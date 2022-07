N ° 4 Eddie Jackson – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2022.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Par exemple, Justin Fields n’est peut-être pas le meilleur joueur des Bears en 2022 (ou peut-être qu’il le sera), mais il est certainement parmi les plus importants.

N ° 4 Eddie Jackson

Position: Sécurité

Expérience NFL : Sixième saison

Classement de l’année dernière : N° 11

Regarder en arrière: On dirait que cela fait très, très longtemps depuis la saison All-Pro d’Eddie Jackson en 2018. D’une manière ou d’une autre, la double sécurité du Pro Bowl n’a pas eu d’interception depuis 2019. Le faucon qui a intercepté six passes et marqué deux touchés en 2018 n’a été nulle part en vue. Cela a été quelques années de hauts et de bas pour Jackson. La saison dernière, il a forcé un échappé et totalisé 76 plaqués combinés.

Le manque de plats à emporter de Jackson a coïncidé avec le manque de plats à emporter des Bears en tant qu’équipe. Le joueur de 28 ans a eu sa juste part de mauvais moments de tacle, ce qu’une sous-section des fans des Bears n’est que trop désireuse de souligner sur les réseaux sociaux. Jackson a signé une prolongation de contrat de 58 millions de dollars sur cinq ans en janvier 2020, ce qui le maintiendra sous contrat jusqu’en 2024.

Avoir hâte de: L’un des plus grands défis du nouvel entraîneur-chef Matt Eberflus sera de trouver un moyen de débloquer Jackson. Dans le passé, lorsque Jackson a joué à un niveau élevé, la défense des Bears a joué à un niveau élevé. Un nouveau schéma défensif sous Eberflus pourrait faire du bien à Jackson. L’ajout de la sécurité recrue Jaquan Brisker devrait donner à Jackson plus de liberté pour faire ce qu’il fait le mieux: parcourir profondément et garder les jeux devant lui. Un secondaire amélioré dans l’ensemble, avec Brisker et le demi de coin recrue Kyler Gordon dans le mélange, devrait soulager une partie de la pression sur Jackson.

Avec l’équipe au milieu d’une transition majeure sous une nouvelle direction, le directeur général Ryan Poles doit déterminer ce qu’il veut faire avec Jackson pour aller de l’avant. Financièrement, il devient beaucoup plus gérable de quitter son contrat en 2023. Si les Polonais et Eberflus ne sont pas satisfaits de la capacité de Jackson à s’adapter au nouveau système, il est possible que Jackson soit sur le bloc commercial l’année prochaine. Ou ce schéma pourrait être exactement ce dont Jackson avait besoin. Quoi qu’il en soit, c’est une année énorme pour lui.

Au cas où vous l’auriez manqué : les épisodes précédents du top 25