Mythes et faits sur l’autisme

Les personnes autistes ont une gamme de symptômes et une gamme d’expériences. Arianna Esposito d’Autism Speaks note que les compétences, les comportements et les défis des personnes atteintes de TSA peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre. “L’expérience de chaque individu avec l’autisme est différente car le TSA fait référence à un large éventail de conditions”, dit-elle.

Les TSA peuvent également fonctionner dans les familles. “Il y a une composante génétique”, dit Lord. Vous êtes plus susceptible de recevoir un diagnostic de TSA si vous avez un frère ou une sœur qui en est atteint ou même un parent de deuxième génération comme une tante ou un cousin, par exemple. Les enfants qui ont des pères d’âge paternel avancé sont également plus susceptibles d’être diagnostiqués avec un TSA, bien que le risque n’augmente que légèrement, dit Lord.

Les filles sont moins susceptibles d’être diagnostiquées autistes, mais cela reste courant, explique Catherine Lord, PhD, psychologue clinicienne spécialisée dans l’autisme à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA. Les garçons sont quatre fois plus susceptibles d’être diagnostiqués avec un TSA que les filles. S’il est également vrai que les filles sont plus susceptibles d’être mal diagnostiquées lorsqu’elles ont un TSA, les garçons sont encore plus susceptibles de naître avec.

Le trouble du spectre autistique (TSA) est un trouble du développement dont les symptômes varient considérablement d’une personne à l’autre. Les enfants et les adultes atteints de TSA peuvent apprendre, socialiser et se déplacer différemment dans le monde.

Mythe : La plupart des personnes atteintes de TSA ont de graves déficiences intellectuelles. Non. Aux États-Unis, la plupart des personnes vivant avec un TSA n’ont pas de déficience intellectuelle grave et sont capables de fonctionner relativement normalement dans la société, dit Lord. Mais ce n’est pas vrai à l’échelle mondiale. Dans des pays comme l’Inde où ils n’ont pas de systèmes de soutien spécialisés et sont moins susceptibles de le diagnostiquer, sauf dans des cas extrêmes, les personnes atteintes de TSA ont presque exclusivement une déficience intellectuelle. C’est aussi un mythe que la plupart des personnes autistes ont une compétence frappante comme une mémoire photographique ou des compétences musicales prodigues. “Cela arrive, mais c’est assez rare”, dit Lord

Mythe : Les vaccins causent l’autisme. Non, dit Esposito, il y a absolument aucune preuve d’un lien entre toute vaccination et un risque accru de TSA.

Mythe : Quelque chose dans l’environnement fait que plus d’enfants deviennent autistes. L’autisme est plus souvent diagnostiqué qu’il ne l’était autrefois. Selon le CDC, 1 enfant sur 44 aux États-Unis est atteint de TSA, contre 1 sur 88 il y a dix ans. Mais l’augmentation n’est probablement pas environnementale. La plupart des preuves indiquent quelques facteurs, dit Lord. Premièrement, la façon dont nous caractérisons les enfants autistes a changé et le handicap comprend désormais une multitude de conditions, notamment les troubles autistiques, les troubles envahissants du développement et le syndrome d’Asperger. Une plus grande sensibilisation à la maladie a également augmenté la probabilité d’un diagnostic. Ces deux facteurs sont probablement responsables de la majeure partie de l’augmentation.