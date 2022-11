Mystère sur une voiture de sport McLaren rose de 150 000 £ qui n’a pas bougé de la rue de Londres depuis des années et peut être vue sur Google Maps

MYSTERY continue d’entourer une voiture de sport McLaren rose de 150 000 £ qui n’a pas bougé de sa place de parking dans une rue de Londres depuis des années.

La supercar lumineuse est assise à l’extérieur de l’hôtel St Pancras Renaissance à King’s Cross depuis 2018 et peut être vue sur Google Maps.

La voiture de sport McLaren rose de 150 000 £ n’a pas bougé depuis des années Crédit : Ja-Vanie Stephens – Le Soleil

La supercar aux couleurs vives est restée à l’extérieur de l’hôtel St Pancras Renaissance à King’s Cross pendant deux ans Crédit : Ja-Vanie Stephens – Le Soleil

Les Londoniens ont été déconcertés par les McLaren 570 stationnaires, certains se demandant pourquoi le moteur n’a pas été déplacé et qui en est le véritable propriétaire.

La voiture rose vif a fait tellement de bruit sur les réseaux sociaux qu’un TikToker a même créé un post théorisant pourquoi elle est restée dans la même position.

La vidéo a été téléchargée par l’utilisateur SoggySpin4ch, qui demande : “Quand cette voiture rose va-t-elle bouger ? Cette voiture a été ici pendant toute la pandémie.”

Comme toujours, les utilisateurs de TikTok n’ont pas tardé à commenter la situation avec des dizaines disant qu’ils avaient pensé la même chose à propos du moteur flashy.

Un utilisateur a dit: “Omg oui! Il n’a pas bougé et je suis passé ici plusieurs fois au cours des deux dernières années.”

“Attendez… Je suis passé devant ça il y a sept mois… C’EST TOUJOURS LÀ ?”, ajouta un second.

Alors qu’un troisième utilisateur qui vivait à Oxford a déclaré qu’il allait voir la voiture chaque fois qu’il venait à Londres.

Et un autre TikToker qui prétendait travailler dans le luxueux hôtel Renaissance a donné un aperçu.

Ils ont commenté: “Je travaille en fait à l’hôtel St Pancras Renaissance, la McLaren appartient à un client qui a emménagé de façon permanente dans l’hôtel au début de la pandémie parce qu’il avait du mal à rentrer dans son pays.

Cette théorie a commencé à gagner du terrain alors qu’un autre commentateur était d’accord avec l’employé présumé de l’hôtel, en disant : “C’est là depuis avant 2018 au moins, le propriétaire vit dans l’hôtel.

“Ils lui permettent de le garer là car il a l’air bien.”

Malgré les affirmations selon lesquelles la voiture n’avait pas bougé depuis deux ans, d’autres ont suggéré qu’elle l’avait fait et revenait toujours à la même place de stationnement.

Un commentateur qui a déclaré vivre près de King’s Cross a déclaré: “Non non non, cette voiture a déménagé et est en fait sortie pendant quelques jours, puis de nouveau. Il ou elle sera un résident à l’étage.”