Mythical embauche Jacob Moncrief en tant que COO et Brian Flanagan est nommé président

Mythical Entertainment, la société de médias numériques fondée et dirigée par les créateurs de YouTube Rhett & Link, a nommé Jacob Moncrief – qui revient chez Mythical après plus de deux ans chez Westbrook Media – au poste de directeur de l’exploitation et a promu Brian Flanagan au poste de président.

Dans son rôle de COO, Moncrief (en haut à gauche) relèvera directement de Rhett & Link aux côtés de Flanagan et du directeur de la création Stevie Wynne Levine. Moncrief supervisera la production et la post-production de contenu de Mythical, la distribution, le financement de la production, le divertissement de marque, les opérations de bureau, les affaires commerciales et les ressources humaines.

Flanagan (en haut à droite), à l’origine du poste de COO chez Mythical, restera étroitement impliqué dans tous les aspects des activités opérationnelles de base, mais se concentrera davantage sur la diversification de la base de revenus de l’entreprise couvrant le contenu, le commerce et la communauté ; sa stratégie mondiale de croissance de l’audience ; et son investissement en capital-risque dans les créateurs émergents via le Creator Accelerator de Mythical. Flanagan supervisera également la gestion de la marque, les relations gouvernementales, les interactions avec le marché des fusions et acquisitions et la maximisation de la rentabilité de tous les secteurs d’activité.

« Mythical est une entreprise axée sur les personnes, et pour réaliser les vastes ambitions que nous nous sommes fixées pour 2024 et au-delà, nous savions que nous devions investir dans le meilleur », a déclaré Rhett & Link en annonçant cette décision. « Brian, Jacob et Stevie apportent à Mythical des décennies d’expérience, des compétences et des relations complémentaires et une énergie créative abondante. Ensemble, ils mèneront la jeune équipe de direction la plus pointue du secteur des médias vers un succès sans précédent.

Mythical a été fondée il y a 15 ans par les meilleurs amis Rhett McLaughlin et Link Neal. La société exploite des chaînes YouTube avec 32 millions d’abonnés et 12 milliards de vues à vie. Rhett & Link animent ce qui est présenté comme le talk-show quotidien le plus populaire sur Internet, « Good Mythical Morning », qui en est maintenant à sa 12e année et a produit plus de 2 500 épisodes. En 2019, Mythical a réalisé sa première transaction de fusion et acquisition significative en acquérant la marque de comédie Smosh (après l’effondrement de Defy Media, alors société mère de Smosh). L’été dernier, Rhett & Link a revendu Smosh aux fondateurs Anthony Padilla et Ian Hecox, conservant une participation minoritaire.

Moncrief revient chez Mythical après avoir travaillé chez Westbrook Media de Will Smith et Jada Pinkett Smith, où il a occupé le poste de directeur général pendant plus de deux ans. Chez Westbrook, il a supervisé tous les aspects des opérations, de la production/postation, des finances, des affaires commerciales et de la gestion des personnes pour une variété de contenus non scénarisés, numériques et de marque. Au cours de son mandat, il a produit « Twelve Carat Toothache: A VR Experience » (Meta) de Post Malone, « Class of ’88 » (Audible), « Exposure » (Samsung/Hulu) et « Off Thee Leash With Megan Thee Stallion » ( Snapchat).

Avant de rejoindre Westbrook en juillet 2021, Moncrief était vice-président principal de la production et des opérations chez Mythical, où il a passé près de cinq ans à diriger toutes les initiatives de production. Avant Mythical, il a travaillé en production chez MTV et BuzzFeed. Moncrief enseigne également un cours de gestion de la production à son alma mater, l’Université Chapman à Orange, en Californie, en tant que professeur adjoint.

Moncrief a déclaré dans un communiqué : « Revenir à Mythical dans ce rôle élargi est un retour aux sources passionnant. Rhett & Link ont ​​créé une entreprise vraiment spéciale, où la créativité, l’excellence et la gentillesse peuvent s’épanouir simultanément. J’ai hâte de collaborer avec Brian, Stevie et toute l’équipe Mythical pour stimuler l’innovation et le succès continus en matière de contenu, de partenariats et d’expériences.

Flanagan a commenté : « Le retour de Jacob dans Mythical témoigne de notre ambition d’être le studio de télévision par excellence pour la génération Internet. Tout comme Rhett & Link, Stevie et moi, il est respectueux de l’histoire d’Hollywood, mais il accepte les différences qui rendent les sociétés de contenu dirigées par des créateurs si résonnantes et si précieuses sur le marché fragmenté d’aujourd’hui. C’est un producteur et un exploitant de premier ordre et nous avons la chance de pouvoir compter sur ses nombreux talents pour alimenter notre croissance.

Flanagan était COO de Mythical depuis fin 2016, période pendant laquelle les revenus et les effectifs de la société privée ont plus que quadruplé. Avant Mythical, il était financier et producteur de films et de télévision traditionnels et avant cela, il a travaillé dans le capital-investissement dans les médias et la technologie. Originaire de Washington, DC, Flanagan a commencé sa carrière dans la banque d’investissement chez JPMorgan après avoir obtenu son diplôme de Harvard.