Dans l’espace lointain, Constant est toujours dans sa capsule spatiale quand soudain nous voyons… le coffre-fort… flottant là et l’envoyant un rayon tracteur. Perplexe, elle voit Poly Verisof (Kulvinder Ghir) sortir de l’obscurité, suivi par Hari Seldon, qui lui dit : « Le Vault peut faire beaucoup de choses… cela a toujours été le plan. Terminus serait sacrifié pour que la Fondation puisse survivre. Soudain, nous voyons que la population de la planète est à bord du Vault, y compris des personnes que nous pensions sûrement mortes, comme le père de Constant et le mari de Riose.

Sur Trantor, Demerzel se tient dans la pièce où les clones de Cléon sont conservés dans leurs tanks. Alors que les tout nouveaux Dawn, Day et Dusk éclosent, elle leur montre le « nouvel outil puissant » qu’elle a acquis : le Prime Radiant que l’hologramme Hari lui a donné à l’intérieur du coffre-fort sur Terminus. «Des choses merveilleuses nous attendent», dit-elle à Empire.

Pendant ce temps, sur Ignis, l’autre Hari – celui avec un corps – est assis avec Gaal aux yeux larmoyants alors qu’elle parcourt le Prime Radiant, essayant de donner un sens à la mort de Salvor. Est-ce que cela a remis sur les rails le chemin de la psychohistoire ? « Ici, nous essayons de sauver l’humanité, et nous ne pouvons même pas sauver la vie de ceux que nous aimons », dit Hari avec ironie, en pensant à sa femme assassinée et à son enfant à naître. «Vous prenez la douleur et les hypothèses, et vous les intégrez dans un récit qui vous fait avancer», lui dit-il. « Ces pertes comptent si nous faire ils comptent. Le plan peut encore fonctionner, lui assure-t-il. Il leur suffira d’amener Gaal 150 ans dans le futur pour qu’elle puisse avoir sa confrontation avec le maléfique Mule (Mikael Persbrandt). Elle proteste : qui préparera la Deuxième Fondation si elle est en sommeil cryogénique ? Hari dit qu’il le fera, mais elle proteste à nouveau ; il y a deux des cryopodes, après tout. Pourquoi ne pas préparer ensemble la deuxième Fondation ? Gaal finira par affronter le Mulet, et elle ne veut affronter aucune version du Hari Seldon toujours reproductible dans un avenir lointain sans le Hari qu’elle considère comme faisant partie de sa famille à ses côtés.