Mystère sur la mort d’une mère de 40 ans, poignardée alors qu’elle promenait son chien il y a 25 ans alors que la police lance un nouvel appel pour arrêter son assassin

La POLICE a lancé une nouvelle tentative pour arrêter l’assassin d’une mère qui a été poignardée à mort alors qu’elle promenait son chien il y a 25 ans.

Lyn Bryant, 40 ans, a été victime d’une attaque « brutale et prolongée » dans un endroit isolé près de son domicile à Cornwall le 20 octobre 1998.

Son corps a été découvert avec de multiples coups de couteau dans un champ mais malgré une enquête très médiatisée, son assassin n’a jamais été retrouvé.

La police a lancé un nouvel appel à l’occasion du 25e anniversaire de ce meurtre à caractère sexuel.

Une récompense de 20 000 £ a également été offerte par Crimestoppers pour toute information pouvant conduire à une condamnation.

L’inspecteur-détective principal Rob Smith a déclaré : « Pendant 25 ans, la famille de Lyn Bryant a vécu avec cette terrible perte et cette incertitude.

« Cependant, le temps n’a pas entamé notre engagement à traduire le meurtrier en justice et à redonner un peu de paix à la famille.

« Nous savons que 25 ans, c’est long, mais nous restons convaincus que quelqu’un sait ce qui est arrivé à Lyn et, pour une raison ou une autre, ne l’a jamais fait savoir.

« Les allégeances ont peut-être changé avec le temps et ceux qui avaient du mal à parler à la police peuvent maintenant se sentir en mesure de le faire. Il est maintenant temps de nous contacter. »

Le matin de sa mort, Lyn est allée travailler comme femme de ménage dans une maison locale avant de rendre visite à ses parents qui vivaient à proximité.

Vers 14h45, la mère de deux enfants a conduit sa Ford Sierra grise jusqu’à l’ancien garage Harris à Tregony, mais ils étaient à court de carburant.

Elle s’est ensuite rendue au garage Chenoweth à Ruan High Lanes et a acheté du carburant et des produits d’épicerie.

De manière effrayante, une camionnette blanche qui se trouvait sur le parvis a suivi Lyn alors qu’elle s’éloignait.

Le conducteur, un homme costaud d’une cinquantaine d’années avec une barbe en bataille, avait été aperçu dans la région quelques jours avant le meurtre, mais il n’était pas connu des locaux.

La police a confirmé que plus de 6 700 fourgonnettes blanches similaires avaient été retrouvées et éliminées au cours de l’enquête.

Après avoir quitté la station-service, Lyn est rentrée chez elle pour déjeuner avec sa fille Erin, 19 ans, où elles ont parlé de ses projets d’anniversaire et ont regardé Emmerdale.

Juste après 13h30, Lyn s’est mise en route pour sa promenade habituelle avec son chien, Jay, un lurcher de couleur beige et crème.

A l’époque, elle portait une veste wax marron façon Barbour, un pull bleu, un jean et marchait bottes.

Lyn a été vue par plusieurs personnes lors de la promenade « habituelle » alors qu’elle se dirigeait vers la chapelle méthodiste de Ruan High Lanes, maintenant une maison privée.

L’un d’eux a rapporté avoir vu la mère parler à un homme de 5 pieds 9 pouces vêtu de vêtements de couleur claire, peut-être un haut et un pantalon gris clair.

La police dit que cette observation est « critique » car ce pourrait être la dernière fois que Lyn a été vue vivante.

Malgré les appels répétés, l’homme – tout comme le mystérieux chauffeur de la camionnette – ne s’est jamais manifesté.

Le corps de Lyn a été retrouvé par une femme conduite de sa maison de vacances vers 14h30.

Elle avait subi des blessures au couteau dans le dos et au cou et un coup de couteau mortel à la poitrine sans qu’aucune tentative n’ait été faite pour cacher son corps.

DI Smith a ajouté : « Nous savons qu’elle a dû se battre contre son agresseur. Ses vêtements avaient été dérangés, ce qui nous amène à conclure qu’il s’agissait d’un meurtre à motivation sexuelle.

« L’arme, qui serait une lame à un seul tranchant, comme un canif ou un petit couteau de cuisine, n’a jamais été retrouvée. »

Entre 14h45 et 15h00, un troisième homme a été aperçu marchant au hasard dans un champ proche du lieu du meurtre.

Il a été décrit comme étant âgé d’une trentaine d’années, de taille moyenne et de corpulence moyenne à trapue.

L’homme avait une courte obscurité cheveux et portait un haut de couleur claire, peut-être un sweat-shirt, et un pantalon de couleur plus foncée.

Encore une fois, cette personne ne s’est jamais manifestée au cours des 25 années qui se sont écoulées depuis la découverte de Lyn.

Au moment de sa mort, Lyn portait des lunettes en écaille de tortue, mais les policiers n’ont pas pu les trouver lors d’une fouille du bout des doigts sur la scène du crime et dans ses environs.

Bizarrement, les lunettes sont soudainement réapparues sur la boue dans le portail où son corps a été retrouvé quatre mois plus tard.

DI Smith a déclaré : « La réapparition des lunettes de Lyn reste un véritable mystère dans cette affaire.

« Pourquoi ont-ils été remis là-bas ? Ont-ils été retrouvés par quelqu’un et ramenés sur les lieux ou ont-ils été mis là par le meurtrier ? »

La police du Devon et de Cornwall a lancé l’opération Grenadine – l’une des plus grandes enquêtes sur les meurtres de la force – à la suite du meurtre.

Ils ont retrouvé 1 600 personnes pour déterminer où elles se trouvaient, recueilli 7 863 déclarations, mené 3 144 enquêtes porte-à-porte et retrouvé et éliminé 6 573 véhicules.

Les agents ont également reconstitué les mouvements de tous les hommes âgés de 14 à 70 ans vivant dans un rayon d’un mile.

Ils pensent que le meurtrier de Lyn avait un lien local en raison du lieu isolé du meurtre.

La police a depuis pu établir un profil ADN partiel du meurtrier présumé grâce aux progrès réalisés dans technologie.

Ils ont repris des échantillons de personnes à travers le Royaume-Uni qui ont déjà donné leur ADN ou qui figurent dans la base de données nationale d’ADN.

Depuis octobre 2016, 224 échantillons ont été testés à nouveau pour les comparer au profil ADN.

DI Smith a déclaré : « Lyn a vécu à Ruan High Lanes toute sa vie et était très populaire auprès de tant de gens.

« Elle était une épouse, une mère et une grand-mère, et elle aimait la vie de famille. Elle se serait sentie extrêmement en sécurité dans ce quartier et aurait marché des kilomètres chaque jour avec son chien dans les ruelles tranquilles.

« Le fait que sa vie ait été enlevée d’une manière aussi brutale et horrible est extrêmement triste. Sa famille n’a jamais trouvé la paix en sachant que l’agresseur reste en liberté – 25 ans se sont écoulés, mais cela n’a pas atténué la douleur de ce qui lui est arrivé si horriblement. jour.

« Nous maintenons la vue que le public détient la clé de cette enquête. J’exhorte toute personne ayant des soupçons sur un parent, un ami ou un collègue qui se comportait de manière suspecte au moment du meurtre à se manifester et à nous aider à ramener un peu de paix dans la famille de Lyn.

« C’est le moment. »

Toute personne ayant des informations peut parler à la police au 101 ou appeler Crimestoppers au 0800 555 111.

