Mysterious Bird est le tout premier hybride documenté de son genre

Voici une belle histoire pour tous ceux qui apprécient les oiseaux. Un cardinal à poitrine rose femelle s’est associé à un tangara écarlate mâle malgré les préférences de l’espèce d’oiseau pour vivre dans différents habitats. Leur progéniture, un mâle, est maintenant entrée dans l’histoire de l’ornithologie en tant que premier hybride documenté de son espèce.

“J’adore cette histoire, car elle commence par un petit mystère et se termine par une découverte surprenante”, a déclaré le biologiste David Toews dans un communiqué de Penn State mercredi. Toews est l’auteur principal d’un étude dans la revue Ecology and Evolution sur l’oiseau rare, qui a été découvert à la mi-2020 par l’ornithologue Stephen Gosser dans les bois de l’ouest de la Pennsylvanie.

Les tangaras écarlates mâles sont des spectateurs. Ils ont un corps rouge vif et des ailes sombres. Les mâles cardinaux à poitrine rose sont nommés avec précision pour les éclaboussures rouges sur leur poitrine, tandis que les femelles ont des couleurs plus subtiles. Les lignées des oiseaux ont divergé il y a environ 10 millions d’années. Les gros-becs préfèrent les lisières des bois, tandis que les tangaras traînent haut dans les canopées forestières.

Gosser entendu le chant d’un tangara, mais l’a retracé à un oiseau qui ressemblait plus à un gros-bec. Gosser a envoyé l’équivalent d’un signal de chauve-souris pour les ornithologues et une équipe de la volière nationale de Pittsburgh est entrée, a attrapé le jeune oiseau et a obtenu un échantillon de sang.

Une étude de l’ADN de l’oiseau mystérieux combinée à une analyse de son chant a conduit l’équipe de recherche à comprendre ses remarquables racines hybrides. Les oiseaux apprennent généralement leurs chants de leurs pères, donc soit le papa tanager est resté dans les parages, soit l’oiseau a appris son air d’un autre tangara mâle à proximité.

La partie chanson de l’étude impliquait plus que de profiter des jolis sons.

“Ce que les gens ne comprennent peut-être pas, c’est que lorsque nous analysons les chants d’oiseaux, nous ne les écoutons pas réellement. Nous les regardons”, a déclaré Toews. “Nous examinons les longueurs d’onde du son – ou le” spectrogramme “est un terme plus précis – et nous mesurons en fait les composants visuels d’une onde sonore pour analyser la chanson.”

Le sort de l’oiseau est inconnu. L’étude a noté “nous n’avons pas pu vérifier la reproduction par cet hybride individuel, et une recherche minutieuse de l’oiseau sur le territoire en 2021 a échoué”.

Un autre aspect de cette histoire qui restera un mystère est la façon dont la maman et le papa se sont rencontrés en premier lieu. L’étude n’a pas non plus abordé un surnom possible pour l’oiseau. Grosager ? Tanabec ? Steve ? Peu importe comment vous l’appelez, c’était une découverte rare.