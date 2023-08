Mystère : une femme retrouvée morte dans sa maison et la police lance une enquête urgente sur une mort « inexpliquée »

MYSTÈRE entoure la mort d’une femme après que son corps ait été retrouvé dans une maison

La police de Cleveland s’est rendue dans une propriété de Myton Walk, Hemlington, Middlesbrough, North Yorkshire, vers 16 h 50 le 30 août, où le corps de la femme a été découvert.

Le corps de la femme a été retrouvé dans une propriété à Hemlington

Bien qu’aucune identification formelle n’ait encore eu lieu, les agents ont pris contact avec des membres de la famille de la femme.

Le décès est actuellement considéré comme inexpliqué et une autopsie aura lieu en temps utile.

Les flics ont déclaré qu’un cordon resterait en place sur la propriété pendant que l’enquête se poursuivrait.

