Mystère en tant que scientifique britannique retrouvé mort dans un hôtel de luxe où il écrivait un roman alors que sa famille pense qu’il a été assassiné

MYSTERY entoure la mort d’un scientifique britannique qui a été retrouvé mort dans un hôtel de luxe, sa famille croyant qu’il a été assassiné.

Le corps de Farooq Ali, 44 ans, a été découvert à l’hôtel Ramada by Wyndham à Islamabad, au Pakistan, ses proches affirmant qu’il y était resté allongé jusqu’à cinq jours.

Ils ont maintenant appelé la police à publier un rapport complet sur son éventuel meurtre.

Les proches de Farooq ont organisé samedi une veillée à Bradford, dans le West Yorkshire, et souhaitent que le gouvernement britannique « fasse pression » sur les autorités locales alors qu’elles cherchent des réponses.

Le scientifique et auteur en herbe séjournait dans cet hôtel luxueux depuis un peu moins d’un an alors qu’il travaillait sur un roman.

Mais il a été vu pour la dernière fois le 11 mars 2022, avant que son corps ne soit découvert dans sa chambre avec “du sang et de l’écume” sortant de sa bouche cinq jours plus tard.

Et ses sœurs au cœur brisé, Yasmin, 48 ans, et Rehiana, 42 ans, qui vivent un “cauchemar vivant” depuis sa mort, pensent qu’il a peut-être été assassiné.

Yasmin a déclaré: “Rehiana et moi n’avons pas eu l’occasion de pleurer correctement. Nous avons été jetés à partir du 16 mars lorsque nous avons entendu cela, et c’est juste un cauchemar vivant.

“Je l’ai dit maintes et maintes fois, ils n’ont pas seulement tué Farooq.

“Je pense que celui qui a fait ça a également tué ma famille parce que nous étions très proches.

“C’est comme si des membres vous avaient été arrachés, et vous ne pouvez pas vous en passer.”

Yasmin, une avocate originaire de Bradford, a déclaré qu’elle et Rehiana avaient entendu parler de Farooq pour la dernière fois le 6 mars de l’année dernière par le biais d’un e-mail qu’il leur avait envoyé.

Mais le 14 mars, Rehiana a remarqué qu’il n’avait pas payé une facture sur la carte de crédit Halifax qu’ils partageaient ensemble, et quelques jours plus tard, il a appelé le personnel de l’hôtel pour vérifier s’il allait bien.

Yasmin a ajouté: “Le 16 mars, elle n’a pas pu le joindre.

“Elle s’était réveillée à 4h du matin et avait appelé la réception de l’hôtel. Elle voulait juste avoir la confirmation que notre frère était toujours là.

“Ils ont dit:” Oui, il est là “, mais personne n’a mentionné qu’il n’avait pas commandé de nourriture depuis cinq ou six jours et qu’il n’avait pas été vu depuis cinq ou six jours.

“Sept heures plus tard, elle a reçu un appel, et ils ont juste dit : ‘Votre frère est mort’.”

Yasmin s’est envolée pour le Pakistan avec sa famille et a trouvé de la mousse et du sang autour de sa bouche après avoir inspecté son corps.

Elle a affirmé que les médecins locaux avaient d’abord suggéré qu’il avait eu un accident vasculaire cérébral, mais Rehiana, une neurologue consultante, ne croyait pas que la cause du décès avait un sens.

La famille a également demandé pourquoi le personnel de l’hôtel n’avait pas vérifié Farooq dans sa chambre si son corps y était resté, comme ils le soupçonnaient, pendant cinq jours.

Yasmin a déclaré avoir exhumé plus tard la dépouille de Farooq et demandé à des pathologistes au Royaume-Uni de réexaminer son corps pour détecter des signes d’acte criminel et de déterminer une cause de décès.

Elle a déclaré: “Mon frère avait du sang qui coulait de sa bouche ou de son nez, congelé.

“Et il y avait un niveau élevé de mousse autour de sa bouche – des tonnes et des tonnes de mousse recouvrant tout autour de sa bouche, jusqu’à sa barbe. Nous l’avons vu nous-mêmes.

“La plupart des pathologistes à qui nous avons parlé au Royaume-Uni et en Irlande qui ont vu des photos de la mousse ont déclaré qu’il y avait trop de mousse pour une mort naturelle.

“Et la seule conclusion qu’ils ont pu tirer était que, effectivement, cela indique un empoisonnement. Mais évidemment, rien n’est ressorti dans le rapport de toxicologie après l’exhumation.”

Yasmin a déclaré qu’elle avait passé des mois à rencontrer la police et avait même lancé des appels d’offres auprès de la Haute Cour dans l’espoir qu’ils publieraient un rapport sur l’affaire de son frère.

Mais elle a déclaré que les autorités n’avaient toujours pas déposé le document auprès des magistrats et qu’elle souhaitait maintenant que les autorités britanniques fassent pression sur les autorités pakistanaises.

Elle a déclaré: “De la part du gouvernement britannique, ce dont nous avons besoin, c’est de leur implication à un niveau élevé, et je pense qu’ils ont le pouvoir de le faire, de faire pression sur le Pakistan pour qu’il se conforme à la loi et à l’ordre fondamentaux.

“Justice doit être rendue pour cette famille, comme pour n’importe qui d’autre.

“En fin de compte, ils doivent se préoccuper du fait qu’il était un ressortissant britannique.

“Si nous obtenons le silence des personnes qui nous représentent, où nous considérons que la Grande-Bretagne est notre maison, alors où en sommes-nous?”

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé au Pakistan et continuons à soulever l’affaire auprès des autorités locales.”

The Sun Online a contacté à la fois l’ambassade du Pakistan au Royaume-Uni et le groupe hôtelier Ramada by Wyndham pour commentaires.

