TEMPE, Arizona: Jordan Schakel a marqué 25 points, Nathan Mensah a récolté 17 points et 15 rebonds, et le 24e État de San Diego a dominé à l’intérieur pour battre le 23e Arizona State 80-68 jeudi soir.

Les Sun Devils (3-2) ont récupéré le gardien Alonzo Verge Jr.après avoir raté deux matchs COVID-19[feminine recherche de contacts mais étaient sans attaquant Marcus Bagley en raison d’une blessure au bas de la jambe gauche subie samedi contre Cal.

L’État de San Diego (5-0) avait déjà un avantage de taille à l’intérieur, et l’absence de Bagley l’a transformé en une force encore plus grande.

Les Aztèques ont battu l’Arizona State 36-9 dans la peinture et marqué 17 points de deuxième chance sur 11 rebonds offensifs. L’État de San Diego s’est retiré avec une course de 18-2 en seconde période pour étirer la plus longue séquence de victoires sur la route du pays à 13 matchs consécutifs.

Les Sun Devils ont été poussés vers le périmètre presque toute la nuit par les plus grands Aztèques et, malgré quelques belles descentes, n’ont pas fait assez de tirs extérieurs. Arizona State a tiré 34% et a raté 11 tirs consécutifs au cours d’une séquence clé en seconde période.

Verge a mené les Sun Devils avec 25 points.

Les Aztèques étaient sans trois joueurs en raison de la recherche des contacts, bien que seul Keshad Johnson devait faire partie de la rotation.

La perte de Bagley a été plus importante pour les Sun Devils, les laissant sans leur meilleur rebondeur.

L’État de San Diego en a profité, marquant 12 points sur six rebonds offensifs au milieu de la première mi-temps. Le 6-10 Mensah s’est frayé un chemin à l’intérieur avec 10 points et 10 rebonds en première mi-temps pour donner aux Aztèques une avance de 35-33.

Arizona State a raté 11 de ses 15 premiers tirs avant de trouver un meilleur rythme offensif et de mieux nettoyer la vitre défensive pour se remettre d’un déficit précoce de 12 points.

Les Sun Devils ont lutté contre la pression défensive de l’État de San Diego au début de la seconde période et ont commencé à retourner le ballon, menant à une série de paniers de transition lors d’une course des Aztèques 13-0.

Arizona State a eu une séquence de huit minutes sans but sur le terrain alors que San Diego State a prolongé l’avance à 59-45.

GRANDE IMAGE

L’État de San Diego a remporté son 17e match non-conférence consécutif derrière une grande soirée de Schakel et une performance dominante à l’intérieur.

Arizona State manque déjà de taille à l’intérieur et Bagley manquant a vraiment fait mal, en particulier lorsque les tirs ne tombaient pas en seconde période.

SUIVANT

L’État de San Diego accueille BYU le 18 décembre.

Arizona State joue dimanche au Grand Canyon à Phoenix.

