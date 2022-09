Mystery Over Multistarrer ‘Mega Blockbuster’ dévoilé ; Secret sur la page FB de Sourav Ganguly ?

Depuis que les photos de célébrités avec “Mega Blockbuster” ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux, les spéculations sur ce que cela pourrait être ont commencé à faire le tour. Plusieurs célébrités ont posté leurs photos dans ce qui ressemble à une affiche d’un film intitulé “Mega Blockbuster”, avec la légende que la bande-annonce sortira le 4 septembre. Les célébrités associées à cela incluent des acteurs comme Deepika Padukone, Rashmika Mandanna, Trisha Krishnan et Karthi et des joueurs de cricket comme Sourav Ganguly et Rohit Sharma. Les fans sont déconcertés et se grattent la tête pour tenter de savoir de quoi il s’agit. Eh bien, la réponse pourrait résider dans une prétendue gaffe.

Une capture d’écran a fait le tour des réseaux sociaux, qui semble pointer du doigt un lapsus fait par l’équipe des réseaux sociaux de Sourav Ganguly. Dans la capture d’écran, il y a l’affiche de Mega Blockbuster de Sourav Ganguly, mais c’est la légende qui semble donner un indice. La légende semble avoir été copiée-collée telle quelle, sans les modifications nécessaires. Il se lit comme suit : “Postez une copie : c’était amusant de tirer dessus ! Mon nouveau Mega Blockbuster sort bientôt ! #TrailerOut4thSept #MegaBlockbuster

*Veuillez vous assurer que le nom de la marque Meesho ou le hashtag Meesho ne sont nulle part mentionnés dans le message du 1er septembre de demain. Regardez la capture d’écran ici :

Si nous devons nous en tenir à cela, alors toutes les stars se réunissent pour une campagne de la marque Meesho. Cependant, chez News18 Showsha, nous n’avons pas pu vérifier l’authenticité de la publication.

On dirait que le mystère ne sera dévoilé à coup sûr que le 4 septembre. Jusque-là, nous devrons attendre patiemment. Les affiches partagées par les célébrités ont excité les fans. Certains ont même promis d’assister au premier jour de la première émission de “Mega Blockbuster” s’il s’avérait qu’il s’agissait d’un film.

