Le Samsung Galaxy S21 Ultra dispose de deux téléobjectifs, l’un est un zoom 3X et l’autre est un zoom 10X. Travaillant avec l’IA du téléphone, le S21 Ultra peut capturer une photo améliorée numériquement de la surface de la lune. Le complot était que Samsung était capable d’appliquer une texture de la lune à tout ce qui lui ressemblait. Samsung a nié cela et a expliqué que la super résolution AI de l’appareil photo prend plusieurs images de la lune et assemble une image finale plus détaillée.

Facile à montrer. Je l’ai essayé tout à l’heure. Ici: même si vous prenez une photo floue / désordonnée de quelque chose qui ressemble à une lune, elle capture une texture de lune (ish) dessus. 🙂 aussi simple que cela. Pas de matériel magique, juste un logiciel intelligent (combinaison), Huawei l’a fait il y a un an. pic.twitter.com/BmVhUPnq8v – Alexi Bexi (@alextv) 21 janvier 2021

Entrée MagRaymond Wong, lui-même, a pensé qu’il enquêterait. Il a demandé à quelques journalistes techniques, qui ont exprimé leurs soupçons quant à savoir s’ils pensaient qu’il y avait un traitement en arrière-plan en arrière-plan. L’un d’eux a suggéré qu’il n’y avait pas de fichiers de texture superposés présents dans l’APK de la caméra. Un autre a noté qu’il y avait déjà beaucoup de logiciels en arrière-plan et s’est demandé si Samsung ne faisait pas que glisser les textures.



Configuration à quatre caméras du Samsung Galaxy S21 Ultra avec téléobjectifs 3X et 10X

Après avoir reçu des commentaires mitigés, Wong a pensé que la seule façon de vraiment le prouver était de comparer les prises de vue 100X à une autre photo de la même lune capturée avec un appareil photo sans miroir et un objectif à longue portée et de voir si les motifs s’alignaient entre les prises. Le premier spectacle ci-dessous a été tourné par le Galaxy S21 Ultra, et le second avec le Sony ASR III.