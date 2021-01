TUCSON, Arizona: Haley Jones a récolté 18 points et 10 rebonds, Lexie Hull a ajouté 13 points et Stanford, classé premier, a dépassé le 6e Arizona au début d’une déroute de 81-54 vendredi soir.

Le Cardinal (8-0, 5-0 Pac-12) s’est occupé du numéro 10 de l’UCLA lundi et a continué à rouler dans son deuxième affrontement dans le top 10 en quatre jours.

Stanford a battu les Wildcats avec une course de 15-2 au premier quart et avait une avance de 24 points à la mi-temps. Le Cardinal a maintenu la pression et a terminé avec un avantage de rebond de 51-32 pour venger une défaite contre les Wildcats il y a un an.

Arizona (7-1, 5-1) a remporté l’une des plus grandes victoires de l’histoire du programme en éliminant alors-Non. 4 Stanford au McKale Center la saison dernière, mais a eu des problèmes aux deux extrémités du sol lors de son premier match contre une équipe n ° 1 depuis 2006.

Les Wildcats ont connu une longue période de sécheresse au premier quart pour tomber dans un gros trou précoce et ont tiré 26% 6 sur 25 sur une plage de 3 points pour rester sans victoire (0-5) contre les équipes les mieux classées.

Sam Thomas a mené l’Arizona avec 14 points et Aari McDonald en a ajouté 12, mais en a tiré 3 sur 18.

Stanford a passé son premier gros test de la saison lundi, éliminant les Bruins 61-49.

Le prochain défi du Cardinal est venu contre une équipe de l’Arizona avec son meilleur classement de tous les temps et a pris son meilleur départ en conférence.

Stanford était également partant pour celui-ci.

Le Cardinal a réussi 7 des 12 tirs au premier quart et a tenu l’Arizona sans un panier du terrain la finale 5:55 pour mener 20-13. Stanford a continué à pousser au deuxième quart pour étirer l’avance à 44-20 à la mi-temps.

Les Wildcats ont tiré 6 de 32 en première mi-temps, manquant 21 de leurs 23 derniers tirs.

Arizona a été plus agressif pour commencer le troisième quart et a finalement obtenu quelques tirs, mais n’a réussi qu’à réduire l’avance de Stanford à 20.

GRANDE IMAGE

Stanford a toujours regardé l’équipe n ° 1 du pays avec une performance dominante.

L’Arizona a fait d’énormes progrès ces dernières années, mais n’était pas à la hauteur du puissant Cardinal.

SUIVANT

Stanford joue dimanche à Arizona State.

L’Arizona accueille la Californie dimanche.

