Mythes et anecdotes à déboulonner sur les casinos en ligne

Les jeux d’argent sont parfaitement adaptés à l’alimentation des superstitions. Il est dans la nature humaine d’essayer d’établir des liens logiques, même entre des phénomènes apparemment sans rapport ou aléatoires. Ainsi, la nécessité de pouvoir calculer et prévoir un jeu de hasard se pose également.

Le phénomène par lequel nous souhaitons prédire un événement aléatoire joue un rôle dans le développement et le maintien du comportement de jeu problématique et pathologique, puisque de cette manière, des connexions sont créées qui conduisent à un jugement incorrect. Ce phénomène est systématiquement utilisé par les opérateurs de jeux pour suggérer la perspective d’un gain.

Avec cet article, nous voulons vous rappeler que les mythes d’un casino canada ou dans le monde entier ne sont que des superstitions sans faits. Vous devez être un vrai joueur de casino, vous divertir et séparer la vérité de la fiction.

Les mythes sur les gains les plus courants du Web

Le résultat de chaque jeu de machine à sous et jeu d’argent en ligne est dérivé d’un ratio de paiement prédéfini et repose uniquement sur le hasard. Ainsi, le résultat d’un match n’a aucune influence sur le résultat futur. Tous les jeux, qu’il s’agisse des machines à sous ou de la roulette, sont des événements indépendants les uns des autres et se déroulent sur la seule base du principe du hasard.

Du coup, il est absolument faux d’affirmer qu’un bon joueur peut gagner beaucoup d’argent avec une machine à sous s’il appuie sur les boutons stop et risque au bon moment ou qu’après une série de pertes, les chances de gagner augmentent. D’ailleurs, un joueur expérimenté le sait bien : il est surtout dangereux d’essayer de récupérer les pertes car les pertes ou les gains ne nous disent rien sur le résultat des jeux d’argent futurs.

Un autre mythe à déboulonner est celui qu’une machine n’ayant pas produit de gains depuis longtemps, est gagnante au prochain tour : le joueur est ainsi convaincu qu’il va bientôt gagner gros avec cette machine à sous. Faux ! Si une machine à sous n’a pas produit de gains pendant une longue période, cela ne signifie pas qu’un gain est à venir ou que l’on doit augmenter la somme misée afin d’obtenir un gros gain.

Les mythes dans le jeu du poker en ligne

Le poker est un jeu tellement populaire que même ceux qui n’y jouent pas le connaissent un peu. Ou du moins, ils pensent le savoir. Bien qu’il soit de plus en plus populaire, le poker reste caractérisé par plusieurs idées fausses. Parfois, ces mythes sont aggravés par la culture populaire. Comme c’est souvent le cas dans les films et à la télévision, où l’on a tendance à occulter ce qui se passe réellement. Voici cinq exemples de faux mythes : combien en reconnaissez-vous ?

Mythe #1 : il est difficile d’apprendre à jouer au poker

Beaucoup de gens ont peur du poker. Certaines personnes sont tout à fait prêtes à jouer aux jeux de casino, mais ont ensuite peur d’entrer dans une salle de poker. C’est parce qu’ils pensent que le jeu est trop difficile à apprendre car on est en compétition avec d’autres joueurs. Ce seul élément peut suffire à susciter des hésitations.

Cependant, non seulement apprendre le poker est plus facile que ce que beaucoup de gens pensent, mais apprendre à gagner au poker n’est pas si difficile non plus. Il suffit d’un peu d’expérience pour que les compétences d’un joueur s’améliorent au point qu’il devienne compétitif, voire gagnant.

Mythe # 2 : le poker n’est que de la chance

Les personnes qui ne connaissent pas le poker pensent parfois qu’il s’agit du même jeu que les autres jeux de casino, comme la roulette ou les machines à sous, c’est-à-dire des jeux dans lesquels la personne n’a aucun contrôle sur le résultat tout en risquant son propre argent. Beaucoup pensent également que pour gagner au poker, il faut recevoir les mains les plus fortes. Mais ceux qui ont joué, savent que ce n’est pas du tout le cas.

On peut gagner au poker sans avoir la meilleure main. Jouer mal des mains fortes conduit toujours à des résultats négatifs. Les cartes que l’on reçoit influent sur ses chances de réussite, c’est vrai, mais la stratégie d’un joueur de poker est cruciale pour déterminer combien il peut gagner ou perdre.

Mythe #3 : le poker n’est pas un jeu de hasard

C’est le revers de la médaille du mythe précédent, souvent une exagération de l’argument selon lequel le poker est un jeu d’adresse. Le poker est un jeu qui, à long terme, tend à récompenser les joueurs les plus forts. Mais cela ne veut pas dire que la chance ne compte pas. Cela compte et beaucoup, surtout dans une seule main et dans les casinos en ligne : le jeu est géré par un logiciel et respecte les normes du jeu équitable.

Les tournois de poker fournissent l’exemple le plus spectaculaire de cette vérité. Cela se produit lorsqu’un joueur, peut-être à la table finale, fait tapis avec la meilleure main, mais perd et est éliminé. Ce n’est qu’un des nombreux exemples qui montrent que même au poker, il y a des éléments typiques du jeu.

Mythe # 4 : il faut avoir un Poker Face pour gagner

L’idée d’avoir une expression vide qui ne révèle rien sur les cartes détenues et des joueurs qui parviennent à les cacher est probablement l’un des aspects les plus exagérés du poker, surtout dans les films. Il est vrai que lorsque l’on joue au poker dans un casino, il vaut mieux éviter de ricaner chaque fois que l’on a une main forte, ou de trembler de manière incontrôlée lors d’une tentative de bluff. Mais être capable d’afficher un visage impassible n’est qu’une petite partie du jeu.

Mythe #5 : le poker est pratiqué par des hors-la-loi

L’image historique du poker, considéré comme une arnaque et joué par des tricheurs, influence encore aujourd’hui l’opinion publique. De nombreux films ont contribué à cette impression par des scènes classiques dans lesquelles les joueurs cachent leurs cartes dans leurs manches. De plus, plusieurs histoires de violence ont également facilité l’association entre le poker et le danger (et le crime).

Mais les salles de poker modernes, dûment autorisées, peuvent compter sur un service de surveillance adéquat pour garantir l’intégrité des jeux. Même dans les salles de poker en ligne, les mesures visant à garantir la sécurité des joueurs contre toute forme de tricherie ne manquent pas. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas être prudent lorsque quelque chose d’étrange se produit, mais participer à une partie de poker aujourd’hui est très différent de ce qu’il était dans les premières décennies de l’histoire du jeu.