Mystère sur la mort d’un DJ qui a plongé 13 étages d’un immeuble en soirée alors que sa petite amie claque des “mensonges malades”

MYSTERY entoure la mort d’une DJ prometteuse qui a chuté de 13 histoires jusqu’à sa mort alors que sa petite amie dénonce des “mensonges malsains” qui se répandent sur les réseaux sociaux.

La talentueuse artiste Darian Lewis, connue à Houston sous son nom de scène DJ D Baby, est tombée tragiquement du balcon de l’appartement de sa petite amie au 13e étage jusqu’à la piscine du 9e étage le 4 juillet.

L’artiste montante de Houston, Darian Lewis, alias DJ D Baby, est décédée tragiquement mercredi après avoir chuté de 13 histoires jusqu’à sa mort le 4 juillet Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Lewis est tombée du balcon de l’appartement de sa petite amie au 13e étage jusqu’à la piscine du 9e étage Crédit : Rob-Harris Productions, Inc.

Darian Lewis et sa mère, Terri Crédit : Facebook

Darian Lewis et sa petite amie, Nishia Jackson Crédit : Facebook

La seule personne dans l’appartement était la petite amie de Lewis, Nishia Jackson, qui parle maintenant publiquement de ce qui s’est déroulé cette nuit fatale.

Jackson a expliqué dans un message sur Facebook que l’associé de sa petite amie l’avait déposée à son appartement “ivre” après une soirée.

Cependant, elle n’a jamais “dans un million d’années” imaginé ce qui aurait pu se dérouler ensuite.

Alors qu’elle ouvrait la porte à sa petite amie, Jackson explique que Lewis “a couru sur le balcon” et a grimpé sur une chaise de patio.

“Une fois qu’elle a réclamé la chaise de patio, j’ai couru vers elle, mais elle est tombée avant que je puisse la sauver”, a écrit Jackson.

“Je l’ai littéralement vue et entendue tomber sous mes yeux. Courant vers elle, j’ai dû prendre les escaliers car l’ascenseur prenait trop de temps.

“J’AI CRIÉ À L’AIDE”

“Je l’ai rejointe et j’ai immédiatement crié et appelé à l’aide !”

Jackson a critiqué les “mensonges malsains” répandus sur les réseaux sociaux selon lesquels elle aurait “poussé” sa petite amie par-dessus bord, en disant: “Il n’y a aucun moyen que j’aurais pu la pousser.

“J’aurais littéralement dû la ramasser et la jeter, ce qui est absolument absurde!” Jackson a ajouté. « NOUS N’AVONS PAS BATTUÉ !

“Je suis conscient qu’il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et elles sont toutes très décourageantes”, a écrit Jackson.

« Nous étions loin d’être parfaits. Nous avons eu des problèmes comme la plupart cependant, je ne ferais jamais de mal à celle que j’aime, ni à personne de cette manière.

Elle a ajouté qu’elle avait été “dévastée” par des commérages similaires selon lesquels Lewis avait essayé de se faire du mal.

‘CŒUR LOURD ET BRISÉ’

Les autorités de Houston ont déclaré aux médias locaux que la mort de Lewis semblait être un accident, mais qu’une enquête active était toujours en cours.

“Nous allons faire confiance au système et nous allons les laisser faire leur travail”, a déclaré Darrin Lewis, le père de la victime, à Fox 26 Houston.

La DJ montante avait célébré son 23e anniversaire quelques semaines seulement avant sa mort.

Elle est décédée plus d’une semaine après avoir été hospitalisée suite à la chute, a confirmé mercredi sa mère.

“Ma plus jeune et unique fille a fait la transition”, a écrit Terri Lewis sur Facebook, “s’il vous plaît, priez pour la famille, mon cœur est lourd et brisé.”

Dans une interview avec Voyage Houston en mars dernier, Lewis a déclaré que devenir DJ était quelque chose dont elle parlait pendant tout son temps au lycée.

Elle a dit que ce n’est qu’après avoir obtenu son diplôme et fréquenté la Texas Southern University qu’elle est devenue DJ D Baby.

“Ce qui est fou, c’est qu’à l’époque, je pouvais à peine faire du DJ. Je voyais aller à l’université comme un moyen de me réinventer et de commencer un nouveau voyage. Le reste est l’histoire en devenir », a déclaré Darian dans l’interview.

“Je suis très fière d’être la plus jeune femme DJ de Houston à me faire un nom. Je n’ai que 22 ans, voyageant à travers le monde pour devenir DJ, devenir DJ QC, être DJ 1501 et être affilié à certains des meilleurs médias et marques.

“J’adore mon travail. Mon travail a définitivement eu une grande influence sur ma vision de la vie.”

La petite amie du DJ, Nishia Jackson, a expliqué dans un post sur Facebook comment Lewis était “ivre” la nuit de l’accident Crédit : Rob-Harris Productions, Inc.