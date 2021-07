Mysuru Cop dépense Rs 3 Lakh de sa propre poche pour réparer une route remplie de nids-de-poule

Les accidents survenus en Inde en raison de nids-de-poule sur les routes sont malheureusement courants depuis des années. De temps en temps, des rapports font état de routes en mauvais état provoquant des accidents dus à la négligence des autorités. La même chose s’est produite lorsque des nids-de-poule sur une route de cinq kilomètres entre Madapura et K Belattur, qui relie le temple Chikkadevamma à HD Kote taluk, causaient de graves problèmes aux automobilistes et aux piétons. Après que les demandes répétées et les mémorandums aux fonctionnaires et aux élus n’ont suscité aucune réponse, les habitants ont demandé à S Doreswamy, un sous-inspecteur adjoint de la police, de les aider.

Doreswamy du poste de police HD Kote, qui est connu comme un flic respectueux des gens, a ensuite contribué Rs 3 lakh de sa propre poche à la cause avec sa femme Chandrika de Rakshana Seva Trust. Il a également prêté main forte aux ouvriers pendant qu’ils réparaient la route. Armé d’une pelle, l’officier a été vu en train de remplir le trou avec les travailleurs mardi.

Doreswamy a déclaré au New Indian Express : « Il y a eu plusieurs accidents, blessant certaines personnes. Les habitants de plus de 30 villages empruntent quotidiennement cette route. Certains chauffeurs d’ambulance m’avaient signalé ce problème, ce qui m’a incité à contribuer à la cause. »

Doreswamy avait déjà aidé à réparer une autre route pleine de nids-de-poule dans le taluk. Il avait également adopté deux filles mineures après avoir perdu leurs deux parents.

Plus tôt ce mois-ci, un autre incident d’un bon flic samaritain a fait surface lorsque le policier Mohan Singh a porté Abdul Gani, 72 ans, sur son épaule jusqu’au centre de vaccination, car Gani n’était pas en mesure de monter pour se faire vacciner dans le district de Reasi au Jammu-et-Cachemire.

Partageant la vidéo de l’incident, le ministre d’État de l’Union pour le développement, le Dr Jitendra Singh, a écrit qu’il était fier de la SPO. Quelques minutes après avoir été partagée, la vidéo a été largement appréciée par les utilisateurs du site de microblogging. L’un des utilisateurs l’a qualifié d’« attitude humaine », tandis que beaucoup ont salué l’officier pour son geste.

