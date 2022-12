Mystère glaçant alors que des restes humains sont retrouvés « bien emballés » et enterrés sous des appartements alors que les flics enquêtent sur des indices clés

MYSTÈRE entoure la découverte d’un cadavre ” bien enveloppé ” pendant ” quelques mois ” retrouvé enterré sous un immeuble.

Les nettoyeurs ont découvert les restes humains non identifiés enfermés dans l’espace derrière un mur de briques dans le complexe d’appartements australien.

Le corps restera sur les lieux pour des enquêtes médico-légales ce soir Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Une scène de crime a été établie alors que l’enquête commence Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

La police a été appelée à Alderley dans la banlieue nord de Brisbane et a confirmé qu’un corps avait été découvert à 10 h 45 le 7 décembre 2022.

Le surintendant-détective Andrew Massingham a déclaré: “L’examen de cette zone a localisé un objet que nous avons, à ce stade, identifié par examen préliminaire comme étant des restes humains”,

“La personne a pris grand soin d’envelopper le corps d’une certaine manière et de le conserver”, a-t-il dit, et il était là depuis “quelques mois”.

Il a ajouté que les restes avaient été “bien emballés” et recouverts de plusieurs couches de vêtements et de literie, comme l’a rapporté ABC News Australia.

Une scène de crime a maintenant été bouclée et des enquêtes sont en cours pour établir l’identité du défunt et la cause du décès.

Sur celui qui a caché le corps, DS Massingham a déclaré: “Ils l’ont également transporté dans une zone qui n’est pas vraiment accessible, et s’ils avaient l’intention de le laisser là ou de venir le chercher plus tard et tout simplement pas est partie de ce que nous allons examiner. »

Bien qu’ils aient été cachés pendant un temps considérable, “il n’y avait aucune odeur perceptible ni aucune autre indication suspecte pour ces personnes”, selon le surintendant-détective.

Cela a été attribué à la méthode par laquelle le corps a été enveloppé.

Les enquêteurs passent actuellement au peigne fin des mois de rapports de personnes disparues pour tenter d’identifier la victime.

Le corps restera sur les lieux ce soir pour des examens médico-légaux.

La zone derrière le mur où ils ont été découverts était normalement fermée à clé par le gestionnaire du complexe, selon le surintendant-détective.

“Ce qui est assez préoccupant, évidemment, c’est que ces restes sont ici depuis un certain temps”, a-t-il ajouté.

Il a également affirmé que la ou les personnes responsables “avaient eu accès à cette zone à plus d’une occasion”, comme le rapporte 7 News Australia.

Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter immédiatement la police.

Un centre d’enquête a été mis en place au commissariat de Hendra.

Des restes humains non identifiés ont été retrouvés par des nettoyeurs dans l’immeuble d’appartements de Brisbane en fin de matinée le 7 décembre Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo