N ° 1 de l’Alabama (9-0, 9-0 SEC, n ° 1 CFP) à Arkansas (3-6, 3-6), samedi à midi HNE (ESPN).

Ligne: Alabama par 32.

Record de la série: l’Alabama mène 22-8.

CE QUI EST EN JEU?

L’Alabama n ° 1 ne peut pas se permettre de glisser contre une équipe améliorée de l’Arkansas. Le Crimson Tide a remporté le titre de la SEC West Division la semaine dernière dans sa victoire convaincante 55-17 contre LSU et affrontera la Floride dans le match de championnat SEC la semaine prochaine à Atlanta. L’Alabama a remporté 97 matchs consécutifs contre des équipes non classées sous l’entraîneur Nick Saban. L’Arkansas a été compétitif sous l’entraîneur de première année Sam Pittman, mais le programme a connu quatre saisons perdantes consécutives sous trois entraîneurs en chef différents.

MATCHUP CLÉ

Alabama QB Mac Jones contre l’Arkansas passe la défense. Jones se classe parmi les 10 meilleurs au niveau national dans pratiquement toutes les catégories de passes et complète 75,7% de ses tentatives de passes. Il a réussi 3 113 verges et 27 touchés avec seulement trois interceptions. L’Arkansas accorde 263,2 verges par la passe par match neuvième de la SEC, mais les Razorbacks sont troisièmes au niveau national avec 13 interceptions.

JOUEURS À SURVEILLER

Alabama: RB Najee Harris, un senior de 6-2 et 230 livres, s’est précipité pour 1038 verges et 20 touchés. Il est également le troisième receveur de l’équipe avec 26 attrapés pour 247 verges. Contre l’Arkansas la saison dernière, Harris s’est précipité pour une paire de touchés dans une déroute de 48-7. Il s’est précipité pour un touché en 12 matchs consécutifs.

Arkansas: WR Treylon Burks, un étudiant de deuxième année, a prospéré sous la direction du coordinateur offensif de première année Kendall Briles. Le joueur de 6-3 et 232 livres a 49 attrapés pour 804 verges et sept touchés. Briles a trouvé plusieurs moyens d’impliquer Burks en l’utilisant non seulement comme receveur, mais aussi dans le champ arrière. Contre le Missouri la semaine dernière, Burks a obtenu un record de 206 verges en carrière.

FAITS ET CHIFFRES

La dernière fois que l’Arkansas a battu l’Alabama, c’était en 2006, lorsque le premier quart de première année annoncé, Mitch Mustain, a conduit les Razorbacks à une victoire en prolongation double, 24-23. La semaine dernière contre le Missouri, le QB KJ Jefferson en chemise rouge de l’Arkansas a remporté un départ surprise et a été 18 sur 33 passes pour 274 verges et trois touchés, tout en se précipitant pour un score. Alabama WR DeVonta Smith a capté huit passes pour 231 verges contre LSU la semaine dernière, poussant ses chiffres de saison à 80 attrapés pour 1 305 verges et 15 touchés.

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25.