Mystery Bidder paie Rs 205 Crore pour un voyage en fusée avec Jeff Bezos au bord de l’espace

Un enchérisseur mystère a payé 28 millions de dollars aux enchères samedi pour un siège aux côtés de Jeff Bezos à bord du premier vol spatial avec équipage de la société du milliardaire Blue Origin le mois prochain. Le fondateur d’Amazon a révélé cette semaine que lui et son frère Mark prendraient place à bord du lanceur New Shepard de la société le 20 juillet, pour voler jusqu’au bord de l’espace et revenir.

Les frères Bezos seront rejoints par le gagnant de la vente aux enchères caritative de samedi, dont l’identité reste inconnue, et par un quatrième touriste de l’espace, encore inconnu.

« Le nom du gagnant de l’enchère sera publié dans les semaines suivant la conclusion de l’enchère », a tweeté Blue Origin après la vente.

« Ensuite, le quatrième et dernier membre de l’équipage sera annoncé – restez à l’écoute. »

L’enchérisseur retenu samedi a battu une vingtaine de rivaux lors d’une vente aux enchères lancée le 19 mai et s’est terminée par une frénésie de diffusion en direct de 10 minutes.

Les enchères avaient atteint 4,8 millions de dollars jeudi, mais ont augmenté de manière spectaculaire lors de la dernière vente aux enchères en direct, augmentant par incréments de millions de dollars.

Le produit – mis à part la commission d’un commissaire-priseur de six pour cent – ​​ira à la fondation de Blue Origin, Club for the Future, qui vise à inspirer les générations futures à poursuivre des carrières dans les STEM – science, technologie, ingénierie et mathématiques.

Décollant d’un désert de l’ouest du Texas, le voyage de New Shepard durera 10 minutes, dont quatre passagers passeront au-dessus de la ligne Karman qui marque la frontière reconnue entre l’atmosphère terrestre et l’espace.

Après le décollage, la capsule se sépare de son booster, puis passe quatre minutes à une altitude supérieure à 60 miles (100 kilomètres), pendant lesquelles les personnes à bord ressentent l’apesanteur et peuvent observer la courbure de la Terre.

Le propulseur atterrit de manière autonome sur une plate-forme à trois kilomètres du site de lancement et la capsule remonte à la surface avec trois grands parachutes qui la ralentissent à environ un kilomètre par heure lorsqu’elle atterrit.

Rêve de toujours

Bezos, qui a annoncé plus tôt cette année qu’il quittait son poste de directeur général d’Amazon pour passer plus de temps sur d’autres projets, dont Blue Origin, a déclaré que voler dans l’espace était le rêve de toute une vie.

New Shepard de Blue Origin a effectué avec succès plus d’une douzaine de tests sans équipage depuis ses installations des montagnes Guadalupe au Texas.

« Nous sommes prêts à faire voler des astronautes », a déclaré samedi Ariane Cornell, directrice des ventes astronautiques et orbitales de Blue Origin.

Le système de fusée suborbital réutilisable a été nommé d’après Alan Shepard, le premier Américain dans l’espace il y a 60 ans.

Les capsules automatisées sans pilote disposent de six sièges à dossiers horizontaux placés à côté de grands hublots, dans une cabine futuriste à l’éclairage swish. Plusieurs caméras permettent d’immortaliser les quelques minutes d’apesanteur des touristes de l’espace.

Course spatiale privée

Le premier vol en équipage de Blue Origin intervient dans un contexte de concurrence féroce dans le domaine de l’exploration spatiale privée – avec SpaceX d’Elon Musk, et Virgin Galactic, fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, tous se bousculant pour la pole position.

Bezos a une rivalité très publique avec Musk, dont SpaceX prévoit des vols orbitaux qui coûteraient des millions de dollars et enverraient des gens beaucoup plus loin dans l’espace.

SpaceX a déjà commencé à transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale et est un concurrent pour les contrats spatiaux gouvernementaux.

Virgin Galactic, quant à lui, espère commencer des vols commerciaux suborbitaux réguliers au début de 2022, avec des plans éventuels de 400 voyages par an.

Quelque 600 personnes ont réservé des vols, coûtant 200 000 $ à 250 000 $ – et il a été question que Branson lui-même participe à un vol d’essai cet été, bien qu’aucune date n’ait été fixée.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici