Mystères de l’incendie de la prison d’Evine en Iran : dans une prison notoire

Une vidéo montre la tristement célèbre prison iranienne d’Evin en feu avec de la fumée qui s’élève dans la nuit du 15 octobre. (Vidéo : 1500 Tasvir)

Depuis plus de 40 ans, la prison d’Evin à Téhéran est le symbole le plus visible du régime autoritaire de la République islamique, un complexe menaçant construit sur la peur et le contrôle absolu. Les troubles franchissent rarement les murs de la prison. Mais dans la nuit du 15 octobre, des incendies massifs ont ravagé Evin, tuant au moins huit personnes et en blessant 61, selon les médias officiels. Les familles des prisonniers craignent que le véritable bilan ne soit beaucoup plus élevé.

La catastrophe a coïncidé avec des manifestations nationales qui ont balayé l’Iran au cours du mois dernier et une répression brutale par les forces de sécurité du pays, qui ont tué des dizaines de manifestants et en ont arrêté des milliers d’autres. Certaines des personnes détenues ont été emmenées à Evin, où des groupes de défense des droits ont documenté une longue histoire de torture et d’autres abus.

Des vidéos extraordinaires de la nuit de l’incendie montrent des gens criant “mort au dictateur” et “mort à Khamenei”, une référence au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, et un cri de ralliement des manifestants, alors que des coups de feu sont tirés et que les flammes s’élèvent au-dessus la prison.

Une vidéo mise en ligne le 15 octobre montre du feu et de la fumée en plus de coups de feu audibles et de manifestations à la prison d’Evin à Téhéran, en Iran. (Vidéo : Twitter)

Pour comprendre ce qui s’est passé cette nuit-là, le Washington Post a analysé des dizaines de photos et de vidéos, s’est entretenu avec des militants, des avocats, d’anciens prisonniers et des familles de prisonniers actuels, et a consulté des experts en incendie criminel, en armes et en criminalistique audio.

Les conclusions sont accablantes : au moins un incendie cette nuit-là semble avoir été allumé intentionnellement à un moment où les prisonniers sont enfermés dans leurs cellules. L’incendie le plus meurtrier s’est déclaré près du lieu de l’incendie criminel. Alors que les prisonniers tentaient de fuir l’incendie, les gardes et d’autres forces de sécurité les ont agressés avec des matraques, des balles réelles, des plombs métalliques et des explosifs.

Les troubles ont commencé vers 20h45, selon une vidéo publiée par Mizan, le site d’information de la justice iranienne. La vidéo affirme qu’une bagarre a éclaté dans le quartier 7 et que des prisonniers ont ensuite incendié un atelier textile voisin.

Les images satellite analysées par The Post montrent en effet d’importants dommages au toit du bâtiment de deux étages au centre de la prison qui abrite l’atelier textile, ainsi qu’une salle religieuse appelée Hussainiya au niveau inférieur.



Ce n’était pas le seul incendie dans la prison cette nuit-là, cependant, et ce n’était probablement pas le premier.

Avant que des flammes ne soient visibles de l’extérieur de l’atelier textile, des vidéos montrent au moins trois personnes jetant un liquide inflammable sur un feu au sommet d’un bâtiment adjacent dans le quartier 7, selon Phillip Fouts, un enquêteur certifié sur les incendies. Le feu sur le toit n’a probablement pas pris, a-t-il dit, en raison d’un manque de matériaux combustibles. Les images satellites prises par la suite ne montrent que des dégâts minimes.

Une vidéo mise en ligne le 16 octobre montre trois individus sur un toit de la prison d’Evin répandant un liquide inflammable. (Vidéo : YouTube)

Pourtant, des visuels montrent un autre feu flambant haut dans les airs à l’intérieur du quartier 7, près de l’endroit où les incendiaires avaient auparavant alimenté les flammes sur le toit. Ce deuxième incendie aurait pris naissance à l’entrée du quartier 7, près d’un poste de garde, selon un ancien détenu qui a passé plusieurs années à l’intérieur d’Evin. Il a parlé au Post sous le couvert de l’anonymat, craignant les réactions négatives du gouvernement.

Le Post ne peut pas confirmer comment l’incendie à l’intérieur du quartier 7 a commencé, mais sa proximité avec l’incendie intentionnel est révélatrice. Et c’est l’incendie à l’intérieur du quartier 7 – que le gouvernement a ensuite imputé aux prisonniers sans fournir de preuves – qui a servi de prétexte à la répression chaotique et meurtrière des détenus qui a suivi.

Les portes des salles étaient verrouillées à 17 heures chaque soir après l’appel nominal, selon l’ancien prisonnier. Les familles des prisonniers actuels affirment que leurs déplacements ont été encore restreints depuis que les manifestations ont éclaté le mois dernier. Il est donc peu probable que les détenus aient pu accéder à l’une des trois zones où les incendies se sont déclarés.

Amnesty International a rapporté que les bruits de coups de feu et de cris dans le quartier 7 pouvaient être entendus par les prisonniers des quartiers voisins dès 20 heures, bien avant que les premières flammes ne soient visibles, et que « les autorités ont cherché à justifier leur répression sanglante contre les prisonniers sous prétexte de lutter contre le feu. La télévision d’État iranienne a déclaré plus tard que les forces de sécurité répondaient à un plan d’évasion “prémédité” des prisonniers.

“C’était un incident étrange qui s’est produit à un moment où les prisonniers devaient dormir”, a déclaré Saleh Nikbakht, un avocat qui a plusieurs clients à Evine, s’adressant au Post par téléphone depuis Téhéran. “C’était un grand événement.”

Le quartier 7 abrite des voleurs et des criminels financiers, selon le gouvernement, bien que l’ancien détenu ait déclaré au Post que des criminels plus violents y étaient également détenus. Tout aussi important, il borde le quartier 8, où sont détenus des dissidents et des prisonniers politiques, et où la fumée de l’incendie a fini par se propager.



Alors que de la fumée nocive se déversait du quartier 7 au quartier 8, le militant des droits des travailleurs Arash Johari a commencé à tousser et à s’étouffer, a-t-il dit à sa famille.

Johari, 30 ans, a déclaré que lui et le reste des prisonniers du quartier 8 étaient confrontés à un choix difficile : défoncer les portes ou suffoquer. Alors qu’ils franchissaient les portes verrouillées et se déversaient dans la cour de la prison, ils ont été accueillis par des gardiens enragés, qui les ont brutalisés avec des matraques, des balles et des gaz lacrymogènes, selon des membres de la famille qui ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte des répercussions des autorités.

Une vidéo mise en ligne le 15 octobre montre de la fumée et du feu s’élevant d’un bâtiment de la prison d’Evin à Téhéran tandis que des coups de feu rapides se font entendre. (Vidéo : Twitter)

Steven Beck, un expert en criminalistique audio et des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon, ont analysé séparément les vidéos fournies par The Post et ont découvert que plus de 100 coups de feu distincts avaient été tirés. Les deux analyses ont identifié des coups de feu automatiques “conformes à un AK-47” ainsi que des sons provenant probablement d’armes de poing et de fusils.

Mohammad Khani, un dissident du quartier 8, a été soufflé dans la poitrine avec des billes de métal et a pris une balle dans le côté, selon un membre de la famille, qui a parlé sous couvert d’anonymat.

Beck a déterminé qu’il y avait aussi au moins deux explosions « compatibles avec des grenades ». Amael Kotlarski, analyste principal et expert en armes de Janes, le fournisseur de services de renseignement pour la défense, a examiné les images et l’audio fournies par The Post et a conclu que des grenades assourdissantes avaient probablement été lancées dans la prison, “à en juger par le flash et l’explosion audible” entendus dans la vidéo.

Une vidéo mise en ligne le 16 octobre montre de la fumée qui monte et le flashbang d’une grenade assourdissante à la prison d’Evin à Téhéran, en Iran. (Vidéo : Twitter)

“[Johari] a dit qu’il avait été frappé à la tête avec une matraque et qu’il avait des vertiges et des nausées », a déclaré un membre de sa famille. “Il a également dit qu’il avait une vision floue et que sa tête saignait.”

Les expériences de Khani et Johari cette nuit-là n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante par The Post, mais elles étaient cohérentes avec les conclusions d’Amnesty, ainsi qu’avec les enquêtes antérieures de The Post documentant l’usage excessif de la force contre des manifestants en Iran.

Des renforts ont été dépêchés à Evin pour faire face aux troubles, notamment “les forces de sécurité, les forces judiciaires, le Basij et les unités spéciales de la police”, a déclaré le responsable de la prison Heshmatollah Hayat Al Ghaib dans la vidéo judiciaire. Les Basij sont une branche paramilitaire du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et ont joué un rôle de premier plan dans la répression violente des manifestants.

L’incendie d’Evin avait été éteint et les troubles ont été maîtrisés peu avant minuit, selon le gouvernement, bien que des sources qui ont de la famille et des amis vivant autour de la prison aient déclaré au Post que des coups de feu pouvaient encore être entendus jusqu’à 2 heures du matin dimanche. .

Trois bus remplis de prisonniers du quartier 8, dont Johari, ont été envoyés d’Evin à la prison de Rajai Shahr, à environ 40 miles à l’ouest, selon un membre de la famille de Johari. La vidéo judiciaire montre ces bus escortés par des voitures de police aux feux rouges clignotants.

Johari s’est vu promettre une radiographie pour ses blessures à la tête à Rajai Shahr, mais les autorités n’ont pas donné suite, a déclaré sa famille.

Khani a contacté sa famille dimanche pour leur dire qu’il avait été grièvement blessé. Ses proches se sont battus pour qu’il reçoive des soins médicaux extérieurs et les autorités pénitentiaires ont finalement cédé, l’emmenant dans un hôpital voisin.

La balle dans le côté de Khani était à environ deux doigts profondément à l’intérieur de son corps et a nécessité une intervention chirurgicale, a déclaré un membre de sa famille, alléguant que les médecins n’avaient pas recousu sa plaie correctement ou lui avaient donné des antibiotiques avant de le renvoyer à Evin. Il ne peut marcher maintenant qu’avec l’aide d’autres prisonniers politiques du quartier 8, ont-ils déclaré.

Des dizaines d’autres familles ont afflué à Evine dimanche matin pour prendre des nouvelles de leurs proches. Ils ont été refoulés par des soldats jusqu’à ce qu’une grande foule se soit formée et ait commencé à frapper à la porte, exigeant des réponses. Beaucoup de mères, pensant que leurs enfants étaient morts, pleuraient de chagrin.

“Quand les familles montaient en groupe pour poser des questions [the guards] insisté pour que les gens viennent un par un, sinon les gardes seraient appelés pour les battre », a déclaré un parent de Johari, qui a parlé aux familles de la prison ce jour-là. “Tout ce qu’ils n’arrêtaient pas de dire, c’est” Rentrez chez vous et nous vous contacterons “.”

Plus loin, d’autres familles étaient saisies d’une peur similaire. Parmi ceux détenus à Evin figurent Siamak Namazi et Emad Sharghi, deux hommes d’affaires irano-américains.

Lorsque les troubles ont éclaté samedi soir, Namazi a été transféré du quartier 4 au quartier 2A, qui est géré par le CGRI, selon son frère Babak. Namazi pouvait entendre les coups de feu et sentir la fumée pendant les troubles, a déclaré son frère au Post lors d’un entretien téléphonique depuis Dubaï.