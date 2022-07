Mystère en tant qu’homme de 36 ans arrêté, soupçonné d’avoir tué sa mère disparue de 30 ans, qui a disparu il y a une semaine alors que la voiture était retrouvée

Un HOMME a été arrêté, soupçonné d’avoir tué une mère qui a disparu il y a une semaine.

Madison Wright, 30 ans, a été vue pour la dernière fois à 8h30 le 22 juillet à Basildon, Essex.

Madison a été vue pour la dernière fois à Basildon Crédit : Police d’Essex

La police a découvert sa voiture, une Vauxhall Astra noire immatriculée EU13 JVW, mardi.

Un homme de 36 ans, soupçonné de meurtre, a été arrêté et reste en garde à vue.

La police d’Essex poursuit sa recherche désespérée de Madison.

Elle a été décrite comme mesurant 5 pieds 8 pouces, mince avec des yeux noisette et des cheveux blonds mi-longs.

Madison a un tatouage d’attrape-rêves sur son bras gauche et un tatouage d’une rose sur sa main droite.

La police a déclaré qu’elle avait été vue pour la dernière fois portant un haut rose, un pantalon noir et des tongs.

Le surintendant détective Rob Kirby, de la Direction des crimes graves du Kent et de l’Essex, a déclaré: “Madison est une jeune maman, avec une famille qui l’aime et qui s’inquiète désespérément pour elle.

“Elle a disparu depuis une semaine aujourd’hui et est toujours portée disparue, et nous avons désespérément besoin de la retrouver.

«Nous avons une équipe d’officiers et de personnel spécialisés et dévoués qui travaillent pour la retrouver et nous avons un besoin urgent de toute personne ayant des informations sur sa disparition pour nous contacter.

“En particulier, nous devons parler à toute personne qui a vu ou entendu parler de Madison depuis le matin du 22 ou l’a vue entre ce moment et le moment où elle a été retrouvée le 26.”

Toute personne ayant des informations peut appeler le 0207 1267612 en utilisant la référence 42/197308/22.