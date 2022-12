Mystère en tant qu’influenceur, 39 ans, retrouvé mort avec une blessure par balle à la tête alors que la famille dit qu’elle “craignait pour sa vie”

Une influenceuse BEAUTY a été retrouvée morte dans sa chambre en Afrique du Sud avec une blessure par balle à la tête, a annoncé la police.

Maja Janeska, 39 ans, est décédée dans la maison cossue qu’elle partageait avec le magnat de la cigarette Kyle Phillips à Johannesburg dans ce que sa famille a décrit comme des “circonstances mystérieuses”.

Maja Janeska, 39 ans, a été retrouvée morte chez elle à Johannesburg Crédit : Jam Press

La police a déclaré que Maja, qui comptait 1,2 million d’abonnés sur les réseaux sociaux, avait été retrouvée avec une blessure par balle à la tête Crédit : Jam Press

Le 2 décembre, des officiers ont été appelés à la maison de luxe Bassonia Estate où Maja, qui comptait 1,2 million d’abonnés sur les réseaux sociaux, a été déclarée morte.

Le porte-parole de la police, le lieutenant-colonel Mavela Masondo, a déclaré: “À son arrivée à l’adresse indiquée, la police a trouvé une femme dans la chambre avec une blessure par balle à la tête.

“Il y avait une arme à feu à côté d’elle. La femme a été déclarée morte par les ambulanciers.”

Les flics ont déclaré que la mort de Maja n’était pas considérée comme suspecte – mais sa famille a déclaré qu’elle “craignait parfois pour sa vie” et des amis ont affirmé qu’elle n’était pas suicidaire.

Et son petit ami Kyle a déclaré qu’il engageait son propre pathologiste pour effectuer une autopsie.

Il a dit aux flics qu’il se brossait les dents dans la salle de bain quand il a entendu un coup de feu depuis leur chambre, rapporte News24.

L’ex-femme de Kyle, Tracy, a déclaré qu’il “coopérerait à l’enquête”.

Un parent a déclaré que la famille de Maja était “en état de choc absolu”.

“Nos téléphones n’arrêtent pas de sonner – c’est tout nouveau pour nous”, ont-ils déclaré à News24.

“Nous sommes en Europe et nous avons les mains liées car nous ne pouvons pas venir en Afrique du Sud à cause des problèmes de visa.

“Elle est allongée dans une morgue, et nous n’avons aucune idée de ce qui se passe réellement.”

Ils ont ajouté: “Elle craignait parfois pour sa vie. Son petit ami avait des hommes qui travaillaient pour lui, et elle les craignait aussi.

“Nous avons le cœur brisé et nous ne savons vraiment pas quoi faire.”

Selon le parent, la famille de Maja a appris sa mort par l’un des anciens associés de Kyle, qui a appelé pour leur dire que son corps avait été retrouvé.

Ils ont dit que Kyle avait semblé “désemparé” quand il leur avait parlé de la mort de Maja.

L’amie proche de Janeska, Iva Ristic, a déclaré: “Je lui ai parlé jeudi et elle n’était pas suicidaire. Ce n’était pas ce genre de personne.

“Elle venait de rentrer d’un voyage diplomatique en Macédoine.

“C’était une si belle femme, pleine de vie, très talentueuse et ambitieuse.

“Elle aimait la vie, et je ne comprends pas pourquoi quelqu’un lui ferait du mal de quelque manière que ce soit.”

Dans un discours devant des étudiants universitaires neuf jours seulement avant sa mort, Maja a décrit comment elle avait déménagé en Tanzanie à l’âge de 19 ans et avait commencé à travailler dans un hôtel.

Elle a appris le swahili et a lancé sa carrière réussie en tant que maquilleuse et styliste.

L’influenceuse a exhorté son jeune public à ne pas renoncer à ses rêves.

“Vous pouvez avoir de bons et de mauvais moments dans la vie, mais c’est vous qui pouvez et devez apporter des changements”, a-t-elle déclaré.

“Le désir est une chose, la confiance en est une autre. Croyez en vous, car c’est la seule façon de réussir.”

Dans sa dernière publication sur Instagram le 22 novembre, Maja a été photographiée avec le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord, Bujar Osman.

Elle a déclaré que la réunion visait à établir des relations diplomatiques entre “mon pays, la République de Macédoine du Nord, et ma deuxième patrie, la République d’Afrique du Sud”.

“Le voyage de joindre les deux pays et nations ensemble était ma mission en tant que patriote et l’amour pour les deux pays et nations est ce qui m’a poussé à l’initier”, a-t-elle écrit.

“Cette relation a apporté des opportunités incroyables pour les affaires, l’éducation, le tourisme et l’échange d’expériences culturelles…

“Mon cœur est plein d’amour et d’appréciation pour les deux pays.”

Sa relation avec Kyle – le co-directeur de la société de cigarettes Carnilinx d’Adriano Mazzotti – a été décrite par des amis comme « intermittente ».

L’enquête sur sa mort est en cours.

La famille de Maja a déclaré qu’elle était décédée dans des “circonstances mystérieuses” Crédit : Jam Press

Les flics ont déclaré que la mort de Maja n’était pas considérée comme suspecte – mais sa famille a déclaré qu’elle “craignait parfois pour sa vie” Crédit : Jam Press