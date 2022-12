Mythe des tirs au but de la Coupe du monde : le Maroc et la Croatie en ont déjà remporté un, mais cela pourrait être un problème et non un avantage | Nouvelles du football

Si la Croatie ou le Maroc devaient mener leurs quarts de finale de la Coupe du monde à une séance de tirs au but, attendez-vous à entendre que cela les favoriserait en raison de leur bilan. Mais l’histoire suggère que le contraire est vrai pour les équipes impliquées dans un deuxième tournoi de tirs au but.

Regardez les tirs au but lors de la Coupe du monde masculine, du Championnat d’Europe, de la Coupe d’Afrique des Nations et de la Copa America au cours de la dernière décennie. Neuf des 11 équipes qui avaient déjà remporté une fusillade lors du tournoi ont perdu la suivante face à une équipe de leur première fusillade.

Parmi les deux vainqueurs, l’un était l’Égypte lors de la Coupe d’Afrique des Nations plus tôt cette année. Ils ont dû disputer une troisième séance de tirs au but du tournoi lors de la finale contre le Sénégal – et ont perdu. Cela ne laisse que l’Italie en finale de l’Euro 2020. Ils ont quand même battu l’Angleterre. Bien sûr.

Mais ce record suggère que l’expérience n’est pas un avantage dans les fusillades. Cela pourrait même nous en dire plus que cela. Ce n’est pas non plus une loterie ou un tirage au sort. Il est possible qu’il s’agisse en fait d’un important désavantage pour une équipe d’avoir disputé une fusillade quelques jours plus tôt.

Croatie vs Russie – 2018 La victoire de la Croatie sur la Russie lors de la Coupe du monde 2018 est incluse dans les statistiques ci-dessus bien que, exceptionnellement, les deux équipes disputaient leur deuxième séance de tirs au but du tournoi, il n’y avait donc aucun avantage.

Imaginez que vous vous teniez au-dessus de cette pénalité lors des huitièmes de finale d’un tournoi majeur. Cela se résume à ce coup de pied. Tout a conduit ici. La pression est énorme. Ce n’est pas le moment d’essayer cette pénalité avec laquelle vous aviez joué. Gardez ça pour quand quatre buts dans un match de club.

Il entre et il y a de l’exaltation. Mais que se passe-t-il si vous êtes mis dans la même situation plus tard cette semaine ? Peut-être que ce n’est pas si inconfortable maintenant. Cela compte pour quelque chose. Mais le gardien adverse connaît votre penalty préféré. Tout le monde le fait. Pouvez-vous le refaire ?

Les dossiers individuels de ceux qui se trouvent dans cette situation suggèrent que beaucoup ne le peuvent pas. Lorsqu’un joueur doit prendre un penalty dans une autre fusillade, les chiffres chutent. Il y a eu 38 pénalités de ce type au cours de cette période et seulement 22 ont été infligées, soit un taux de conversion de seulement 58 %.

Un exemple dramatique s’est produit à l’Euro 2020. Fabian Schar, Manuel Akanji et Ruben Vargas ont tous marqué pour la Suisse lors de leur victoire contre la France en huitièmes de finale.

L’Espagne a ensuite perdu contre l’Italie en demi-finale. Leur premier coup de pied a été raté par Dani Olmo, qui avait marqué contre la Suisse. Bien que l’Italie ait rompu le cycle lors de la finale à Wembley, Andrea Belotti et Jorginho ont tous deux été refusés quelques jours seulement après leur conversion contre l’Espagne.

Il y a une énigme pour le preneur. Après avoir réussi leur meilleur penalty sous une pression intense, s’en tiennent-ils même si le gardien l’a vu maintenant ? Ou reviennent-ils à leur meilleure pénalité suivante dans l’espoir de pouvoir l’exécuter aussi bien?

“Les joueurs ont leur penalty préféré”

“Beaucoup de joueurs ont leur penalty préféré, c’est tout à fait vrai”, a déclaré le Dr Niklas Hausler. Sports du ciel. “C’est très individuel. Peu importe le nombre de matchs que vous avez joués, ce penalty que vous avez tiré lors d’un match de jeunesse restera gravé différemment dans votre cerveau.

“Disons que vous aviez 13 ans et que vous étiez très émotif et que vous avez raté ce penalty. Peut-être que cela signifie que vous pensez que vous ne devriez plus jamais tirer ce penalty parce que vous avez un mauvais pressentiment. Mais peut-être que ce penalty est la meilleure technique pour vous maintenant que tu as 24 ans.

“Il est très naturel pour les humains lorsque nous sommes dans des situations de stress accru de revenir à vos bases. Vous devenez très averse au risque. Vous revenez à la peine avec laquelle vous vous sentez le plus en sécurité. Je pense que c’est une hypothèse très intéressante. Joueurs devrait y travailler davantage.”

Hausler est un neuroscientifique allemand et le co-fondateur de neuro11, aidant les athlètes à améliorer leur précision en atteignant un état mental optimal. Il a présenté ses idées à Jurgen Klopp à Liverpool et travaille maintenant avec l’équipe sur leurs tirs au but.

Cela implique d’étudier les ondes cérébrales pour mieux comprendre ce qui distrait les joueurs et de discuter de leur profil de risque psychologique pour établir ce qui fonctionne le mieux pour eux. Cela semble fonctionner. Liverpool a remporté les deux finales de coupe nationale la saison dernière après des tirs au but.

“Mon doctorat portait sur la façon dont le risque est traité dans le cerveau. Vous aimerez peut-être les montagnes russes plus que moi. J’ai des amis qui aiment prendre plus de risques financiers que moi. Les personnalités sont différentes. Certaines personnes sont plus ouvertes aux nouveautés. Nous ont des profils différents.

“Lorsque vous avez différents profils de risque, vous devez analyser le joueur en fonction de cela. Quel est votre niveau de risque et quel est le risque que vous êtes prêt à prendre ? Lorsque vous le savez, vous pouvez prendre une décision éclairée et l’exécuter. Cela c’est là que nous aidons.”

Pression accrue aux tirs au but

Il est difficile d’établir des règles d’or car chaque joueur est différent. Même la notion populaire selon laquelle retarder après que l’arbitre a sifflé n’est pas une panacée. Marcus Rashford a attendu 11 secondes après le coup de sifflet avant de traîner loin lors de la finale de l’Euro 2020.

“C’est en fait très individuel”, déclare Hausler.

“Certaines personnes bénéficient de plus de temps. D’autres devraient aller un peu plus vite. C’est quelque chose que nous découvrons auprès du joueur pour qu’il se comprenne un peu mieux.”

La technique ne peut pas être entraînée dans l’isolement lorsque l’aspect mental est si énorme. Le taux de conversion des pénalités de la Coupe du monde en jeu normal est d’environ 80 %. Dans les fusillades, cela tombe à 70%. La pression joue son rôle là-dedans. Même la marche jusqu’au spot est plus longue.

Les taux de conversion chutent également pour les coups de pied plus tard dans la fusillade, malgré le fait que les meilleurs preneurs optent parfois pour les quatrième ou cinquième pénalités. Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah ont tous deux manqué de prendre des pénalités lors de défaites en fusillade en terminant cinquièmes.

Cela correspond aux recherches de la NBA qui montrent que les pourcentages de conversion des lancers francs chutent pendant les situations d’embrayage – définies comme les cinq dernières minutes de matchs avec une marge ne dépassant pas cinq points. C’est une histoire de stress mental – et d’essayer de l’atténuer.

“Nous ne pouvons pas recréer une finale de Coupe du monde, bien sûr. Mais nous pouvons savoir ce qui aide le joueur à entrer dans cet état automatique, dans ce que beaucoup de gens appellent la zone. Nous mesurons littéralement les ondes cérébrales et les renvoyons au joueur.

“Nous aidons le joueur à comprendre ce qui l’aide à optimiser sa routine. Qu’est-ce qui l’aide et qu’est-ce qui le distrait? Je pense que c’est unique. C’est la première fois dans le sport professionnel que cela est fait. Les résultats ont été montrés.”

La répétition et la routine sont importantes

Une partie du problème d’être invité à prendre un certain nombre de pénalités très médiatisées lors d’une Coupe du monde est la répétition. Cela demande de nombreuses heures de pratique et une conviction totale. Cette croyance est difficile lorsque certains de ceux qui tirent les pénalités ne sont pas des preneurs réguliers pour leur club.

“Les pénalités de Gareth Bale et Cristiano Ronaldo lors de cette Coupe du monde ont été très bien exécutées. Ils ont une cible très claire et beaucoup de puissance dans le tir, ce qui rend très difficile de les sauver. Ces pénalités peuvent être reproduites à nouveau et elles seront un but.

Image:

Le capitaine du Portugal Cristiano Ronaldo a marqué sur penalty contre le Ghana





“Mais si vous n’êtes pas tout à fait clair sur votre sanction, c’est un problème.

“Dites, la dernière fois que vous avez tiré dans le coin inférieur gauche et que vous avez réussi, vous essayez à nouveau, mais la pénalité elle-même ne l’a pas suffisamment entraînée et elle n’est pas assez précise. Bien sûr, vous allez augmenter le chance que le gardien le sauve.”

À l’Euro 2020, Schar a visé l’autre corner mais a vu son tir arrêté. Akanji a tenté le même penalty mais l’a vu arrêté. Vargas a manqué la cible. Olmo a fait de même en essayant de répéter son succès précédent. Belotti est allé dans l’autre sens et le gardien l’a lu.

“Idéalement, vous voulez trois pénalités dans votre boîte à outils”, explique Hausler. “La gauche, le milieu et la droite. Vous voulez garder autant d’incertitude que possible pour le gardien de but.

“Mais souvent, avec la psychologie, cela revient au risque. Soit vous devenez averse au risque et revenez à votre penalty préféré, soit vous y réfléchissez trop. Vous vous inquiétez trop de ce que pense le gardien de but. Cela devient trop une question de réflexion et pas assez sur l’exécution.

“C’est ce que Bale et Ronaldo ont très bien fait lors de cette Coupe du monde. Ils se sont concentrés sur l’exécution. C’est aussi notre approche. Nous nous concentrons beaucoup sur la routine et sur les distractions. Mais il y a un bon équilibre et ce que nous faisons est essayez d’aider le joueur à trouver cet équilibre.”

Cette question des distractions est importante.

Image:

Luis Enrique a consolé Sergio Busquets après avoir été l’un des trois joueurs espagnols à manquer





L’entraîneur-chef de l’Espagne, Luis Enrique, a affirmé que chaque joueur de son équipe avait pris 1000 pénalités avant le tournoi en préparation, une déclaration qui a été ridiculisée lorsque son équipe a raté trois sur trois lors de sa défaite en fusillade en Coupe du monde contre le Maroc.

Mais quelle était l’efficacité de cette pratique ? L’idée souvent répétée qu’il ne sert à rien de pratiquer parce que la situation ne peut pas être recréée est manifestement absurde mais mauvaise pratique peut être contre-productif. Les joueurs espagnols étaient-ils préparés aussi bien mentalement que techniquement ?

“Bale et Ronaldo savent ce qui fonctionne pour eux. Mais que se passe-t-il si vous êtes un joueur de 19 ans qui finit par tirer un penalty lors d’une finale de coupe ? La question est alors de savoir si votre routine est bien établie ? Nous voulons aider ces joueurs. pour traverser ces situations tendues.

“Kylian Mbappe en a raté un à l’Euro. Je pense que c’était une situation comme ça. Il n’était pas tout à fait clair sur sa procédure et son objectif. C’est un joueur que nous pourrions aider. Je n’ai pas travaillé avec Lionel Messi mais j’aimerais Je vois encore plus de potentiel là-bas aussi.

Les taux de conversion étaient beaucoup plus élevés

Un aspect curieux de ces statistiques sur les fusillades est leur évolution au fil du temps. Alors que le taux de conversion est de 58 % au cours de la dernière décennie, il n’a pas toujours été aussi bas. Auparavant, 38 de ces 43 tentatives avaient été notées, soit un taux de conversion de 88 %.

Les cinq premiers joueurs à repartir lors d’une deuxième fusillade lors d’une Coupe du monde ont tous marqué, Diego Maradona inclus. Fait inhabituel, Maradona avait raté la victoire de l’Argentine en quart de finale contre la Yougoslavie en 1990, mais avait ensuite marqué en demi-finale contre l’Italie.

Les neuf premiers joueurs à en prendre un lors d’une deuxième fusillade aux Championnats d’Europe ont tous marqué. La France a eu des fusillades consécutives en 1996 avec les cinq premiers hommes marquant à chaque fois. Alan Shearer et Paul Gascoigne étaient également parmi ceux qui se sont convertis deux fois à l’Euro ’96.

Même cela n’est rien comparé à l’efficacité impitoyable de la Copa America lors des premières fusillades de cette compétition. Dix-sept des 18 premiers hommes ont demandé à repartir tous ont marqué. Mais quelque chose a clairement changé. Trois des quatre derniers ont manqué.

Une analyse accrue pourrait expliquer cela. Chaque équipe fait ses préparatifs maintenant. Le Maroc, qui a battu l’Espagne, a embauché le responsable de l’analyse d’après-match de Liverpool, Harrison Kingston, en 2020. Un joueur ne peut pas espérer s’en tirer avec un seul penalty maintenant.

Image:

Yerry Mina a vu son penalty arrêté par Emiliano Martinez lors de la Copa America 2021





Lorsque la Colombie a été éliminée par l’Argentine lors d’une fusillade lors de la Copa America 2021, Davinson Sanchez et Yerry Mina n’ont pas réussi à répéter leurs succès en quart de finale contre l’Uruguay. Le gardien argentin savait à quoi s’attendre.

“Je peux dire que vous êtes nerveux”, a déclaré Emiliano Martinez à Mina alors que le Colombien se préparait à prendre le coup de pied. “Je sais où vous tirerez.” Il avait raison. Mina, comme Sanchez avant lui, a tenté d’exécuter son penalty de quart de finale mais Martinez était prêt.

Mina avait fait irruption dans une danse après avoir marqué contre l’Uruguay. “Dansez maintenant”, a crié Messi après l’arrêt de Martinez. Tel est le risque des grands tournois. Tout le monde regarde. Et même si vous maîtrisez la pénalité de pression parfaite, la prochaine pourrait ne pas être loin.