (6-0, 2-0), samedi midi HE (Fox)

Ligne : Michigan par 6 1/2, selon FanDuel Sportsbook.

Record de la série : le Michigan mène 15-10.

CE QUI EST EN JEU?

Le jeu très attendu a potentiellement des ramifications du championnat Big Ten et des éliminatoires de football universitaire. Le vainqueur contrôlera son destin, ayant la chance de gagner pour remporter le championnat de la conférence et gagner une place dans les séries éliminatoires. Le perdant aura besoin d’aide pour atteindre ses objectifs.

CORRESPONDANCE CLÉ

Michigan RB Blake Corum contre la défense contre la course de Penn State. Corum a parcouru 500 verges, pour près de 6 verges par course, et quatre touchés en trois matchs du Big Ten. Il se classe troisième dans FBS avec 735 verges au sol, dont une course de plus de 19 verges à chaque match, et deuxième avec 11 scores. Penn State n’abandonne que 79,6 verges au sol par match, se classant cinquième au pays.

JOUEURS À SURVEILLER

Penn State: CB Joey Porter Jr. Le fils du grand Joey Porter des Steelers de Pittsburgh a été nommé meilleur joueur défensif des Big Ten à la mi-saison par l’Associated Press. Porter se classe deuxième au niveau national avec 10 ruptures de passes, un total impressionnant car les équipes ne se lancent pas souvent dans sa direction.

Michigan : QB JJ McCarthy. Le sophomore débute contre une équipe classée pour la première fois. McCarthy a complété 78% de ses passes, se classant n ° 1 parmi les quarts-arrière de FBS. Penn State a permis aux adversaires de compléter seulement 49,6% de leurs passes pour mener la nation.

FAITS ET CHIFFRES

Le Michigan et Penn State se rencontrent en tant qu’équipes du top 10 pour la première fois depuis 1997 et la troisième fois de la série. … Les Wolverines n’ont pas perdu à domicile depuis que Penn State les a battus lors de leur finale de saison écourtée par la pandémie de 2020. … Les RB de Penn State Kaytron Allen et Nick Singleton totalisent en moyenne 153,2 verges au sol par match. … Singleton, qui mène le pays avec cinq points de plus de 40 verges, a été nommé meilleur étudiant de première année du Big Ten lors des prix de mi-saison Big Ten de l’Associated Press. … Les Nittany Lions ont tenu Northwestern à 31 verges au sol en 28 courses. … Penn State a 11 plats à emporter au cours des trois derniers matchs et mène le Big Ten avec une marge de roulement de plus-6. … Les Wolverines visent des départs consécutifs 7-0 pour la première fois depuis qu’ils ont remporté leurs 10 premiers matchs au cours des saisons 1973 et 1974. … McCarthy a lancé pour un sommet en carrière de 304 verges la semaine dernière à Indiana. … Le Michigan a 14 sacs et 21 plaqués pour des pertes au cours de ses trois derniers matchs avec un total de 18 dépêches QB au total. … Les Wolverines et l’Alabama, les mieux classés, sont les deux équipes FBS qui se classent parmi les 10 meilleures en attaque et en défense.

