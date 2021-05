Mystère sur un propriétaire disparu qui a laissé le jardin tellement envahi que BATEAU a trouvé sous les mauvaises herbes et les ronces

Un PROPRIÉTAIRE a suscité le mystère après avoir quitté son jardin si envahi par la végétation qu’un bateau a été retrouvé caché sous les mauvaises herbes et les ronces.

Personne dans l’impasse d’une quinzaine de maisons à Burnham on Sea, dans le Somerset, ne rapporte avoir vu le Dr Paul Impey, 59 ans, pendant environ trois ans.

Ce jardin envahi par la végétation a finalement été effacé Crédit: SWNS

Sous la masse de ronces et de mauvaises herbes, l’équipe de nettoyage a trouvé une voiture et un bateau Crédit: SWNS

Le désordre envahi par la végétation a même incité son conseil local à prendre la décision inhabituelle de demander à un tribunal en vertu de la loi sur la santé publique de le ranger après que le propriétaire absent n’a pas été retrouvé.

Le Dr Impey, qui a dit à ses voisins qu’il était professeur d’ingénierie à l’université, est connu pour être une figure excentrique, qui tondait souvent sa pelouse à minuit.

Son seul compagnon était un chat noir et il était rarement vu à la lumière du jour lors de ses rares apparitions dans sa maison à un lit en bout de terrasse dans la ville balnéaire.

Depuis qu’il a été vu pour la dernière fois sur la propriété, en 2018, son jardin est devenu incontrôlable et malgré le nettoyage des autorités locales, il semble toujours envahi par la végétation et négligé.

Quand il était ici, il s’occupait toujours du jardin. Cependant, il ne la tondait qu’à minuit chaque fois qu’il revenait, plutôt que pendant la journée. Voisin

Les voisins affirment que le jardin indiscipliné est devenu un paradis pour les rats.

L’un d’eux a déclaré aux habitants que le grenier de sa famille avait été détruit par les rongeurs et que les ravageurs avaient même rongé les cadeaux de Noël de ses jeunes enfants sous l’arbre l’année dernière.

Le jardin arrière de la propriété reste aujourd’hui négligé et parsemé d’objets, y compris une Toyota Celica de 30 ans, un Flatacraft RIB (bateau pneumatique rigide) de quatre mètres, plusieurs vélos rouillés, une tondeuse à gazon et un hangar en bois effondré.

Un local, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré: «Lorsque nous avons emménagé il y a environ 10 ans, Paul s’est présenté et m’a donné sa carte de visite indiquant qu’il était professeur d’université en génie.

«Depuis, j’ai perdu la carte et je ne me souviens plus de quelle unité il s’agissait.

«Il était socialement très maladroit et assez excentrique. Il venait très rarement ici, généralement le week-end ou pendant les vacances et ne restait que quelques nuits, toujours avec son chat noir. Ils étaient inséparables.

« En fait, je pense que le chat était son seul compagnon parce que je n’ai jamais vu d’amis ou de famille avec lui. »

Mais le local a ajouté: «Quand il était ici, il s’occupait toujours du jardin. Cependant, il ne le tondait qu’à minuit quand il était de retour, plutôt que pendant la journée.

«Même alors, il avait la voiture et le bateau dans le jardin et il tondait autour d’eux.

Le local a déclaré que des policiers avaient été appelés il y a environ trois ans lorsque son alarme anti-intrusion s’est déclenchée au milieu de la nuit alors qu’il était absent.

Le jardin était plein de rongeurs Crédit: SWNS

Comme il n’y avait personne pour laisser entrer les agents et l’éteindre, il a fallu demander un mandat aux tribunaux pour pénétrer dans l’immeuble et l’immobiliser.

Le local a ajouté: «Il est venu le lendemain, probablement parce que la police l’avait retrouvé, et c’était la dernière fois que nous l’avons vu.

«Nous sommes extrêmement inquiets pour son bien-être. Je crains qu’il ne soit même mort pendant la pandémie. J’espère juste qu’il va bien.

Un autre voisin, qui a également demandé à ne pas être nommé, a déclaré: «Nous ne l’avons pas vu depuis quelques années.

«Il était toujours sympathique et gentil.

«Il a dit qu’il était professeur, et c’est ainsi que nous l’avons appelé, mais je ne sais pas s’il l’était ni quelle était son expertise. C’était certainement un homme très intelligent.

«Il y a des rumeurs selon lesquelles il a disparu ou est mort.»

Il survient après que la propriété a été nettoyée par l’équipe Clean Surrounds du conseil du district de Sedgemoor et qu’un appât a été lancé pour les rats et la vermine.

Sous la masse de ronces et de mauvaises herbes, l’équipe de nettoyage a trouvé une voiture et un bateau.

La porte-parole du Conseil, Claire Faun, a déclaré: «Le personnel de l’équipe de protection de l’environnement du conseil du district de Sedgemoor avait reçu des plaintes à Burnham-On-Sea au sujet d’une propriété voisine inoccupée avec un jardin extrêmement envahi par la végétation.

«La couverture de ronces attirait les rats et la vermine, ainsi que la végétation envahie qui poussait dans les propriétés voisines.

«Après des mois à essayer de retrouver et de contacter le propriétaire absent, l’équipe a demandé aux tribunaux un mandat en vertu de la loi sur la santé publique et aux côtés du personnel de lutte antiparasitaire, ils ont examiné la propriété.

«Le jardin a été nettoyé par l’équipe Clean Surroundings de Sedgemoor et un appât a été lancé pour les rats.

« Sous la masse de ronces et de mauvaises herbes, l’équipe de nettoyage a trouvé une voiture et un bateau. »

Les voisins ont déclaré qu’il y avait eu « une amélioration significative de l’activité des rats » et ont ajouté qu’ils étaient reconnaissants de l’aide du conseil.