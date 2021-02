LOUISVILLE, Ky .: Elissa Cunane a marqué 16 points lors de son premier match en près d’un mois en raison des protocoles COVID-19, et le 4e État de Caroline du Nord a battu l’équipe la mieux classée du pays à son domicile pour la deuxième fois cette saison, en tête du n ° 1 Louisville 74-60 lundi soir.

Jakia Brown-Turner et Jada Boyd ont également marqué 16 points chacun et Raina Perez en a ajouté 15 pour le Wolfpack (12-1, 7-1 Atlantic Coast Conference), qui a utilisé une défense étouffante pour remettre les Cardinals (16-1, 9-1 ) leur première défaite de la saison. NC State a battu alors-Non. 1 Caroline du Sud 54-46 le 3 décembre.

Dana Evans a marqué 29 points pour les Cardinals, mais aucun autre joueur de Louisville n’a marqué à deux chiffres.

Cunane, le centre junior All-American, a réussi 7 tirs sur 9 et a réussi six rebonds. Elle avait raté les deux matchs précédents du Wolfpack, y compris une défaite contre Virginia Tech jeudi, après le retour de NC State après une pause de trois semaines à cause du COVID-19.

Le Wolfpack a remporté la bataille de rebond 44-29 et a battu les Cardinals 36-18 dans la peinture. NC State a tiré 44% du terrain tandis que Louisville a tiré 38%.

Après un total de 18 au premier quart, NC State menait 29-25 à la mi-temps avant de construire sa première avance à deux chiffres au troisième et d’étendre son avantage à 18 points au quatrième. Perez a donné le ton initial avant que Brown-Turner et Boyd ne se joignent pour aider les Wolfpack à remporter leur première victoire à Louisville en près de quatre ans.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Louisville a deux matchs à regrouper, mais perdra probablement après être devenue la dernière équipe invaincue du Top 25 à perdre. NC State chiffres à augmenter dans le sondage.

GRANDE IMAGE

NC State: Le retour de Cunane a rétabli le Wolfpack, en particulier dans la peinture. Ils se sont frayés un chemin à l’intérieur contre les Cardinals et les ont battus à beaucoup de balles perdues.

Louisville: Après avoir surmonté leur lot de défis depuis qu’ils sont devenus n ° 1 pour la première fois il y a deux semaines, jouer par derrière contre les Wolfpack s’est avéré être une tâche trop grande pour les Cardinals. Ils ont eu du mal à enchaîner des paniers pendant une grande partie du match.

SUIVANT

État de la Caroline du Nord: visite son rival en Caroline du Nord dimanche, la première de deux rencontres avec les Tar Heels.

Louisville: Au Boston College jeudi soir, à la recherche d’un balayage de saison des Eagles.

