N ° 22 Velus Jones Jr. – Section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2023.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Le meilleur joueur de l’équipe n’est pas toujours le plus important, mais il peut certainement l’être. Nous libérerons un joueur chaque jour d’ici le début du camp d’entraînement.

N ° 22 Velus Jones Jr.

Position: Récepteur large/retour de coup de pied

Expérience NFL : Deuxième Saison

Classement de l’année dernière : N° 14

Regarder en arrière: Le directeur général Ryan Poles a sélectionné Velus Jones Jr. avec un choix de troisième tour (71e au total) en 2022. Les Bears n’avaient pas de choix de premier tour l’an dernier, mais ils avaient trois choix le deuxième jour. De ces trois choix premium, Jones était le seul joueur offensif que les Bears ont pris ce soir-là. Il est venu à Chicago après avoir totalisé plus de 800 verges sur réception et sept touchés au cours de sa dernière année au Tennessee. Il a également été co-joueur de l’année des équipes spéciales de la SEC après avoir accumulé en moyenne plus de 27 verges par retour de coup de pied.

En tant que recrue la saison dernière, les Bears ont eu du mal à impliquer Jones dans l’attaque. Jones a terminé la saison avec seulement sept réceptions. Il a également porté le ballon neuf fois hors du champ arrière. Les Bears ont essayé de l’utiliser à la fois comme retourneur de botté et de botté de dégagement, mais il a rapidement perdu le poste de retour de botté après avoir tâtonné deux fois lors de retours de botté clés au quatrième quart.

Le bon côté était qu’il est apparu à la fin de la saison comme un retourneur de coups de pied vraiment dangereux. Il a terminé quatrième de toute la NFL avec 27,6 verges par retour sur 22 retours au total. Son long est allé pour 63 verges.

Avoir hâte de: Les Bears ont apporté une concurrence importante pour Jones au poste de receveur. DJ Moore devrait être le meilleur receveur de l’équipe. Ils ont également repêché le receveur de Cincinnati Tyler Scott avec un choix de quatrième ronde. Avec Darnell Mooney, Chase Claypool, Equanimeous St. Brown et Dante Pettis qui reviennent tous, il n’est pas certain que Jones fasse partie de la liste.

À l’heure actuelle, les capacités de retour de coup de pied de Jones sont la chose n ° 1 qui travaille en sa faveur. Il a une chance légitime d’être l’élite dans ce rôle. Les équipes trouveront une place sur la liste pour un retourneur de coup de pied d’élite. Dans un monde parfait, cependant, les Bears veulent garder Jones impliqué en attaque. Personne ne doute que Jones a de la vitesse, mais il doit exploiter cette vitesse dans son parcours et il doit attraper le ballon. Ce ne sera pas facile avec Moore, Mooney et Claypool qui se disputent tous les touches.

Cette année est cruciale pour les Bears pour comprendre ce qu’ils font avec Jones. Fait-il partie de l’infraction ou non? S’il n’est qu’un spécialiste des retours, ce n’est pas grave. Il y a une place pour ça. Mais ils doivent savoir quel est leur objectif avec Jones.

