Choses à surveiller pendant la huitième semaine de jeu de la Big Ten Conference:

JEU DE LA SEMAINE

N ° 25 Wisconsin au n ° 19 Iowa

Le réflexe est de faire du Michigan-Ohio State le jeu de la semaine quand il se présente chaque année, ne serait-ce que pour la riche veine de scénarios de la rivalité.

Le jeu a été annulé en raison d’une augmentation COVID-19[feminine cas au Michigan.

C’est bon. Wisconsin-Iowa allait être le meilleur match du Big Ten cette semaine même si Michigan-Ohio State était joué.

Iowa (5-2, 5-2 Big Ten) a remporté cinq victoires consécutives pour la première fois depuis sa 12-0 en 2015. Le Wisconsin (2-2, 2-2) a combattu le virus et un mauvais jeu offensif et n’est toujours un outsider à un point sur la route.

C’est parce que la défense des Badgers est aussi bonne que n’importe quelle autre dans le pays. Le Wisconsin sera le plus grand défi à ce jour pour le quart-arrière de l’Iowa Spencer Petras.

Il profite également du fait que l’Iowa ait une défense solide. Pourtant, il devra être à son meilleur pour battre le Wisconsin dans ce qui devrait être un match serré et peu marqué.

MEILLEUR MATCHUP

L’ailier défensif de l’Illinois Owen Carney Jr. contre la ligne offensive du Nord-Ouest. Carney est à égalité pour la tête du Big Ten avec cinq sacs et sept plaqués pour perte. L’offensive de Northwestern a du mal à générer des verges, et si Carney est perturbateur, cela donne à l’Illinois sa meilleure chance de remporter le trophée Land of Lincoln.

DANS LES CHIFFRES

Le demi de coin de l’État du Michigan, Shakur Brown, est à égalité au premier rang de la FBS avec cinq interceptions, dont quatre lors des trois derniers matchs. … Rutgers joue au Maryland à la recherche de sa troisième victoire dans les Big Ten, ce qui équivaudrait au sommet du programme établi en 2014 et 2017.… L’Illinois a entamé quatre quarts pour la première fois depuis que les records des débutants ont commencé à être suivis en 1975. a marqué neuf buts consécutifs avant le match du Minnesota. Culp a 12 ans pour 13 cette saison. Les Cornhuskers ont utilisé six botteurs en 2019.… Le Wisconsin a accordé 49 points en quatre matchs. Les Badgers mènent les équipes Power Five et se classent n ° 2 au niveau national pour les points alloués, à 12,3 par match.

PLAN LONG

Le Minnesota est un outsider de 10 points au Nebraska. Les Gophers sont absents depuis deux semaines à cause d’un COVID-19[feminine épidémie, et il leur manquera plus de 20 joueurs qui sont dans le protocole Big Ten. Le receveur étoile Rashod Bateman, qui a choisi de ne pas participer le 25 novembre, est également parti le 25 novembre. compté.

JOUEUR D’IMPACT

Le demi offensif de Penn State Keyvone Lee entre dans le match contre l’État du Michigan après avoir couru 229 verges au cours des deux dernières semaines. Penn State a couru plus de 200 verges en deux matchs consécutifs, et les Spartans ont été vulnérables face à de solides équipes de course.

