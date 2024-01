Mystère sur le cinquième ami lors d’un rassemblement des chefs où trois sont morts de froid

Nouvelles





Un cinquième ami s’est manifesté, affirmant qu’il était présent à la soirée de surveillance des Chiefs de Kansas City qui a entraîné la mort de trois hommes de froid dans le jardin de leur ami – et a révélé de nouveaux détails sur les dernières heures du trio.

La cinquième personne, qui n’a pas été nommée publiquement, avait rejoint le groupe – qui comprenait David Harrington, 37 ans, Ricky Johnson, 38 ans, et Clayton McGeeney, 36 ans – dans la location de Jordan Willis à Kansas City le 7 janvier pour regarder l’équipe de leur ville natale. disputer son dernier match de saison régulière, l’avocat John Picerno a déclaré à FOX 4.

L’homme a déclaré au média que lorsqu’il a quitté la maison, Willis et ses trois autres amis étaient encore éveillés.

L’homme a également souligné qu’il n’était pas la dernière personne à avoir vu Harrington, Johnson et McGeeney vivants avant qu’ils ne meurent de froid dans la cour de Willis et ne soient passés inaperçus pendant deux jours.

Le cinquième individu était arrivé à la maison vers 19 heures et était reparti vers minuit, a indiqué son avocat, Andrew Talge.

Les trois hommes (vus ici lors d’une célébration distincte) ont été retrouvés morts de froid deux jours après le rassemblement d’observation du match. Ricky Johnson / Facebook

Lorsque son client est parti, les quatre autres hommes regardaient « Jeopardy ! » — indiquant que les trois victimes étaient encore en vie aux premières heures de lundi, a ajouté Talge.

La version des événements de Talge contredit la déclaration de Picerno, qui insistait sur le fait que Willis avait vu ses quatre amis sortir à la fin de la nuit, puis s’était endormi sur son canapé.

Picerno a également déclaré à plusieurs reprises que Willis – qui aurait dormi sur son canapé pendant les deux jours suivants, ignorant que ses trois amis étaient gelés dans le jardin – ne recevait que des messages via Facebook Messenger et ne recevait ni SMS ni appels, a noté FOX 4.

Jordan Willis a quitté sa location après la découverte des corps, a indiqué son avocat. renard4kc

Selon Talge, cependant, son client a reçu un SMS de la fiancée de McGeeney et de la mère de Johnson, toutes deux posant des questions sur leurs proches.

Leurs inquiétudes ont incité le client de Talge à envoyer un SMS à Willis et Johnson, mais il n’a pas reçu de réponse, a affirmé l’avocat.

Picerno a refusé de commenter cette divergence, a déclaré FOX4.

Jordan Willis aurait dormi sur son canapé pendant deux jours et n’aurait pas remarqué que ses amis étaient gelés dans la cour. GitHub

La fiancée de Clayton McGeeney a demandé un chèque d’aide sociale, ce qui a conduit à la découverte des corps. Document à distribuer à la famille

Talge n’a pas non plus immédiatement répondu à la demande de commentaires du Post.

Les corps de Harrington, Johnson et McGeeney n’ont été retrouvés que le 9 janvier, lorsque la fiancée de McGeeney a demandé un chèque d’aide sociale.

Dans une interview avec NewsNation la semaine dernière, Picerno a déclaré que Willis avait quitté son domicile sporadiquement les 8 et 9 janvier – pour ensuite faire marche arrière lundi et dire que Willis n’était qu’entré et sorti de sa chambre.

David Harrington, 37 ans, s’est également rendu chez son ami pour regarder le match de football. Document à distribuer à la famille

La mère de Ricky Johnson aurait envoyé un texto au cinquième ami pour lui faire savoir où il se trouvait. Document à distribuer à la famille

“Ce que je voulais dire sur NewsNation, c’est qu’il est parti – il dormait et il quittait sa chambre de temps en temps”, a-t-il déclaré, selon FOX 4.

Willis a quitté la maison moins d’une semaine après la découverte des corps, a ajouté son avocat.

Le département de police de Kansas City attendrait toujours les résultats de l’autopsie et de la toxicologie – bien que le capitaine Jake Becchina ait déclaré à Fox News Digital que l’incident “ne fait PAS l’objet d’une enquête à 100% en tant qu’homicide”.











