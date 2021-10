N° 14 Michigan Rips Wisconsin 38-17 ; Blaireau Mertz blessé

MADISON, Wisconsin: Cornelius Johnson a capté les deux passes de touché de Cade McNamaras et le n ° 14 du Michigan est resté invaincu samedi avec une victoire de 38-17 sur le Wisconsin, qui a perdu le quart partant Graham Mertz à cause d’une blessure à la poitrine.

Le Wisconsin (1-3, 0-2 Big Ten) tirait de l’arrière 13-10 et avait le ballon pour commencer le troisième quart lorsque Mertz a été limogé par Daxton Hill sur un jeu de troisième et -9. Mertz et l’ailier rapproché Jake Ferguson sont tous deux allés au vestiaire avec des blessures à la poitrine après ce match, et aucun n’est revenu au match.

Une fois Mertz et Ferguson partis, le Michigan a marqué 25 points consécutifs pour mettre le match hors de portée.

Les Wolverines (5-0, 2-0) ont gagné à Madison pour la première fois depuis 2001 en arrêtant l’attaque précipitée du Wisconsins, ce que le Michigan n’avait pas réussi à faire au cours des deux dernières saisons. Le Michigan avait perdu à chacun de ses cinq derniers déplacements au Camp Randall Stadium.

Le Wisconsin a battu le Michigan 35-14 en 2019 et 49-11 en 2020 tout en se précipitant pour plus de 340 verges dans chacun de ces matchs. Le Michigan a limité les Badgers à 43 verges en 32 courses samedi.

McNamara a inscrit 17 sur 28 pour 197 verges. Le quart-arrière de première année très vanté JJ McCarthy a également joué et a réussi un touché de 1 verge ainsi qu’une passe de touché de 56 verges à Daylen Baldwin.

Mertz était 8 sur 15 pour 115 verges avec une passe de touché à Chimere Dike avant de se blesser. Chase Wolf a remplacé Wolf et est allé 3 sur 8 pour 52 verges avec une interception et une passe de touché à Clay Cufiff.

Le Michigan menait 10-0 et a devancé le Wisconsin 122-moins-2 pour les 20 premières minutes et plus du match alors que les Badgers n’ont pas réussi à compléter une passe ou à obtenir un premier essai sur l’une de leurs quatre premières possessions.

Les Wolverines ont ouvert le score sur un scintillement aux puces qui a entraîné une passe de touché de 34 verges de McNamaras à Johnson. McNamara et Johnson se sont de nouveau connectés sur un score de 13 verges au quatrième quart.

Le Wisconsin est revenu dans le match en marquant sur ses deux dernières possessions de la première mi-temps. Mertz s’est connecté avec Dike sur une réalisation de 36 verges et un touché de 18 verges sur des jeux consécutifs pour ramener l’avance du Michigan à 13-10 avec sept secondes à jouer en première mi-temps.

Mais une fois que Mertz est tombé, les Badgers n’ont plus jamais menacé.

HONORER ALVAREZ

Le Wisconsin a rendu hommage à l’ancien entraîneur et directeur sportif Barry Alvarez lors d’une cérémonie à la mi-temps. Alvarez a quitté son poste d’entraîneur en 2005 et a pris sa retraite en tant que directeur sportif plus tôt cette année.

La chancelière Rebecca Blank a annoncé vendredi que le terrain de jeu du Camp Randall Stadium porterait le nom d’Alvarez. Le changement prend effet la saison prochaine, faisant du terrain de jeu Barry Alvarez Field au Camp Randall Stadium.

RETOUR DES GRAVES

Le sous-titre américain de la Ryder Cup et natif de Madison, Steve Stricker, a été reconnu lors d’un temps mort au premier quart. L’équipe américaine a regagné la Ryder Cup avec une défaite 19-9 de l’Europe à Whistling Straits, situé juste à l’extérieur de Sheboygan, Wisconsin.

L’EMPORTER

Michigan: Les Wolverines avaient exécuté le ballon sur 74% de leurs snaps cette saison avant samedi, mais ils ont changé leur stratégie contre une défense contre la course du Wisconsin qui s’est classée première au pays. McNamara n’avait pas lancé plus de 16 passes dans aucun des quatre premiers matchs du Michigan. Les Wolverines ont fait preuve de beaucoup d’audace dans les situations de quatrième et de courte durée. Ils sont allés 3 sur 5 sur les conversions quatrièmes, y compris la course de touché de McCarthys.

Wisconsin : Après avoir été classés 12e au début de la saison, les Badgers ont perdu trois des quatre matchs et doivent maintenant se demander dans combien de temps ils récupéreront Mertz ou Ferguson. Le Wisconsin a perdu sept de ses 13 derniers matchs et en a perdu huit de suite dans des équipes classées. La blessure de Mertz est survenue juste au moment où il montrait des signes de rebond après sa performance de quatre interceptions la semaine dernière lors d’une défaite 41-13 contre Notre Dame. Les Badgers ont joué sans le centre de départ habituel Joe Tippmann, qui a été piqué dans l’œil lors des échauffements d’avant-match.

SUIVANT

Michigan : Au Nebraska samedi.

Wisconsin : Dans l’Illinois samedi.

Suivez Steve Megargee sur https://twitter.com/stevemegargee

Plus de football universitaire AP : https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.