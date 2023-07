Mystère en tant que manifestant qui a jeté POO sur les marches devant le bureau d’un allié de Poutine meurt en prison dans des « circonstances peu claires »

Un HOMME qui a jeté du caca devant le bureau d’un allié de Vladimir Poutine est décédé dans des « circonstances peu claires » en prison.

L’artiste biélorusse Ales Pouchkine, 57 ans, est décédé à Grodno, dans l’ouest de la Biélorussie, alors qu’il purgeait une peine de cinq ans, selon sa femme et des militants des droits de l’homme.

2 Ales Pouchkine a été arrêté par des agents de sécurité après avoir jeté du fumier devant le bureau du président biélorusse Alexandre Loukachenko en 1999 Crédit : AP

Il est mort d’une cause inconnue, même s’il n’était pas connu pour être malade, a déclaré le centre des droits de l’homme de Viasna.

Son épouse, Janina Demuch, a déclaré à l’AP qu’il était décédé dans l’unité de soins intensifs de la prison dans des circonstances peu claires.

Les autorités biélorusses n’ont fait aucun commentaire.

Pouchkine était un acteur politique et un caricaturiste dont le sujet était souvent le président Alexandre Loukachenko, le dirigeant autoritaire du pays.

L’artiste a peint Loukachenko en enfer, entouré de policiers anti-émeute, sur une fresque dans une église de la ville biélorusse de Bobr.

En 1999, Pouchkine a été condamné à deux ans pour Dung for the President, dans lequel il a renversé un chariot à fumier à l’entrée du bureau présidentiel à Minsk, la capitale du pays.

Pouchkine a participé activement aux manifestations de l’opposition politique.

En mars 2021, il est arrêté, puis condamné à cinq ans de prison pour incitation à la haine et profanation des symboles de l’État.

Apparemment, lors d’une de ses expositions, Pouchkine a peint un nationaliste biélorusse qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lors de la condamnation, Ales s’est déshabillé en signe de protestation, pour lequel il a été placé à l’isolement pendant 13 jours.

La Biélorussie a été en proie à des manifestations massives lorsque Loukachenko a été réélu en août 2020 lors d’un scrutin que certains citoyens et responsables occidentaux considéraient comme frauduleux.

Les autorités ont répondu par une répression brutale qui a entraîné l’arrestation de plus de 35 000 personnes, des passages à tabac par la police et la fermeture de nombreuses organisations non gouvernementales et médias indépendants.

Selon Viasna, la Biélorussie a emprisonné près de 1 500 prisonniers politiques, dont le lauréat du prix Nobel de la paix Ales Bialiatski.

La chef de l’opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, a déclaré qu’elle avait le cœur brisé par la mort de Pouchkine et a exigé une enquête.

« Il est clair que Pouchkine est devenu une autre victime tragique du régime de Loukachenko », a-t-elle déclaré. « Des milliers de prisonniers politiques souffrent dans les prisons biélorusses pour avoir participé à des manifestations en faveur de la démocratie, soutenu l’Ukraine ou simplement exprimé leurs convictions. »

Le mois dernier, Loukachenko a accidentellement révélé que Poutine lui avait montré un accord de paix sur la guerre en Ukraine.

Le dirigeant biélorusse a affirmé de manière choquante que l’accord incluait une défaite humiliante pour la Russie face à la Crimée.

Loukachenko est le seul allié du Kremlin en Europe et parle régulièrement à Poutine.

L’affirmation de Loukachenko est intervenue après qu’il s’est vanté que des missiles nucléaires russes étaient arrivés en Biélorussie et a juré qu’il « n’hésiterait pas » à les utiliser.