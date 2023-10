Mythics remporte le prix Oracle North America Cloud Technology Partner Award 2023

Prix ​​annoncé lors de l’événement Oracle CloudWorld 2023

VIRGINIA BEACH, Virginie., 11 octobre 2023 /PRNewswire/ — Mythics, un intégrateur de systèmes primé, une société de conseil, un fournisseur de services gérés et un revendeur à valeur ajoutée et membre d’Oracle PartnerNetwork (OPN), a remporté le prix Oracle North America Cloud Technology Partner 2023. Les Oracle Partner Awards annuels récompensent les partenaires qui ont fait preuve d’une innovation exceptionnelle, d’une réussite entrepreneuriale et d’un dévouement envers les clients. Mythics a remporté ce prix pour l’impact commercial de sa plateforme de migration vers le cloud, qui aide les organisations à déterminer la meilleure façon de lancer leur transition vers un environnement basé sur le cloud.



« Mythics est motivé par notre passion d’apporter de la valeur et de garantir la réussite de nos clients dans tout ce que nous faisons. Notre plateforme de migration vers le cloud n’est qu’un exemple de la façon dont nous nous efforçons de fournir des solutions innovantes qui apportent des avantages tangibles à nos clients », a déclaré Paul Hughes, vice-président principal, services gérés et transformation numérique de Mythics. « Nous comprenons les défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’il s’agit de passer à un environnement basé sur le cloud et notre plateforme offre un cadre standard, reproductible et holistique pour les aider à naviguer dans ce voyage complexe.

Les critères de ce prix étaient basés sur l’approche de mise sur le marché du partenaire, la répétabilité de la solution, la facilité de mise en œuvre et de gestion, les performances et le retour sur investissement. La plateforme de migration vers le cloud de Mythics fournit un cadre standard, reproductible et holistique permettant à Mythics d’évaluer les charges de travail et l’environnement actuel des clients et de déterminer la voie efficace vers la migration vers Oracle Cloud.

« Recevoir le prix Oracle North America Cloud Technology Partner Award 2023 témoigne de notre dévouement et de notre réussite à aider les organisations à atteindre leurs objectifs de transformation cloud », a déclaré Doug Altamura, directeur des revenus, Mythics. « Le succès s’obtient grâce à l’expertise collective de notre équipe et à l’engagement inébranlable qu’elle accorde à la réussite de ses clients. Nous sommes honorés et reconnaissants de cette reconnaissance et nous continuerons à repousser les limites de l’innovation, en créant de la valeur pour nos clients dans chaque effort. »

Les lauréats ont été célébrés lors de la réception des partenaires Oracle CloudWorld le 20 septembre 2023.

Pour en savoir plus sur Mythics et sur la manière dont notre évaluation de la migration vers le cloud peut lancer votre parcours vers le cloud, visitez https://mythics.com/services/cloud-migration-assessment ou contactez notre équipe commerciale au [email protected]

UNà propos de Mythics, LLC.

Mythics est un intégrateur de systèmes Oracle primé, une société de conseil, un fournisseur de services gérés et un membre d’Oracle PartnerNetwork qui représente les gammes de produits Oracle dans les domaines du cloud, des logiciels, du support, du matériel, des systèmes d’ingénierie et des appareils. Mythics propose des solutions technologiques au service des secteurs du gouvernement fédéral, des États et locaux, du commerce, de l’enseignement supérieur, des services publics et de la santé et est un partenaire de confiance pour les organisations du monde entier. Pour plus d’informations ou pour passer une commande, contactez Mythics au 866-698-4427 ; e-mail [email protected] ou visitez https://www.mythics.com ou @mythics sur LinkedIn et Twitter.

À propos d’Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme de partenariat d’Oracle conçu pour permettre aux partenaires d’accélérer la transition vers le cloud et d’obtenir des résultats commerciaux supérieurs pour les clients. Le programme OPN permet aux partenaires de s’engager avec Oracle via des pistes adaptées à leur façon de commercialiser : Cloud Build pour les partenaires qui fournissent des produits ou des services basés sur ou intégrés à Oracle Cloud ; Cloud Sell pour les partenaires qui revendent la technologie Oracle Cloud ; Service Cloud pour les partenaires qui mettent en œuvre, déploient et gèrent les services Oracle Cloud ; et Licence et matériel pour les partenaires qui créent, entretiennent ou vendent des licences logicielles ou des produits matériels Oracle. Les clients peuvent accélérer la réalisation de leurs objectifs commerciaux avec des partenaires OPN qui ont acquis une expertise dans une famille de produits ou un service cloud. Pour en savoir plus, visitez : http://www.oracle.com/partnernetwork

