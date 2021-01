MINNEAPOLIS: Liam Robbins a récolté 22 points et huit rebonds en 22 minutes pour mener le 23e Minnesota à une victoire de 75-57 contre le 7e Michigan samedi, offrant aux Wolverines leur première défaite.

Marcus Carr a marqué 17 points et Gabe Kalscheur a ajouté 10 points pour les Gophers (11-4, 4-4 Big Ten), qui ont disputé leur septième match consécutif contre un adversaire classé dans le sondage Associated Press. Le Minnesota n’a jamais été à la traîne, tenant la meilleure équipe de tir de la conférence à un score le plus bas de la saison et à 20 revirements.

Selon les recherches du Minnesotas, il s’agit de l’adversaire classé le plus consécutif pour toute équipe de la NCAA depuis que St.Johns a joué huit meilleures équipes de suite en 2011.

Chaundee Brown Jr. a marqué 14 points et Isaiah Livers a ajouté 11 points pour les Wolverines (11-1, 6-1), qui ont joué sans le garde senior Eli Brooks en raison d’une blessure au pied subie lors d’un récent entraînement.

Les Gophers étaient de retour dans leur bonheur après cinq jours pour récupérer et se recentrer après des défaites décisives la semaine dernière au Michigan et dans l’Iowa. Étant donné qu’ils ne jouent pas devant les fans, sans sections d’étudiants bruyants pour créer un regain d’énergie à la maison ou une distraction intimidante sur la route, les Gophers ont affiché une personnalité remarquablement divisée cette saison.

Leurs quatre défaites, toutes contre des équipes du Big Ten classées dans le top 14 du dernier sondage et toutes à l’extérieur de chez eux, sont passées par une marge moyenne de 19,8 points.

Robbins a fait ses trois tentatives de 3 points en seconde période et s’est vengé de Hunter Dickinson, qui a eu raison de lui dans le premier match des 7 pieds et de deux des meilleurs grands hommes du pays. Dickinson, qui avait 28 points contre les Gophers à domicile tout en obtenant 12 pour 15 du sol, a marqué neuf points et a réalisé cinq revirements.

Les Gophers ont raté leurs 12 premières tentatives sur une distance de 3 points, se contentant trop souvent d’un long essai contre la pression de balle intense du Michigan. Leur propre défense, contre la meilleure équipe de tir des Big Ten, était plus que suffisante pour couvrir les problèmes de sélection des coups.

Les Wolverines ont réalisé sept revirements dans les sept premières minutes et n’ont tout simplement jamais établi de rythme dans leur demi-terrain. Les Gophers avaient un avantage de 13-4 dans les points de rupture rapide, 23-9 en marquant des revirements.

Robbins a décroché une deuxième faute imprudente moins de quatre minutes après le début du match, mais pendant le séjour prolongé sur le banc, Eric Curry a habilement rempli et a terminé avec six points et trois interceptions.

Livers a frappé un pointeur à 3 points à la fin de la première mi-temps pour ramener l’avance du Minnesota à 24-21, la seule fois où le Michigan était à une possession depuis les premières minutes du match. Brown a fait un virage à 3 points pour porter le score à 41-35 avec 13:58 à jouer, mais Robbins et les Gophers ont presque immédiatement pris le relais après cela sans lâcher prise.

Kalscheur a terminé une pause rapide avec un 3 points après un blocage de Robbins, qui a suivi avec un dunk tomahawk dans la voie sur la possession suivante. Carr et compagnie ont continué à attaquer le panier sur le dribble sur toute la ligne droite, la stratégie la plus solide pour une équipe qui est entrée en deuxième place le week-end dans le pays lors de tentatives de lancers francs.

SAMEDI, DANS LA GRANGE

Les Gophers n’ont disputé aucun match à domicile samedi en 2019-20. Cette saison, sans fans en mesure d’acheter des billets en raison des restrictions COVID-19, cinq de leurs 10 matchs de conférence à domicile ont lieu le samedi.

GRANDE IMAGE

Michigan: Fraîchement battus 77-54 contre le n ° 9 du Wisconsin, une troisième victoire avec plus de 19 points en autant de confrontations avec des ennemis classés, les Wolverines ont joué comme une équipe du Final Four. À un moment donné dans cette ligue chargée, un revers était inévitable.

Minnesota: Enfin, à travers l’épaisseur de leur calendrier de conférence chargé à l’avant, les Gophers ont accumulé tellement de victoires de qualité que le simple fait de décrocher une candidature au tournoi NCAA serait une déception. La seule fois au cours des 15 dernières années, ils ont terminé avec un record gagnant du Big Ten et supérieur à la sixième place, c’était en 2016-17, alors qu’ils avaient 11-7. Pitino s’est amélioré à 3-11 contre le Michigan.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Le Michigan restera probablement dans le top 10 lorsque le prochain sondage AP sera publié lundi. Le Minnesota, sixième équipe du Big Ten classée, glissera sans aucun doute de plusieurs places.

SUIVANT

Michigan: accueille le Maryland mardi.

Minnesota: visite le Nebraska mercredi.

___

Pour plus de couverture du basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25