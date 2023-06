N ° 23 Cody Whitehair – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2023.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Le meilleur joueur de l’équipe n’est pas toujours le plus important, mais il peut certainement l’être. Nous libérerons un joueur chaque jour d’ici le début du camp d’entraînement.

N ° 23 Cody Whitehair

Position: Centre/gardien

Expérience NFL : Huitième saison

Classement de l’année dernière : N° 21

Regarder en arrière: Il y a un an, lorsque le directeur général Ryan Poles et l’entraîneur-chef Matt Eberflus ont pris leurs fonctions avec les Bears, le joueur de ligne intérieur Cody Whitehair était l’un des rares vétérans que les Bears gardaient sur la liste. Ils ont échangé Khalil Mack et laissé partir Danny Trevathan, Allen Robinson et Akiem Hicks via une agence libre. Whitehair, cependant, est resté. Au moins une partie de la raison était que l’équipe lui avait précédemment accordé une prolongation de contrat massive en septembre 2019. L’accord le maintient sous contrat jusqu’en 2024. Mais c’était aussi à cause de son leadership. Whitehair a été élu capitaine l’année dernière.

Whitehair a été un pilier de la formation de départ des Bears sur la ligne offensive. Il a joué à la garde et au centre à plusieurs reprises depuis que les Bears l’ont repêché avec un choix de deuxième ronde en 2016. Il était un centre du Pro Bowl en 2018, mais a passé beaucoup de temps à la garde gauche au cours des années qui ont suivi.

La saison dernière, Whitehair a raté cinq matchs en raison d’une blessure au genou au milieu de la saison. En tout, il a disputé 107 matchs en sept saisons.

Avoir hâte de: Un autre interrupteur de position est déjà en préparation. Après deux saisons et demie à jouer principalement à la garde gauche, Whitehair revient au centre. Les Bears ont repêché un tacle droit à Darnell Wright avec le choix n ° 10 au total et ont signé le garde vétéran Nate Davis en agence libre. Pour faire de la place, les Bears déplacent Whitehair au centre et relèguent Lucas Patrick, qu’ils ont signé l’année dernière pour jouer au centre, à un rôle de remplaçant.

Whitehair a joué certains de ses meilleurs football au centre, y compris sa saison Pro Bowl en 2018. Cela devrait être une transition qui se déroule sans heurts. C’est un leader intelligent et capable qui devrait continuer à être un atout sur la ligne offensive, en particulier avec un jeune quart-arrière. Le garder en bonne santé va être la clé. La blessure au genou la saison dernière a été un revers, mais l’a empêché de jouer pendant environ un mois. Le souci, cependant, est que Whitehair est maintenant le joueur le plus âgé parmi les cinq partants sur la ligne offensive et a plus de miles sur ses jambes que n’importe laquelle de ses cohortes.

La ligne offensive des Bears devrait être beaucoup améliorée, mais beaucoup dépend du fait que Whitehair soit le centre solide comme le roc qu’il était il y a quelques années.

