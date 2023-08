Mystère sur la mort d’un petit garçon – quelques heures seulement avant la mort de sa mère en pleurs

MYSTERY entoure la mort d’un petit garçon et de sa mère en deuil décédée quelques heures plus tard.

Kevin Degutis n’avait que cinq mois lorsqu’il a été retrouvé insensible par sa mère Viktorija Mardosiene, 32 ans, à leur domicile de Dunkerque, Newcastle, en août de l’année dernière.

Viktorija Mardosiene et son bébé de cinq mois, Kevin, sont décédés le même jour Crédit : BPM

Viktorija a été décrite comme « si gentille et pleine d’amour » Crédit : BPM

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital Royal Stoke, où il a été déclaré mort peu de temps après.

Viktorija s’est ensuite tragiquement effondrée et a été transportée d’urgence à l’hôpital Haplands, où elle est décédée plus tard le même jour.

Une enquête sur leur décès jeudi a révélé que les services sociaux ne se souciaient pas du bien-être du bébé.

La sœur de Viktorija, Tatjana Abraitiene, a également décrit son frère comme « si gentil et plein d’amour », ajoutant qu’elle « aimait tellement ses enfants ».

Les services sociaux avaient ouvert un dossier trois semaines après que le père de Kevin eut contacté la police pour signaler des inquiétudes concernant le bien-être de la famille.

Il a dit aux officiers qu’il avait parlé avec la nouvelle maman, mais des travailleurs sociaux du département des services à l’enfance du conseil du comté de Staffordshire ont visité la maison familiale, rapporte StokeonTrentLive.

David Maher, chef d’équipe au sein du département du conseil, a déclaré qu’une enquête avait révélé « des problèmes d’alcool », mais a ajouté qu’il n’y avait « aucun problème de soins » pour le bébé.

Les services sociaux ont clos leur enquête et ont conclu qu’il n’y avait aucune preuve que Kevin avait été exposé à un préjudice, ni aucun problème avec sa croissance ou sa sauvegarde.

Cinq jours plus tard, Kevin est mort.

M. Maher a ajouté: « Un consensus après leur mort a déclaré que l’action était entièrement proportionnelle aux informations partagées à l’époque. »

Viktorija et son fils en bas âge partageaient un lit lorsqu’elle s’est réveillée à minuit pour le trouver inconscient le 8 août 2022.

Elle a appelé une ambulance, qui est arrivée à la maison en quelques minutes et a transporté Kevin à l’hôpital, mais il a été déclaré mort aux premières heures du matin.

Viktorija a subi un test de béathalysie et s’est avéré légèrement supérieur à la limite de consommation d’alcool, selon l’enquête.

La cause du décès de Kevin n’a pas été établie, avec une autopsie incapable d’identifier s’il était dû à des causes naturelles ou non naturelles.

En enregistrant sa conclusion, le coroner adjoint de Stoke on Trent et du North Staffordshire, Duncan Richie, a déclaré au tribunal: « Le pathologiste pédiatrique, le Dr Roger Malcomson, a déclaré qu’une superposition peut se produire lorsqu’il y a co-sommeil et qu’il peut y avoir d’autres problèmes comme le piégeage possible du CO2 et l’asphyxie positionnelle, comme ainsi que l’hypothermie ou la surchauffe.

« Mais il était impossible de dire si le décès était dû à des causes naturelles ou non naturelles.

« Malheureusement, nous ne saurons jamais ce qui a causé la mort de Kevin. L’autopsie n’a pas identifié de cause de décès et il n’est pas possible de le dire.

« La cause médicale du décès n’est pas établie et ma conclusion est celle d’un verdict narratif de décès par des causes incertaines. »

Une enquête antérieure sur la mort de Viktorija a révélé que du matériel granuleux avait été trouvé dans son estomac, mais les toxicologues n’ont pas été en mesure d’établir de quoi il s’agissait.

Du diazépam et du paracétamol ont été trouvés dans son système, mais pas en excès, et il n’y avait pas non plus d’alcool dans son système au moment de son effondrement.

Une conclusion d’un décès de causes naturelles a été enregistrée par la suite.