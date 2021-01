TUSCALOOSA, Ala.: Rennia Davis a marqué 21 points et attrapé 10 rebonds et la 23e Tennessee a rebondi après une défaite décevante pour passer devant l’Alabama 82-56 dimanche.

Tennessee, après une défaite de 67-66 à domicile contre la Géorgie jeudi, a pris le contrôle au deuxième quart, devançant le Crimson Tide 26-7.

C’était une victoire de renforcement de la confiance avec le n ° 4 UConn venant à Knoxville jeudi.

Rae Burrell a ajouté 17 points pour les Lady Vols (9-2, 3-1 Southeastern Conference) avec Tamari Key ajoutant 15 points et Jordan Horston 14.

C’était l’histoire inverse pour le Crimson Tide, qui a renversé le numéro 14 de l’État du Mississippi 86-78 sur la route jeudi, mais n’a pas pu contenir l’infraction du Tennessee à domicile.

Jordan Lewis a mené l’Alabama (11-2, 4-2) avec 22 points et Jasmine Walker a eu son double-double frouth-droit avec 17 points et 12 rebonds.

Horston a clôturé le premier quart avec un 3 points pour amener les Lady Vols à égalité à 18 ans et son layup pour ouvrir le deuxième quart a commencé une course de 16-0. Tennessee était 11 sur 16 tandis que l’Alabama a terminé 2 sur 11 avec cinq revirements et il était de 42-23 à la pause.

Le Lady Vols a tiré 54,5% en première mi-temps alors que le Tide était à 29%.

Le Tennessee était 5 sur 8 à 3 points dans la seconde mi-temps pour finir à 8 sur 14 tandis que l’Alabama a terminé 2 sur 11 pour terminer 4 sur 18. The Tide a également eu seulement trois passes.

L’Alabama est à la maison contre Auburn dimanche prochain.

