BOSTON: Kayla Jones a marqué 25 points et Elissa Cunane a récolté 23 points avec 15 rebonds dimanche alors que l’État de Caroline du Nord n ​​° 4 s’est redressé après un déficit de 16 points au quatrième trimestre pour battre le Boston College 75-69.

Le Wolfpack (6-0, 1-1 Atlantic Coast Conference) était derrière 65-49 avec un peu plus de six minutes à jouer avant de marquer 25 des 29 derniers points du match. Jones avait 11 points, tirant 5 pour 5 sur le terrain, et Cunane avait huit rebonds au quatrième quart.

Makayla Dickens a marqué 20 points et Cameron Swartz et Marnelle Garraud en ont récolté 15 chacun pour la Colombie-Britannique (4-2, 0-2 ACC). Les Eagles n’ont fait que deux paniers au quatrième quart tout en commettant six revirements.

Boston College a mené pour tout sauf le premier panier et a pris sa plus grande avance, 16 points, au début du quatrième quart avant que le Wolfpack ne remporte huit points consécutifs. Après un layup de Taylor Soule avec 4:44 à jouer, NC State a marqué les 15 points suivants, prenant la tête avec 1:25 pour jouer sur une paire de lancers francs de Jakia Brown-Turner.

GRANDE IMAGE

NC State: Après une série de victoires de 30, 40 et 50 points contre des équipes comme la Floride du Nord et Elon, le Wolfpack a battu la 5e Caroline du Sud pour une victoire de qualité. Mais une victoire serrée sur la Colombie-Britannique non classée pourrait être une indication que l’ACC présentera un défi plus difficile pour NC State.

Boston College: commencer le jeu de l’ACC avec une défaite contre Georgia Tech aurait pu signaler un pas en arrière cette saison. Au lieu de cela, les Eagles ont montré qu’ils pouvaient rester avec les meilleures équipes de la ligue.

SUIVANT

NC State: accueille Wake Forest jeudi soir.

Boston College: accueille Syracuse dimanche.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25