Mystère sur un squelette avec une bouteille de liquide SCELLÉE retrouvée enterrée entre ses jambes

LE MYSTÈRE entourant une étrange bouteille de liquide trouvée entre les jambes d’un squelette féminin est peut-être un peu plus près d’être résolu.

La découverte inhabituelle a été faite lors de fouilles sur l’ancien site de sépulture de Trinity à Hull, où des restes humains ont été enterrés entre 1783 et 1861.

La bouteille en verre bleu a été retrouvée enterrée entre les jambes d’un squelette féminin Crédit : Highways England

Des tests ont depuis été effectués sur le liquide brun à l’intérieur Crédit : Highways England

L’étrange bouteille en verre bleu entièrement scellée est inscrite avec les mots « Hull Infirmary ».

Les experts l’ont repéré en déterrant environ 1 500 squelettes.

Cela a laissé l’équipe d’archéologues de 70 personnes perplexes quant à la nature du liquide brun dans la bouteille et à la raison pour laquelle il a été placé dans la tombe.

Selon Hull Live, Katie Dalmon, superviseur de l’ostéologie, a expliqué : « Il est tout à fait normal de trouver des artefacts tels que des bagues, des pièces de monnaie, des vêtements et même de la vaisselle comme des assiettes dans une parcelle funéraire, mais cette bouteille était assez inhabituelle.

« Non seulement il était apparemment spécifiquement placé entre les jambes de la personne, mais il était également scellé et presque plein de liquide. »

« Cette bouteille était assez inhabituelle »

Elle a ajouté: « Nous en savons maintenant un peu plus sur l’identité du corps – c’est une femme qui avait la soixantaine au moment de son décès. Nous savons également qu’elle souffrait de rachitisme résiduel et d’ostéoporose.

« Elle a également été enterrée au milieu d’une pile funéraire avec la bouteille. Elle a été délibérément placée avec l’individu et ne faisait partie d’aucun remblai. »

L’Université de Nottingham Trent a depuis effectué des analyses sur le liquide brun.

Les minéraux qu’il contient suggèrent qu’il pourrait s’agir d’urine ou d’une boisson tonique à base de phosphate.

On disait que de telles boissons étaient populaires au 19ème siècle et souvent vendues pour essayer de guérir des maladies.

L’excavation de Hull a lieu dans le cadre d’un programme de mise à niveau de l’A63 de 355 millions de livres sterling dans le centre-ville.

Les chercheurs d’Oxford Archaeology pourraient passer plusieurs années à examiner toutes les découvertes.

On dit que c’est l’un des plus grands cimetières post-médiévaux à avoir été fouillé dans le nord de l’Angleterre.

