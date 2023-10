Mystère sur un Britannique de 31 ans retrouvé mort dans une discothèque au Vietnam quelques heures après son arrivée dans le pays – alors que sa famille exige des réponses

LA FAMILLE d’un « heureux et joyeux » exige des réponses après sa mort mystérieuse pendant ses vacances au Vietnam.

La famille de Darren Blair a appris qu’il ne répondait plus après avoir dormi six heures dans une boîte de nuit le 26 septembre.

La mort de Darren Blair est entourée de mystère, sa famille exige des réponses

Mais la famille a également été informée que l’homme de 31 ans avait été retrouvé inconscient à l’extérieur de la discothèque et que son acte de décès indiquait qu’il avait des contusions au visage.

La famille de Blair a déclaré à l’agence de presse PA qu’il était en vacances avant de commencer à travailler sur une production de Disney on Ice au Vietnam.

Margaret Mills, la mère de Blair, a déclaré : « Il avait un guide touristique et le guide l’a emmené prendre un verre, puis apparemment à 8h30, il a dit à Darren ‘tu dois retourner à l’hôtel et te laver, tu es fatigué’.

« Puis nous avons entendu une histoire selon laquelle Darren était reparti pour rencontrer quelqu’un, une jeune fille ou autre. Il y a eu différentes histoires qui ont circulé. Nous ne savons pas quoi croire.

« Nous avons eu une autre histoire disant qu’il dormait dans le bar depuis six heures.

« La police m’a dit qu’ils l’avaient trouvé à l’extérieur du bar et qu’il était inconscient. Ce sont deux personnes qui l’ont trouvé.

« Ils ont appelé les services d’urgence et c’est à ce moment-là qu’ils ont récupéré Darren. »

Blair a été emmené à l’hôpital Viet Duc et a été déclaré mort à son arrivée, a ajouté sa mère.

Margaret a déclaré : « C’était le meilleur fils que l’on puisse espérer. Il était si affectueux. Rien n’était trop grand pour lui. Il était brillant avec tout le monde.

« C’était un joyeux joyeux. Il était plein de haricots et de rires. Il était amusant. C’était un bon fils que je n’aurais pas pu demander plus.

« Il aimait faire du tourisme. Il a visité tellement de pays que c’est incroyable. Nous avons compté avant son départ qu’il avait visité 44 pays. Il avait été partout.

« Il aimait ce qu’il faisait. Il a vécu son rêve mais il n’a pas été réalisé.

« Il allait s’installer et avoir des enfants. Il parlait de choses comme ça. Il attendait avec impatience son avenir. »

Blair avait envoyé une photo de lui dans un bar avec son guide touristique à sa famille quelques heures seulement avant sa mort.

Sa nièce Jordan Gooderham, 19 ans, a déclaré que Blair avait été retrouvé « couvert d’ecchymoses et avec un gonflement au visage ».

Elle a déclaré : « Nous ne savons littéralement rien… Tout ce que nous savons, c’est qu’ils ont couvert quelque chose parce qu’on nous a raconté quatre histoires différentes.

« Une des histoires disait qu’il dormait pendant six heures sur le canapé dans une boîte de nuit et qu’il dormait et qu’ils continuaient à le surveiller et qu’il ronflait.

« Puis ils l’ont de nouveau vérifié à 5 heures du matin et il ne respirait plus.

« Ils ont dit qu’il était mort dans la boîte de nuit, puis ils ont dit qu’ils l’avaient trouvé inconscient, tout seul, à l’extérieur de la boîte de nuit.

« Rien de tout cela ne s’additionne. C’est comme un meurtre suspect. Quelque chose ne va pas. »

Le frère et la sœur de Blair ont décidé de découvrir ce qui lui était arrivé et sont actuellement en route pour le Vietnam.

Une page GoFundMe a également collecté plus de 22 000 £ pour ramener son corps à sa famille à Nottingham.

Et un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré : « Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé au Vietnam et sommes en contact avec les autorités locales. »